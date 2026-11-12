TRỰC TIẾP Trực tiếp Scotland U21 vs Ukraine U21: Scotland U21 nới rộng cách biệt 4-0 Cả Scotland U21 lẫn Ukraine U21 đều ghi bàn khá chắt chiu, nên trận đấu lúc 20:00 ngày 12/11/2026 tại Pinatar Arena hứa hẹn thiên về cuộc đấu của hai hàng thủ.

Scotland U21 4 - 0 Ukraine U21 Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Scotland U21 4 - 0 Ukraine U21.

71' BÀN THẮNG! Scotland U21 (4-0) Phút 71': (Scotland U21) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

60' BÀN THẮNG! Scotland U21 (3-0) Phút 60': J. Wilson (Scotland U21) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

53' Thẻ vàng Phút 53': (Scotland U21) nhận thẻ vàng.

53' Thẻ vàng Phút 53': (Ukraine U21) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

44' BÀN THẮNG! Scotland U21 (2-0) Phút 44': C. MacLeod (Scotland U21) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

23' BÀN THẮNG! Scotland U21 (1-0) Phút 23': L. Miller (Scotland U21) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Scotland U21 tiếp đón Ukraine U21.

Cập nhật lúc 21:52 12/11/2026

Scotland U21 và Ukraine U21 gặp nhau lúc 20:00 ngày 12/11/2026 tại Pinatar Arena. Cả hai đội đều ghi bàn khá chắt chiu, nên trận đấu có thể được quyết định bởi sự kỷ luật phòng ngự và những pha chuyển trạng thái hiếm hoi hơn là một cuộc đua ghi bàn.

Scotland U21: phong độ tốt hơn, nhưng vẫn thiếu sự bùng nổ

Trong 5 trận gần nhất, Scotland U21 thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội đang có mạch thắng 2 trận liên tiếp, tạo nền tảng tinh thần khá tốt trước giờ ra sân.

Tuy nhiên, những chiến thắng ấy không đồng nghĩa với lối chơi cởi mở. Khả năng ghi bàn của Scotland U21 vẫn khá chắt chiu, nên họ thường phải kiên nhẫn tìm bàn thắng và cần giữ sự chắc chắn ở tuyến sau để bảo toàn thành quả.

Ukraine U21: ổn định hơn so với những gì kết quả cho thấy

Ukraine U21 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội đang bất bại 3 trận liên tiếp, gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng, sau hai thất bại ở giai đoạn trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Ukraine U21 đã lấy lại sự cân bằng. Giống đối thủ, họ cũng ghi bàn khá chắt chiu, vì vậy những trận hòa trong chuỗi gần đây phản ánh một lối chơi thận trọng, ưu tiên không để thủng lưới trước.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi cả hai đội đều không dễ tìm bàn thắng, khu vực giữa sân sẽ là nơi quyết định nhịp độ trận đấu. Đội nào kiểm soát tốt các pha tranh chấp và hạn chế mắc sai lầm sẽ có lợi thế trong một trận đấu nhiều khả năng ít cơ hội rõ ràng.

Các tình huống cố định cũng có thể trở thành vũ khí quan trọng. Với những đội khó tạo ra khoảng trống từ vận động, một quả phạt góc hay một pha đá phạt thường là cơ hội đáng giá nhất để mở tỷ số.

Tâm lý cũng là yếu tố cần lưu ý. Scotland U21 bước vào trận với phong độ nhỉnh hơn và đang có hai chiến thắng liên tiếp, còn Ukraine U21 mang theo chuỗi 3 trận không thua. Hai đội đều có lý do để tự tin, nhưng cũng đều có lý do để tránh mạo hiểm.

Nhận định

Nhìn chung, Scotland U21 nhỉnh hơn về phong độ gần đây với 3 chiến thắng trong 5 trận, trong khi Ukraine U21 cho thấy sự ổn định qua chuỗi 3 trận bất bại. Khả năng ghi bàn hạn chế ở cả hai bên khiến đây là trận đấu mà từng sai lầm nhỏ ở hàng thủ có thể trở thành yếu tố quyết định.

Scotland U21 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ukraine U21 5 trận gần nhất H T H B B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới