TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Freiburg vs Twente: Đội hình xuất phát Twente còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ làm khách của SC Freiburg tại Europa-Park-Stadion lúc 03:00 ngày 27/11/2026.

SC Freiburg vs Twente SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của SC Freiburg và Twente đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster Twente Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. van den Brom 1 M. Backhaus 17 L. Kübler 28 M. Ginter 37 Rosenfelder 30 C. Günter 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 22 Cyriaque Kalou Irié 14 Y. Suzuki 32 V. Grifo 31 I. Matanović 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 10 Y. Taha 8 D. Weidmann 11 D. Rots 9 W. Weghorst 27 S. Ørjasæter Dự bị SC Freiburg 19 J. Beste 20 R. Yamamoto 42 K. Goto 9 L. Höler 24 J. Huth 5 A. Jung 3 P. Lienhart 33 J. Makengo 21 F. Müller Twente 25 Lucas Vennegoor of Hesselink 2 M. Rosiak 7 M. Pjaca 22 R. Pasveer 39 J. Meilink 23 S. Lemkin 14 K. Hlynsson 31 Yannick Gerritsen 41 G. Besselink Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Twente bước vào chuyến làm khách trên sân của SC Freiburg với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng hạng 3 với 9 điểm và có chuỗi phong độ rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Europa-Park-Stadion.

Twente giữ nhịp tốt trong nhóm đầu bảng

Hạng 3 cùng 9 điểm là vị trí giúp Twente giữ khoảng cách gần với nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ củng cố vị thế đó trong cuộc đua bám đuổi.

Phong độ gần đây của đội khách cũng ủng hộ tham vọng này. Twente thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất là một chiến thắng. Chuỗi kết quả ổn định cho thấy họ biết cách tích lũy điểm đều đặn.

SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất

Chủ nhà không hề lép vế về mặt phong độ. SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và thường mang lại sự tự tin lớn cho tập thể.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, đội bóng này mới đứng hạng 14 với 6 điểm. Khoảng cách 3 điểm so với Twente cho thấy chuỗi thắng đang giúp họ thu hẹp chênh lệch. Vì vậy, đây là cơ hội để SC Freiburg tiến gần hơn tới nhóm phía trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai đội đang có đà thăng tiến vào cùng một cuộc đối thoại. Một bên muốn giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Bên còn lại muốn biến chuỗi thắng liên tiếp thành bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Với Twente, sự ổn định trong chuỗi trận gần nhất là nền tảng để tìm kiếm điểm số trên sân khách. Với SC Freiburg, lợi thế sân nhà cùng niềm tin từ 5 chiến thắng liên tiếp có thể tạo ra áp lực đáng kể lên đối thủ.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Twente nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Xét về đà phong độ, SC Freiburg có chuỗi thắng trọn vẹn 5 trận. Đây là cuộc gặp giữa một đội đang giữ chỗ trong nhóm đầu và một đội đang vươn lên từ nửa dưới bảng, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.

Nếu Twente tiếp tục duy trì sự ổn định, họ có cơ sở để giữ hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng của SC Freiburg sẽ kéo dài mạch thắng và nâng cao vị thế của đội chủ nhà.

SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 4-0-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 7 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T H T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 Monaco 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 +1 6 B T T 14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 T B T 15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 T H B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại