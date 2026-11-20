TRỰC TIẾPTrực tiếp Seattle Sounders vs Real Salt Lake: Hiệp 2 bắt đầu, Seattle Sounders dẫn 1-0
Seattle Sounders và Real Salt Lake bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11 trên sân Lumen Field.
- 62'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Seattle Sounders 1 - 0 Real Salt Lake.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Seattle Sounders 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 60'Thay người
Phút 60' (Real Salt Lake): Lukas Engel vào sân thay Kobi Henry.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Seattle Sounders 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Kee-Hee Kim (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Seattle Sounders 52% - 48% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 36'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-0)
Phút 36': Albert Rusnák (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Sebastian Gomez). Tỷ số: 1 - 0.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Dominik Marczuk (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).
- 31'Hỏng phạt đền
Phút 31': Albert Rusnák (Seattle Sounders) sút hỏng phạt đền.
- 26'VAR
Phút 26': Phạt đền được công nhận — Hassani Dotson (Seattle Sounders).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Seattle Sounders 46% - 54% Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Seattle Sounders 47% - 53% Real Salt Lake; phạm lỗi 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Seattle Sounders tiếp đón Real Salt Lake.
Cập nhật lúc 11:35 20/11/2026
Seattle Sounders và Real Salt Lake gặp nhau ở vòng 1/16 theo thể thức loại trực tiếp, nơi chỉ có một đội đi tiếp và đội còn lại dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11/2026 trên sân Lumen Field. Ở vòng đấu này không còn bảng điểm để cải thiện, nên mỗi pha bóng đều mang sức nặng của một trận sinh tử.
Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp
Khác với những vòng đấu có thể bù đắp ở lượt sau, vòng 1/16 không cho phép sai lầm. Đội thắng được đi tiếp, đội thua bị loại. Chính áp lực đó khiến những chi tiết nhỏ như một pha bóng cố định hay một phút mất tập trung có thể quyết định cả cặp đấu.
Seattle Sounders được chơi trên sân nhà Lumen Field. Real Salt Lake cũng không thiếu lý do để tự tin khi bước vào trận này.
Phong độ: Real Salt Lake nhỉnh hơn
Về phong độ gần đây, Real Salt Lake đang có lợi thế rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là một thất bại, rồi đến chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đó là nền tảng tâm lý tốt để bước vào một trận đấu loại trực tiếp.
Ngược lại, Seattle Sounders có quãng thời gian khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, chiến thắng ở trận gần đây nhất giúp đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc cần nhất, sau chuỗi trận thiếu ổn định phía trước.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, Real Salt Lake thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Một cán cân gần như cân bằng như vậy báo hiệu rằng bên nào cũng có thể tìm ra cách khuất phục đối thủ.
Với Seattle Sounders, thành tích này là lý do để tin rằng họ đủ khả năng cạnh tranh ngang ngửa, dù phong độ gần đây chưa tốt bằng đối phương. Với Real Salt Lake, con số này cho thấy họ không phải e ngại khi làm khách.
Điểm then chốt của trận đấu
Câu chuyện của trận đấu nằm ở sự đối lập giữa hai yếu tố. Một bên là Real Salt Lake với mạch phong độ vượt trội, bên kia là Seattle Sounders với lợi thế sân nhà và khát khao vượt qua giai đoạn thiếu ổn định. Trong một trận đấu mà đội nào thắng sẽ đi tiếp, đội nào giữ được sự bình tĩnh lâu hơn sẽ nắm lợi thế.
Nếu Seattle Sounders khởi đầu chắc chắn và tận dụng sân nhà, họ có thể kéo trận đấu về thế trận mình mong muốn. Ngược lại, nếu Real Salt Lake duy trì được sự tự tin từ chuỗi trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.
Nhận định
Phong độ nghiêng về Real Salt Lake, nhưng thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của Seattle Sounders khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Đây là cuộc cạnh tranh sít sao, nơi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để mở ra hoặc đóng lại cánh cửa đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)