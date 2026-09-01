TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim: 1899 Hoffenheim ép sân, chưa có bàn thắng 1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước SC Paderborn 07, đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng.

SC Paderborn 07 0 - 0 1899 Hoffenheim Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 37% - 63% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu SC Paderborn 07 tiếp đón 1899 Hoffenheim.

Cập nhật lúc 00:48 21/09/2026

Đội hình chính thức SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 28 L. Ulrich 5 S. Castañeda 40 G. Vidović 23 R. Obermair 18 M. Pieringer 30 S. Marino 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 28 K. Machida 39 M. Rots 20 B. Conté 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 14 A. Daghim 10 A. Hložek 9 Max Moerstedt Dự bị SC Paderborn 07 27 S. Tigges 38 D. Zeitler 6 T. Baack 20 F. Götze 11 S. Michel 2 Ruben Müller 9 R. Philippe 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 1899 Hoffenheim 17 Nathan De Cat 15 V. Gendrey 21 A. Hajdari 2 R. Hranáč 27 A. Kramarić 19 T. Lemperle 37 L. Philipp 8 P. Wimmer 11 F. Asllani Cập nhật đội hình lúc 00:14 21/09/2026

SC Paderborn 07 Thống kê 1899 Hoffenheim 37% Kiểm soát bóng 63% 1 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1

Cuộc so tài giữa SC Paderborn 07 và 1899 Hoffenheim diễn ra vào lúc 00:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Home Deluxe Arena. 1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến một kết quả thuận lợi trên sân khách nhằm tích lũy điểm số quan trọng. Ngược lại, SC Paderborn 07 bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau chuỗi trận khởi đầu chưa đạt kỳ vọng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, 1899 Hoffenheim đang tạm đứng ở vị trí thứ 13 với 3 điểm. Khoảng cách điểm số ở giai đoạn này tạo động lực lớn để đội khách duy trì sự tập trung tối đa, tiếp tục nỗ lực cạnh tranh mục tiêu tiến gần nhóm dẫn đầu.

Bên kia chiến tuyến, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội chủ nhà trong 3 trận gần nhất không mấy khả quan khi họ trải qua 1 trận hòa và 2 trận thua liên tiếp. Việc chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu gần đây cho thấy những hạn chế rõ rệt trong việc kiểm soát thế trận và duy trì sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho 1899 Hoffenheim. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, SC Paderborn 07 chưa từng giành được chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ.

Thành tích bất bại trong các lần chạm trán gần đây củng cố sự tự tin cho các cầu thủ 1899 Hoffenheim. Việc nắm giữ ưu thế đối đầu giúp đội khách có cơ sở để chủ động triển khai cách tiếp cận thực dụng ngay tại Home Deluxe Arena.

Nhận định thế trận tại Home Deluxe Arena

Với ưu thế sân nhà, SC Paderborn 07 sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, áp lực từ chuỗi 3 trận không thắng gần nhất khiến đội chủ nhà khó lòng duy trì sự thanh thoát trong khâu tổ chức lối chơi.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ điểm số hiện tại cùng chuỗi đối đầu vượt trội. Nếu duy trì sự chắc chắn trong lối chơi và khai thác tốt những khoảng trống khi đối phương dâng cao, đội khách hoàn toàn có thể nắm giữ quyền kiểm soát cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 0 thắng 2 hòa 1899 Hoffenheim · 2 thắng SC Paderborn 07 1 - 1 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 3 - 0 SC Paderborn 07 1H SC Paderborn 07 0 - 0 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 1 - 0 SC Paderborn 07 1H

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B B H T H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B T B B T

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 12 1. FC Köln 4 1 1 2 -3 4 B H B T 13 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 -1 3 T B B 14 VfB Stuttgart 4 1 0 3 -3 3 B B T B 15 Hamburger SV 4 1 0 3 -11 3 T B B B 16 SC Paderborn 07 3 0 1 2 -4 1 B B H 17 Union Berlin 4 0 1 3 -13 1 B B B H …

Tình hình lực lượng SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ L. Eickel (Back Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Michel (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ L. Eickel (Back Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Michel (Muscle Injury) 1899 Hoffenheim ✚ Bernardo (Achilles Tendon Injury) ✚ Bernardo (Achilles Tendon Injury)