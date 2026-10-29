TRỰC TIẾP Trực tiếp Seattle Sounders vs Houston Dynamo: Seattle Sounders ép sân, chưa có bàn thắng Seattle Sounders đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 43 điểm, và tiếp đón Houston Dynamo hạng 5 lúc 09:30 ngày 29/10/2026 tại Lumen Field.

Seattle Sounders 0 - 0 Houston Dynamo Hiệp 1 — phút 25' 25' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 67% - 33% Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

13' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 73% - 27% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 10:05 29/10/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 26 A. Thomas 85 Kossa-Rienzi 16 A. Roldan 25 J. Ragen 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 27 J. Ferreira 11 A. Rusnák 90 S. Gomez 9 D. Joveljić 31 J. Bond 11 L. Ennali 5 Lucas Halter 34 A. Resch 21 F. Negri 6 Artur 18 D. Samassékou 19 M. Bogusz 30 A. Bouzat 24 A. Ibrahim 9 L. Foster Dự bị Seattle Sounders 17 P. Arriola 37 S. Brunell 8 C. Clark 24 S. Frei 39 S. Hawkins 20 Kim Kee-Hee 45 P. Kingston 13 J. Morris 4 R. Sailor Houston Dynamo 26 B. Gillingham 14 D. Holmes 17 N. Markanich 23 D. McGuire 37 G. Rivera 38 Chibuike Ukaegbu 22 M. Arana 3 Antônio Carlos 35 Logan Erb Cập nhật đội hình lúc 09:02 29/10/2026

Seattle Sounders Thống kê Houston Dynamo 67% Kiểm soát bóng 33% 3 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Seattle Sounders đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng thứ 7 với 43 điểm, chỉ kém Houston Dynamo ở vị trí thứ 5 đúng 5 điểm. Trận đấu tại Lumen Field lúc 09:30 ngày 29/10/2026 vì thế là cơ hội để Seattle Sounders rút ngắn khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng

Houston Dynamo hiện xếp hạng 5 với 48 điểm, còn Seattle Sounders đứng thứ 7 với 43 điểm. Hai đội chỉ cách nhau một vị trí xen giữa, nên kết quả của trận này tác động trực tiếp đến cục diện nhóm đầu bảng.

Với Seattle Sounders, một chiến thắng sẽ giúp đội kéo gần khoảng cách với nhóm trên. Với Houston Dynamo, việc giữ vững hoặc nới rộng cách biệt là điều cần thiết để không bị đối thủ đuổi kịp.

Phong độ: Seattle ổn định hơn, Houston chưa thắng

Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai kết quả hòa nằm ở những trận mới nhất, sau một trận thua. Hai chiến thắng nằm ở giai đoạn xa hơn. Đó là chuỗi kết quả không quá nổi bật nhưng cho thấy đội vẫn giữ được sự ổn định.

Houston Dynamo có chuỗi phong độ đáng chú ý hơn, nhưng theo hướng kém tích cực. Đội hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, tức là chưa có chiến thắng nào. Những trận hòa liên tiếp giúp Houston Dynamo tránh thua, nhưng cũng khiến đội khó nới rộng lợi thế trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong các lần gặp nhau gần đây, Seattle Sounders thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Houston Dynamo chưa thắng trận nào. Xu hướng này là điểm tựa tâm lý cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Houston Dynamo là chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Đội đang thiếu nhiều chiến thắng, trong khi đối thủ có động lực lớn để truy đuổi. Nếu không tạo được sự đột biến ở khâu ghi bàn, Houston Dynamo có thể tiếp tục phải chia điểm.

Ở chiều ngược lại, Seattle Sounders cần tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu thuận lợi để giành trọn 3 điểm. Một kết quả tốt sẽ giúp đội áp sát hơn nhóm dự cúp châu lục, đúng với mục tiêu mà họ đang theo đuổi.

Nhận định

Xét về phong độ, thế đối đầu và yếu tố sân nhà, Seattle Sounders có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Houston Dynamo vẫn hơn 5 điểm và đang xếp trên đối thủ hai bậc, nên đây vẫn là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội cùng nằm trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 0 thắng Houston Dynamo 0 - 1 Seattle Sounders SS Houston Dynamo 1 - 3 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 0 - 0 Houston Dynamo Hòa Seattle Sounders - Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 1 Seattle Sounders Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất H H B T T 31 Trận 11-10-10 T-H-B 41 Ghi (TB 1.3) 39 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất H H H H B 31 Trận 13-9-9 T-H-B 41 Ghi (TB 1.3) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T 4 San Jose Earthquakes 31 13 9 9 +7 48 B H H H T 5 Houston Dynamo 31 13 9 9 +2 48 H H H H B 6 Los Angeles FC 32 12 11 9 +15 47 H H T H B 7 Seattle Sounders 31 11 10 10 +2 43 H H B T T 8 Colorado Rapids 31 12 6 13 +1 42 T H H H B …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ D. Musovski (Head Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Back Injury) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ Felipe Andrade (Hamstring Injury) ✚ Guilherme (Lower-Body Injury) ✚ H. Herrera (Lower-Body Injury) ✚ J. Maurer (Back Injury) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ Felipe Andrade (Hamstring Injury)