Trực tiếp SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim: SC Paderborn 07 nới rộng cách biệt 3-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Paderborn 07 vs 1899 Hoffenheim: SC Paderborn 07 nới rộng cách biệt 3-1
1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước SC Paderborn 07, đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối bảng.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: SC Paderborn 07 3 - 1 1899 Hoffenheim.
- 85'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 12 - 18 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 1 - 2.
- 80'Thay người
Phút 80' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Adam Daghim.
- 80'Thay người
Phút 80' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Leon Avdullahu.
- 75'Thay người
Phút 75' (SC Paderborn 07): Felix Götze vào sân thay Mattes Hansen.
- 73'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 37% - 63% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 73'Thay người
Phút 73' (SC Paderborn 07): Tom Baack vào sân thay Gabriel Vidović.
- 73'Thay người
Phút 73' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.
- 69'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (3-1)
Phút 69': Steffen Tigges (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Jonah Sticker). Tỷ số: 3 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (SC Paderborn 07): Jonah Sticker vào sân thay Raphael Obermair.
- 62'Thay người
Phút 62' (1899 Hoffenheim): Patrick Wimmer vào sân thay Adam Hložek.
- 62'Thay người
Phút 62' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Max Moerstedt.
- 61'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 36% - 64% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 1.
- 50'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1)
Phút 50': Adam Daghim (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Max Moerstedt). Tỷ số: 2 - 1.
- 49'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 36% - 64% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (1899 Hoffenheim): Albian Hajdari vào sân thay Mats Rots.
- 45'Thay người
Phút 45' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Marvin Pieringer.
- 42'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (2-0)
Phút 42': Stefano Marino (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Laurin Curda). Tỷ số: 2 - 0.
- 37'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 29'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (1-0)
Phút 29': Santiago Castaneda (SC Paderborn 07) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 25'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 27% - 73% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 13'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 37% - 63% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
SC Paderborn 07 tiếp đón 1899 Hoffenheim.
Cập nhật lúc 02:18 21/09/2026
Cuộc so tài giữa SC Paderborn 07 và 1899 Hoffenheim diễn ra vào lúc 00:30 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Home Deluxe Arena. 1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến một kết quả thuận lợi trên sân khách nhằm tích lũy điểm số quan trọng. Ngược lại, SC Paderborn 07 bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau chuỗi trận khởi đầu chưa đạt kỳ vọng.
Tương quan vị trí và phong độ hiện tại
Trên bảng xếp hạng, 1899 Hoffenheim đang tạm đứng ở vị trí thứ 13 với 3 điểm. Khoảng cách điểm số ở giai đoạn này tạo động lực lớn để đội khách duy trì sự tập trung tối đa, tiếp tục nỗ lực cạnh tranh mục tiêu tiến gần nhóm dẫn đầu.
Bên kia chiến tuyến, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ của đội chủ nhà trong 3 trận gần nhất không mấy khả quan khi họ trải qua 1 trận hòa và 2 trận thua liên tiếp. Việc chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu gần đây cho thấy những hạn chế rõ rệt trong việc kiểm soát thế trận và duy trì sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho 1899 Hoffenheim. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, SC Paderborn 07 chưa từng giành được chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ.
Thành tích bất bại trong các lần chạm trán gần đây củng cố sự tự tin cho các cầu thủ 1899 Hoffenheim. Việc nắm giữ ưu thế đối đầu giúp đội khách có cơ sở để chủ động triển khai cách tiếp cận thực dụng ngay tại Home Deluxe Arena.
Nhận định thế trận tại Home Deluxe Arena
Với ưu thế sân nhà, SC Paderborn 07 sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, áp lực từ chuỗi 3 trận không thắng gần nhất khiến đội chủ nhà khó lòng duy trì sự thanh thoát trong khâu tổ chức lối chơi.
Trong khi đó, 1899 Hoffenheim sở hữu nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ điểm số hiện tại cùng chuỗi đối đầu vượt trội. Nếu duy trì sự chắc chắn trong lối chơi và khai thác tốt những khoảng trống khi đối phương dâng cao, đội khách hoàn toàn có thể nắm giữ quyền kiểm soát cục diện trên sân.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)