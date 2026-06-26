Trực tiếp Senegal vs Iraq: Nhận định, đội hình dự kiến Cả Senegal và Iraq đều đang đứng trước bờ vực bị loại sau hai thất bại liên tiếp tại World Cup. Cuộc đối đầu tại BMO Field là cơ hội cuối cùng để hai đội tìm kiếm điểm số đầu tiên và cứu vãn danh dự tại bảng đấu.

Trận đấu giữa Senegal và Iraq tại World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu tại vòng bảng, mà còn là trận chiến vì danh dự của hai đại diện đến từ châu Phi và châu Á. Diễn ra tại sân vận động BMO Field, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội bóng khi họ đều đang trắng tay sau những lượt trận đầu tiên.

Senegal: Nỗ lực tìm lại bản sắc châu Phi

Senegal bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế lại diễn ra đầy khắc nghiệt. Đại diện của châu Phi đang có phong độ đáng báo động khi để thua trong cả 2 trận đấu gần nhất tại vòng bảng. Việc chưa giành được điểm số nào đã đẩy đội bóng này vào thế chân tường.

Hiện tại, Senegal đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ chỉ số phụ tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, lối chơi của họ đang thiếu đi sự sắc bén và tính gắn kết cần thiết. Để có thể giành được kết quả khả quan trước Iraq, Senegal cần phải cải thiện tâm lý thi đấu và tận dụng tối đa các cơ hội có được. Một thất bại nữa sẽ chính thức khép lại hành trình của họ tại kỳ World Cup năm nay.

Iraq: Thử thách cực đại cho đại diện Tây Á

Phía bên kia chiến tuyến, Iraq cũng đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Tương tự như đối thủ, đội bóng Tây Á đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp trong các trận đấu vừa qua. Với 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại thấp hơn, Iraq hiện đang đứng cuối bảng (vị trí thứ 4).

Dù đã có những nỗ lực nhất định trong việc triển khai lối chơi, nhưng Iraq vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Việc phải đối đầu với một Senegal có thể hình và thể lực vượt trội sẽ là thử thách cực đại đối với các cầu thủ Iraq. Mục tiêu của họ trong trận đấu tới không gì khác ngoài việc tìm kiếm điểm số lịch sử để không phải rời giải với vị trí cuối bảng.

Cục diện bảng đấu và dự đoán chiến thuật

Trận đấu tại BMO Field vào lúc 02:00 ngày 27/06/2026 được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả Senegal và Iraq đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để họ nuôi hy vọng mong manh hoặc ít nhất là để lại dấu ấn trước khi chia tay giải đấu.

Với phong độ hiện tại của cả hai đội (đều thua 2 trận gần nhất), sự thận trọng sẽ được đặt lên hàng đầu. Senegal có thể sẽ chủ động chơi tấn công dựa trên nền tảng thể lực, trong khi Iraq nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công để chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Đây sẽ là màn so tài của những đội bóng đang ở thế không còn gì để mất, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ quyết định thành bại.

Phong độ gần đây của Senegal

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thua)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thua)

10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)

01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thua)

01/04/2026: Senegal 3-1 Gambia (Thắng)

Phong độ gần đây của Iraq

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thua)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thua)

10/06/2026: Iraq 0-2 Venezuela (Thua)

05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)

29/05/2026: Iraq 1-0 Andorra (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Senegal 3 0 LL Iraq 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

Senegal (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Iraq (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Senegal

É. Mendy: Twisted Knee (Missing Fixture)

Iraq: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Senegal

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Senegal or draw and +1.5 goals