Trực tiếp Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: Hết hiệp 1, Sporting Kansas City dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: Hết hiệp 1, Sporting Kansas City dẫn 1-0

Văn Thể02/10/2026 03:55

Các cuộc chạm trán gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City luôn cống hiến thế trận cởi mở, tạo nên màn so tài đáng chờ đợi tại sân Lumen Field.

Seattle Sounders0 - 1Sporting Kansas CityNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 44'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1)

    Phút 44': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Stephen Afrifa). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Sporting Kansas City ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 4 - 1.

  • 24'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 60% - 40% Sporting Kansas City, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 12'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 65% - 35% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Seattle Sounders tiếp đón Sporting Kansas City.

Cập nhật lúc 09:28 02/10/2026

Đội hình chính thức
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
26
A. Thomas
16
A. Roldan
39
S. Hawkins
25
J. Ragen
5
N. Tolo
45
P. Kingston
7
C. Roldan
13
J. Morris
11
A. Rusnák
17
P. Arriola
19
D. Musovski
30
S. Cleveland
13
J. Reynolds
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
4
L. Johnsen
20
K. Agyabeng
14
C. Harris
19
T. Calheira
17
S. Afrifa
Dự bị
Seattle Sounders
8 C. Clark24 S. Frei28 Y. Gómez90 S. Gomez85 Kossa-Rienzi4 R. Sailor35 Antino Lopez81 M. Bronnik
Sporting Kansas City
1 J. Pulskamp99 J. Reid29 S. Reid93 M. Suleymanov2 I. James22 Z. Bassong23 E. Bartlow16 J. Bartlett42 Alexander Cunningham
Cập nhật đội hình lúc 08:03 02/10/2026
Seattle SoundersThống kêSporting Kansas City
57%
Kiểm soát bóng
43%
4
Dứt điểm
8
1
Trúng đích
5
5
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
1

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City thường xuyên mang đến kịch bản đôi công hấp dẫn và xuất hiện nhiều bàn thắng. Cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 08h30 ngày 02/10 trên sân vận động Lumen Field tiếp tục thu hút sự chú ý khi đôi bên đều hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu và điểm tựa sân nhà

Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng về phía Seattle Sounders. Cụ thể, đội chủ sân Lumen Field đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần trước đại diện đến từ Kansas City. Thống kê này mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Seattle Sounders khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bên cạnh yếu tố đối đầu thuận lợi, Seattle Sounders cũng duy trì được sự ổn định nhất định về mặt kết quả. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không phải nhận bất kỳ thất bại nào khi có được 2 chiến thắng và trải qua 3 trận hòa liên tiếp. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị trí vững vàng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và phong độ hai đội

Hiện tại, Seattle Sounders đang xếp ở vị trí thứ 9 với 35 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi phía dưới phản ánh lối chơi tương đối chặt chẽ và biết cách bảo toàn điểm số. Việc đối đầu với một đối thủ đang có thứ hạng thấp hơn là cơ hội để Seattle Sounders gia tăng quỹ điểm của mình.

Ở bên kia chiến tuyến, Sporting Kansas City hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 21 điểm. Phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định khi họ có 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Sporting Kansas City vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, điều này phản ánh những khó khăn nhất định mà họ đang phải đối mặt khi hành quân xa nhà.

Kỳ vọng thế trận cởi mở

Dù có sự chênh lệch về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, thói quen thi đấu cởi mở mỗi khi hai đội gặp nhau hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút sôi nổi. Sporting Kansas City với 21 điểm đang nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để giải tỏa áp lực từ chuỗi trận không tốt vừa qua, trong khi Seattle Sounders luôn chủ động áp đặt lối chơi tại Lumen Field.

Với phong độ bất bại trong 5 trận vừa qua cùng ưu thế áp đảo về thành tích đối đầu, Seattle Sounders nắm giữ nhiều lợi thế trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, lối chơi không ngại va chạm và xu hướng dâng cao của Sporting Kansas City vẫn sẽ là bài toán mà hàng thủ đội chủ nhà cần tập trung hóa giải trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 3 thắng1 hòaSporting Kansas City · 1 thắng
03/05/2026
Sporting Kansas City
1 - 1
Seattle Sounders
Hòa
25/08/2025
Seattle Sounders
5 - 2
Sporting Kansas City
SS
13/07/2025
Sporting Kansas City
2 - 3
Seattle Sounders
SS
16/09/2024
Seattle Sounders
2 - 0
Sporting Kansas City
SS
09/06/2024
Sporting Kansas City
2 - 1
Seattle Sounders
SKC
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
TTHHH
26
Trận
9-8-9
T-H-B
33
Ghi (TB 1.3)
34
Thủng lưới
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
TBTBB
26
Trận
6-3-17
T-H-B
31
Ghi (TB 1.2)
63
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps261556+3350HTBTB
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
8Los Angeles Galaxy289910-736TTHBT
9Seattle Sounders26989-135TTHHH
10Portland Timbers279513-332BBBHT
14Minnesota United FC277812-929BBBBB
15Sporting Kansas City266317-3221TBTBB
Tình hình lực lượng
Seattle Sounders
S. Brunell (International duty)
H. Dotson (Yellow Cards)
J. Ferreira (Muscle Injury)
D. Joveljic (International duty)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
S. Brunell (International duty)
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
J. Davis (Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
M. Mosquera (Hamstring Injury)
O. Wolff (Muscle Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: Hết hiệp 1, Sporting Kansas City dẫn 1-0
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