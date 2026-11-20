TRỰC TIẾP Trực tiếp Seattle Sounders vs Real Salt Lake: Seattle Sounders bỏ lỡ phạt đền Seattle Sounders và Real Salt Lake bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11 trên sân Lumen Field.

Seattle Sounders 0 - 0 Real Salt Lake Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 52% - 48% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Dominik Marczuk (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

31' Hỏng phạt đền Phút 31': Albert Rusnák (Seattle Sounders) sút hỏng phạt đền.

26' VAR Phút 26': Phạt đền được công nhận — Hassani Dotson (Seattle Sounders).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 46% - 54% Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 47% - 53% Real Salt Lake; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 10:45 20/11/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Mastroeni 26 A. Thomas 16 A. Roldan 20 Kim Kee-Hee 39 S. Hawkins 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 27 J. Ferreira 11 A. Rusnák 90 S. Gomez 9 D. Joveljić 1 Rafael Cabral 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 11 D. Marczuk 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 9 M. Guilavogui 22 S. Solans Dự bị Seattle Sounders 37 S. Brunell 24 S. Frei 28 Y. Gómez 45 P. Kingston 17 P. Arriola 85 Kossa-Rienzi 19 D. Musovski 14 P. Rothrock 4 R. Sailor Real Salt Lake 23 Chadwick Zachary Booth 4 L. Engel 15 J. Glad 25 Colin Guske 39 A. Hezarkhani 29 S. Junqua 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin Cập nhật đội hình lúc 09:34 20/11/2026

Seattle Sounders Thống kê Real Salt Lake 52% Kiểm soát bóng 48% 3 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Seattle Sounders và Real Salt Lake gặp nhau ở vòng 1/16 theo thể thức loại trực tiếp, nơi chỉ có một đội đi tiếp và đội còn lại dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11/2026 trên sân Lumen Field. Ở vòng đấu này không còn bảng điểm để cải thiện, nên mỗi pha bóng đều mang sức nặng của một trận sinh tử.

Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp

Khác với những vòng đấu có thể bù đắp ở lượt sau, vòng 1/16 không cho phép sai lầm. Đội thắng được đi tiếp, đội thua bị loại. Chính áp lực đó khiến những chi tiết nhỏ như một pha bóng cố định hay một phút mất tập trung có thể quyết định cả cặp đấu.

Seattle Sounders được chơi trên sân nhà Lumen Field. Real Salt Lake cũng không thiếu lý do để tự tin khi bước vào trận này.

Phong độ: Real Salt Lake nhỉnh hơn

Về phong độ gần đây, Real Salt Lake đang có lợi thế rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là một thất bại, rồi đến chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đó là nền tảng tâm lý tốt để bước vào một trận đấu loại trực tiếp.

Ngược lại, Seattle Sounders có quãng thời gian khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, chiến thắng ở trận gần đây nhất giúp đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc cần nhất, sau chuỗi trận thiếu ổn định phía trước.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, Real Salt Lake thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Một cán cân gần như cân bằng như vậy báo hiệu rằng bên nào cũng có thể tìm ra cách khuất phục đối thủ.

Với Seattle Sounders, thành tích này là lý do để tin rằng họ đủ khả năng cạnh tranh ngang ngửa, dù phong độ gần đây chưa tốt bằng đối phương. Với Real Salt Lake, con số này cho thấy họ không phải e ngại khi làm khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu chuyện của trận đấu nằm ở sự đối lập giữa hai yếu tố. Một bên là Real Salt Lake với mạch phong độ vượt trội, bên kia là Seattle Sounders với lợi thế sân nhà và khát khao vượt qua giai đoạn thiếu ổn định. Trong một trận đấu mà đội nào thắng sẽ đi tiếp, đội nào giữ được sự bình tĩnh lâu hơn sẽ nắm lợi thế.

Nếu Seattle Sounders khởi đầu chắc chắn và tận dụng sân nhà, họ có thể kéo trận đấu về thế trận mình mong muốn. Ngược lại, nếu Real Salt Lake duy trì được sự tự tin từ chuỗi trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Phong độ nghiêng về Real Salt Lake, nhưng thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của Seattle Sounders khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Đây là cuộc cạnh tranh sít sao, nơi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để mở ra hoặc đóng lại cánh cửa đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 1 hòa Real Salt Lake · 2 thắng Seattle Sounders 2 - 0 Real Salt Lake SS Real Salt Lake 2 - 1 Seattle Sounders RSL Seattle Sounders 1 - 0 Real Salt Lake SS Real Salt Lake 2 - 0 Seattle Sounders RSL Seattle Sounders 1 - 1 Real Salt Lake Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T B B H H 34 Trận 12-10-12 T-H-B 44 Ghi (TB 1.3) 46 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất T B T T T 34 Trận 13-6-15 T-H-B 53 Ghi (TB 1.6) 52 Thủng lưới

Vòng bảng — Seattle Sounders # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B … 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H 8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46 T B B H H 9 Real Salt Lake 34 13 6 15 +1 45 T B T T T 10 Minnesota United FC 34 11 11 12 -2 44 T T T H T …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ P. de La Vega (Muscle Injury) ✚ J. Morris (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ J. Ragen (Suspended) Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury)