Trực tiếp SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim: 1899 Hoffenheim rút ngắn cách biệt 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim: 1899 Hoffenheim rút ngắn cách biệt 2-1

Văn Thể21/09/2026 00:05

1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước SC Paderborn 07, đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng.

SC Paderborn 072 - 11899 HoffenheimHiệp 2 — phút 69'
  • 69'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: SC Paderborn 07 2 - 1 1899 Hoffenheim.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (SC Paderborn 07): Jonah Sticker vào sân thay Raphael Obermair.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (1899 Hoffenheim): Patrick Wimmer vào sân thay Adam Hložek.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Max Moerstedt.

  • 61'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 36% - 64% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 50'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1)

    Phút 50': Adam Daghim (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Max Moerstedt). Tỷ số: 2 - 1.

  • 49'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 36% - 64% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (1899 Hoffenheim): Albian Hajdari vào sân thay Mats Rots.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Marvin Pieringer.

  • 42'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (2-0)

    Phút 42': Stefano Marino (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Laurin Curda). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 29'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (1-0)

    Phút 29': Santiago Castaneda (SC Paderborn 07) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 27% - 73% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 13'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 37% - 63% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Paderborn 07 tiếp đón 1899 Hoffenheim.

Cập nhật lúc 01:56 21/09/2026

Đội hình chính thức
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
17
L. Curda
28
L. Ulrich
5
S. Castañeda
40
G. Vidović
23
R. Obermair
18
M. Pieringer
30
S. Marino
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
28
K. Machida
39
M. Rots
20
B. Conté
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
14
A. Daghim
10
A. Hložek
9
Max Moerstedt
Dự bị
SC Paderborn 07
27 S. Tigges38 D. Zeitler6 T. Baack20 F. Götze11 S. Michel2 Ruben Müller9 R. Philippe1 M. Schubert3 Jonah Benedict Sticker
1899 Hoffenheim
17 Nathan De Cat15 V. Gendrey21 A. Hajdari2 R. Hranáč27 A. Kramarić19 T. Lemperle37 L. Philipp8 P. Wimmer11 F. Asllani
Cập nhật đội hình lúc 00:14 21/09/2026
SC Paderborn 07Thống kê1899 Hoffenheim
36%
Kiểm soát bóng
64%
8
Dứt điểm
8
3
Trúng đích
2
5
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc so tài giữa SC Paderborn 07 và 1899 Hoffenheim diễn ra vào lúc 00:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Home Deluxe Arena. 1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến một kết quả thuận lợi trên sân khách nhằm tích lũy điểm số quan trọng. Ngược lại, SC Paderborn 07 bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau chuỗi trận khởi đầu chưa đạt kỳ vọng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, 1899 Hoffenheim đang tạm đứng ở vị trí thứ 13 với 3 điểm. Khoảng cách điểm số ở giai đoạn này tạo động lực lớn để đội khách duy trì sự tập trung tối đa, tiếp tục nỗ lực cạnh tranh mục tiêu tiến gần nhóm dẫn đầu.

Bên kia chiến tuyến, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội chủ nhà trong 3 trận gần nhất không mấy khả quan khi họ trải qua 1 trận hòa và 2 trận thua liên tiếp. Việc chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu gần đây cho thấy những hạn chế rõ rệt trong việc kiểm soát thế trận và duy trì sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho 1899 Hoffenheim. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, SC Paderborn 07 chưa từng giành được chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ.

Thành tích bất bại trong các lần chạm trán gần đây củng cố sự tự tin cho các cầu thủ 1899 Hoffenheim. Việc nắm giữ ưu thế đối đầu giúp đội khách có cơ sở để chủ động triển khai cách tiếp cận thực dụng ngay tại Home Deluxe Arena.

Nhận định thế trận tại Home Deluxe Arena

Với ưu thế sân nhà, SC Paderborn 07 sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, áp lực từ chuỗi 3 trận không thắng gần nhất khiến đội chủ nhà khó lòng duy trì sự thanh thoát trong khâu tổ chức lối chơi.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ điểm số hiện tại cùng chuỗi đối đầu vượt trội. Nếu duy trì sự chắc chắn trong lối chơi và khai thác tốt những khoảng trống khi đối phương dâng cao, đội khách hoàn toàn có thể nắm giữ quyền kiểm soát cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
SC Paderborn 07 · 0 thắng2 hòa1899 Hoffenheim · 2 thắng
23/05/2020
SC Paderborn 07
1 - 1
1899 Hoffenheim
Hòa
02/11/2019
1899 Hoffenheim
3 - 0
SC Paderborn 07
1H
21/03/2015
SC Paderborn 07
0 - 0
1899 Hoffenheim
Hòa
25/10/2014
1899 Hoffenheim
1 - 0
SC Paderborn 07
1H
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
BBHTH
3
Trận
0-1-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
4
Thủng lưới
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BTBBT
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund4400+712TTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
121. FC Köln4112-34BHBT
131899 Hoffenheim3102-13TBB
14VfB Stuttgart4103-33BBTB
15Hamburger SV4103-113TBBB
16SC Paderborn 073012-41BBH
17Union Berlin4013-131BBBH
Tình hình lực lượng
SC Paderborn 07
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
S. Michel (Muscle Injury)
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
S. Michel (Muscle Injury)
1899 Hoffenheim
Bernardo (Achilles Tendon Injury)
Bernardo (Achilles Tendon Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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