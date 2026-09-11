TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Freiburg vs Union Berlin: SC Freiburg mở tỷ số Union Berlin phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trước đối thủ đang đứng hạng 4. Trận đấu diễn ra lúc 23:30 ngày 08/11/2026.

SC Freiburg 1 - 0 Union Berlin Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SC Freiburg 1 - 0 Union Berlin.

59' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 13 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 0 - 5.

55' BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0) Phút 55': Rani Khedira (Union Berlin) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

47' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 71% - 29% Union Berlin, dứt điểm 12 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 0 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Woo-Yeong Jeong vào sân thay Kastriot Imeri.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Oliver Burke vào sân thay Tim Skarke.

27' Thẻ vàng Phút 27': Yannick Engelhardt (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

19' Thẻ vàng Phút 19': Zeno Van Den Bosch (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

2' Thẻ vàng Phút 2': Igor Matanović (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu SC Freiburg tiếp đón Union Berlin.

Cập nhật lúc 00:55 09/11/2026

SC Freiburg Thống kê Union Berlin 69% Kiểm soát bóng 31% 13 Dứt điểm 0 5 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 5

Union Berlin đang cần một kết quả để chặn đà sa sút khi làm khách của SC Freiburg tại Europa-Park-Stadion lúc 23:30 ngày 08/11/2026. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Chênh lệch về vị trí và phong độ khiến cuộc gặp này trở thành phép thử rõ ràng cho tinh thần của đoàn quân Union Berlin.

Union Berlin chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất

Chuỗi kết quả của Union Berlin là bức tranh đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội hòa 4 trận, thua 1 trận và không có chiến thắng nào. Con số này cho thấy đội vẫn giữ được khả năng không để thua trong phần lớn các trận, nhưng lại thiếu sự sắc bén để tìm ra ba điểm.

Hiện Union Berlin đứng hạng 16 với 7 điểm. Việc liên tục chia điểm giúp đội không rơi quá sâu, song cũng khiến họ khó bứt lên khỏi vị trí hiện tại. Vì vậy, một chiến thắng trên sân đối thủ sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý, bên cạnh giá trị về điểm số.

SC Freiburg giữ vị thế đáng gờm ở nhóm đầu bảng

Ở chiều ngược lại, SC Freiburg đang đứng hạng 4 với 16 điểm, hơn Union Berlin 9 điểm. Trong 5 trận gần nhất, chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Nhìn chung, SC Freiburg có phong độ ổn định hơn hẳn và đang vận hành tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, trận hòa gần nhất là tín hiệu để đội chủ nhà không thể chủ quan, nhất là khi đối thủ có xu hướng cầm hòa khá nhiều.

Thế đối đầu nghiêng về Union Berlin

Điểm sáng hiếm hoi cho đội khách nằm ở lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn SC Freiburg chưa có chiến thắng nào. Đây là thống kê đáng chú ý, bởi nó đi ngược với vị thế hiện tại của hai đội trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, thế đối đầu chỉ mang tính tham khảo. Phong độ hiện tại của hai đội đang cách biệt khá rõ, nên lợi thế tâm lý của Union Berlin cần được chuyển hóa thành hiệu quả trên sân.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang hòa nhiều như Union Berlin, yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng giữ sự chắc chắn lâu nhất có thể rồi tận dụng cơ hội hiếm hoi. Nếu để thủng lưới sớm, đội khách sẽ phải mở trận đấu và dễ gặp khó trước một đối thủ đang tự tin.

Trong khi đó, SC Freiburg cần duy trì nhịp độ của chuỗi trận tích cực gần đây. Chủ nhà cần sớm tạo áp lực để buộc đội khách rời khỏi thế phòng ngự, đồng thời tránh những sai sót có thể giúp Union Berlin thoát khỏi chuỗi không thắng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SC Freiburg được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Union Berlin có lịch sử đối đầu thuận lợi và rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa sự ổn định của chủ nhà và quyết tâm cải thiện tinh thần của đội khách. Nếu Union Berlin giữ được sự kỷ luật như trong những trận hòa gần đây và tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể khiến SC Freiburg gặp khó.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Freiburg · 0 thắng 2 hòa Union Berlin · 3 thắng SC Freiburg 0 - 1 Union Berlin UB Union Berlin 0 - 0 SC Freiburg Hòa SC Freiburg 1 - 2 Union Berlin UB Union Berlin 0 - 0 SC Freiburg Hòa Union Berlin 2 - 1 SC Freiburg UB

SC Freiburg 5 trận gần nhất H T T T B 8 Trận 5-1-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới Union Berlin 5 trận gần nhất H H B H H 8 Trận 1-4-3 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21 T H T T H 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T 4 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H 5 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H … 15 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B 17 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H …