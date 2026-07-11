Trực tiếp SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt: Trận đấu đang diễn ra

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể07/11/2026 17:15

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 11 điểm, khi làm khách của SC Paderborn 07 trên sân Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

SC Paderborn 070 - 0Eintracht FrankfurtHiệp 1 — phút 9'
  • 9'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Paderborn 07 tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Cập nhật lúc 21:39 07/11/2026

Đội hình chính thức
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann
Eintracht Frankfurt
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Hütter
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
17
L. Curda
6
T. Baack
5
S. Castañeda
40
G. Vidović
23
R. Obermair
2
Ruben Müller
30
S. Marino
1
N. Atubolu
7
A. Knauff
4
R. Koch
3
L. Brassier
2
Elias Baum
25
R. Onyedika
15
Aséko Nkili
20
R. Dōan
42
C. Uzun
8
F. Chaïbi
9
J. Burkardt
Dự bị
SC Paderborn 07
20 F. Götze29 C. Lippmann9 R. Philippe18 M. Pieringer1 M. Schubert3 Jonah Benedict Sticker27 S. Tigges28 L. Ulrich38 D. Zeitler
Eintracht Frankfurt
40 Kauã Santos37 J. Maluze35 M. Pimpong23 N. Ilicevic6 O. HÃ¸jlund11 Y. Ebnoutalib34 N. Collins22 T. Chandler31 L. Arrhov
Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 9 với 11 điểm và đến Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026 với mục tiêu tiếp tục áp sát nhóm đầu. Chủ nhà SC Paderborn 07 đang ở hạng 15 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Eintracht Frankfurt giữ nhịp tốt hơn

Trong 5 trận gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 và thua 2. Đội khách thắng liền hai trận gần đây nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy họ đang có đà tích cực và là lý do Frankfurt có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định. Đội chủ nhà thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Ngay trước đó là một trận thua, nên đội bóng vẫn đang loay hoay tìm chuỗi kết quả liền mạch.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù thua kém về phong độ, SC Paderborn 07 có lợi thế tâm lý ở các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 lần, Eintracht Frankfurt thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy hai đội thường cho ra kết quả rõ ràng khi gặp nhau.

Khoảng cách nhỏ, ý nghĩa lớn

Chênh lệch giữa hạng 9 và hạng 15 chỉ là 2 điểm, nên trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Nếu thắng, Eintracht Frankfurt sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp SC Paderborn 07 vượt lên trên Frankfurt về số điểm và cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. SC Paderborn 07 có thể dựa vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó đối thủ đang xếp trên mình.

Nhận định

Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, còn SC Paderborn 07 có lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi. Đây là trận đấu có cục diện cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong 90 phút sẽ quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
SC Paderborn 07 · 3 thắng0 hòaEintracht Frankfurt · 2 thắng
27/06/2020
Eintracht Frankfurt
3 - 2
SC Paderborn 07
EF
23/12/2019
SC Paderborn 07
2 - 1
Eintracht Frankfurt
SP0
14/03/2015
Eintracht Frankfurt
4 - 0
SC Paderborn 07
EF
19/10/2014
SC Paderborn 07
3 - 1
Eintracht Frankfurt
SP0
26/02/2012
SC Paderborn 07
4 - 2
Eintracht Frankfurt
SP0
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
HBTHB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
9
Thủng lưới
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
TTBTB
8
Trận
3-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München8530+1918HTTHT
2Borussia Dortmund8530+818HTHHT
3SC Freiburg8512+816TBBTH
8Hamburger SV9405-1012TBBTT
9Eintracht Frankfurt8323-511TBTBH
10FSV Mainz 058314010BBTBT
141. FC Köln8233-39HHBTB
15SC Paderborn 078233-39HTHBT
16Union Berlin8143-127HHHTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt: Trận đấu đang diễn ra
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO