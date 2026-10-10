Trực tiếp SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart: VfB Stuttgart mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart: VfB Stuttgart mở tỷ số

Văn Thể10/10/2026 15:59

SC Paderborn 07 tiếp đón VfB Stuttgart trên sân Home Deluxe Arena lúc 20h30 ngày 10/10/2026, trong bối cảnh hai đội đang so kè từng điểm số ở khu vực giữa bảng.

SC Paderborn 070 - 1VfB StuttgartHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: SC Paderborn 07 0 - 1 VfB Stuttgart.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 47% - 53% VfB Stuttgart, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.

  • 25'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 40% - 60% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1)

    Phút 25': Jeffrey Julian Gaston Chabot (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Angelo Stiller). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: SC Paderborn 07 40% - 60% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Paderborn 07 tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 21:16 10/10/2026

Đội hình chính thức
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann
VfB Stuttgart
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Hoeneb
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
17
L. Curda
28
L. Ulrich
5
S. Castañeda
40
G. Vidović
23
R. Obermair
18
M. Pieringer
30
S. Marino
41
D. Seimen
4
J. Vagnoman
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
7
Mittelstädt
16
A. Karazor
6
A. Stiller
18
J. Leweling
26
D. Undav
10
C. Führich
9
E. Demirović
Dự bị
SC Paderborn 07
6 T. Baack7 Batista Meier20 F. Götze11 S. Michel2 Ruben Müller9 R. Philippe1 M. Schubert3 Jonah Benedict Sticker27 S. Tigges
VfB Stuttgart
17 D. Pejčinović21 G. Prömel44 L. Sauer47 Y. Spalt20 L. Stergiou29 Finn Jeltsch11 El Khannouss1 F. Bredlow22 L. Assignon
Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026
SC Paderborn 07Thống kêVfB Stuttgart
47%
Kiểm soát bóng
53%
6
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
4
2
Phạt góc
2
5
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1

SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ VfB Stuttgart trên sân vận động Home Deluxe Arena vào lúc 20h30 ngày 10/10/2026. Đây là thời điểm then chốt để đội chủ nhà củng cố niềm tin và tạo đà bứt phá trên bảng xếp hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và phong độ hai đội

Bước vào trận đấu này, SC Paderborn 07 hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 4 điểm tích lũy được. Nhìn lại 4 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Home Deluxe Arena đã trải qua hành trình thi đấu đầy biến động với 1 chiến thắng, 2 trận thua và mới nhất là 1 kết quả hòa. Dù chưa đạt được sự ổn định tuyệt đối, phong độ này vẫn giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với các đội bóng phía trên.

Ở bên kia chiến tuyến, VfB Stuttgart đang xếp ở vị trí thứ 15 với 3 điểm, chỉ kém đội chủ nhà vỏn vẹn 1 điểm. Phong độ trong 4 lần ra sân gần nhất của Stuttgart cũng cho thấy sự trồi sụt rõ rệt khi họ phải nhận 3 thất bại và chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, trong đó trận đấu gần đây nhất cũng khép lại bằng một kết quả trắng tay.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có vị trí nhỉnh hơn đôi chút trên bảng xếp hạng, SC Paderborn 07 lại không nắm giữ thành tích tốt khi nhìn về quá khứ đối đầu. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, VfB Stuttgart là bên chiếm ưu thế rõ ràng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Paderborn vẫn chưa thể một lần ca khúc khải hoàn.

Thống kê đối đầu áp đảo này tiếp thêm động lực đáng kể cho các cầu thủ VfB Stuttgart trong chuyến làm khách sắp tới. Dù vậy, yếu tố sân nhà Home Deluxe Arena vẫn sẽ là điểm tựa để Paderborn nỗ lực xoay chuyển cục diện và phá vỡ chuỗi trận lép vế trước đối thủ.

Điểm nhấn chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

Với khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, màn so tài này hứa hẹn diễn ra giằng co và thận trọng. SC Paderborn 07 với lợi thế sân bãi nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, sự mong manh trong khâu phòng ngự sau những thất bại gần đây buộc ban huấn luyện đội bóng phải gia cố sự an toàn nơi tuyến dưới.

Trong khi đó, VfB Stuttgart cần nhanh chóng chặn đứng đà sa sút để không bị bỏ lại phía sau. Lối chơi rình rập, chờ đợi sơ hở của chủ nhà có thể là phương án tiếp cận hợp lý để Stuttgart tận dụng kinh nghiệm từ những lần đối đầu thành công trước đó, mang lại thế trận cân bằng và khó lường tới những phút cuối.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
SC Paderborn 07 · 0 thắng1 hòaVfB Stuttgart · 2 thắng
01/02/2023
Vòng 1/8
SC Paderborn 07
1 - 2
VfB Stuttgart
VS
23/05/2015
SC Paderborn 07
1 - 2
VfB Stuttgart
VS
20/12/2014
VfB Stuttgart
0 - 0
SC Paderborn 07
Hòa
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
TTBBH
4
Trận
1-1-2
T-H-B
3
Ghi (TB 0.8)
5
Thủng lưới
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
TTBBT
4
Trận
1-0-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
11FC Schalke 044121-15HTHB
12SC Paderborn 074112-24TBBH
131. FC Köln4112-34BHBT
141899 Hoffenheim4103-33BTBB
15VfB Stuttgart4103-33BBTB
16Hamburger SV4103-113TBBB
Tình hình lực lượng
SC Paderborn 07
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
M. Hoffmeier (Muscle Injury)
S. Klaas (Muscle Injury)
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
VfB Stuttgart
A. Al Dakhil (Knee Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
N. Nartey (Muscle Injury)
T. Tomas (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
A. Al Dakhil (Knee Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
N. Nartey (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp SC Paderborn 07 vs VfB Stuttgart: VfB Stuttgart mở tỷ số
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