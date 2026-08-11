TRỰC TIẾP Trực tiếp Seattle Sounders vs Los Angeles FC: Seattle Sounders nhân đôi cách biệt Seattle Sounders cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Los Angeles FC tại Lumen Field lúc 07:00 ngày 08/11/2026, với 2 trận hòa và 3 trận thua.

Seattle Sounders 2 - 0 Los Angeles FC Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Seattle Sounders 2 - 0 Los Angeles FC.

40' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 53% - 47% Los Angeles FC, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 3 - 0.

31' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (2-0) Phút 31': Sebastian Gomez (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Albert Rusnák). Tỷ số: 2 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 56% - 44% Los Angeles FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

24' Thay người Phút 24' (Seattle Sounders): Jesús Ferreira vào sân thay Jordan Morris.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 57% - 43% Los Angeles FC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 0.

1' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-0) Phút 1': Albert Rusnák (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Cristian Roldán). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Los Angeles FC.

Cập nhật lúc 07:55 08/11/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ · HLV B. Schmetzer Los Angeles FC Sơ đồ · HLV Xavi Tamarit 31 H. Dotson 26 A. Thomas 7 C. Roldan 25 J. Ragen 5 N. Tolo 13 J. Morris 85 Kossa-Rienzi 20 Kim Kee-Hee 9 D. Joveljić 90 S. Gomez 11 A. Rusnák 31 Cabral Carter 99 D. Bouanga 23 Y. Cheberko 66 M. Choinière 8 M. Delgado 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 4 E. Segura 9 A. Sieb 81 L. Walta 7 Son Heung-Min Dự bị Seattle Sounders 17 P. Arriola 37 S. Brunell 8 C. Clark 27 J. Ferreira 24 S. Frei 39 S. Hawkins 45 P. Kingston 14 P. Rothrock 4 R. Sailor Los Angeles FC 17 J. Ebobisse 12 T. Hasal 24 Hollingshead 6 Igor Jesus 45 Kenny Nielsen 91 N. Tafari 18 Shaffelburg 20 S. Vasquez 19 T. Boyd Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

Seattle Sounders Thống kê Los Angeles FC 53% Kiểm soát bóng 47% 4 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 3 2 Phạt góc 4 1 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Seattle Sounders cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón Los Angeles FC trên sân Lumen Field lúc 07:00 ngày 08/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, và một trận thắng trên sân nhà lúc này có giá trị lớn cả về tinh thần lẫn sự tự tin.

Seattle Sounders: Chuỗi trận không thắng cần được chặn đứng

Phong độ của Seattle Sounders đang là mối bận tâm lớn nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 2 trận và thua 3 trận, không có trận thắng nào.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của đội chủ nhà không chỉ là giành điểm số, mà còn là khôi phục sự ổn định và niềm tin trước khán giả quen thuộc tại Lumen Field.

Los Angeles FC: Bền bỉ nhưng khó giành chiến thắng

Los Angeles FC bước vào trận đấu với phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận.

Con số này cho thấy Los Angeles FC khó bị đánh bại, khi họ chỉ thua một lần. Tuy nhiên, họ cũng chưa thể biến nhiều trận cân bằng thành chiến thắng, và đó là điểm đội chủ nhà có thể tìm cách khai thác.

Thế đối đầu: Los Angeles FC nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, Los Angeles FC thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng nhẹ về phía đội khách.

Không có trận hòa nào cũng cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường mang tính phân định rõ ràng. Đội chủ nhà từng hai lần giành chiến thắng, nên họ có cơ sở để tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chuỗi trận không thắng đang đè nặng, Seattle Sounders nhiều khả năng sẽ muốn khởi đầu tích cực để tận dụng lợi thế sân nhà. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ gỡ bỏ áp lực và thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu.

Ngược lại, Los Angeles FC sở hữu phong độ ổn định hơn và có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu đội khách duy trì được sự chắc chắn như trong các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ phải rất kiên trì để tìm đường vào khung thành.

Nhận định

Về phong độ, Los Angeles FC đang có phần nhỉnh hơn, và họ cũng chiếm ưu thế nhẹ trong thế đối đầu gần đây. Tuy nhiên, Seattle Sounders có lợi thế sân nhà cùng động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm cao hơn. Nếu kiểm soát được nhịp độ và không để thủng lưới sớm, Seattle Sounders hoàn toàn có thể tìm lại chiến thắng trước một đối thủ khó bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 0 hòa Los Angeles FC · 3 thắng Los Angeles FC 1 - 0 Seattle Sounders LAF Los Angeles FC 4 - 0 Seattle Sounders LAF Seattle Sounders 5 - 2 Los Angeles FC SS Los Angeles FC 1 - 2 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 0 - 1 Los Angeles FC LAF

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B H H B Los Angeles FC 5 trận gần nhất B H H T H 33 Trận 12-11-10 T-H-B 51 Ghi (TB 1.5) 38 Thủng lưới