Trực tiếp Sevilla vs Aston Villa: Aston Villa gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sevilla vs Aston Villa: Aston Villa gỡ hòa 1-1

Văn Thể02/10/2026 20:27

Sevilla nắm giữ lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, sẵn sàng tạo nên áp lực lớn trước một Aston Villa vừa nhận 4 thất bại.

Sevilla1 - 1Aston VillaHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sevilla 1 - 1 Aston Villa.

  • 71'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-1)

    Phút 71': R. Barkley (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Aston Villa): Alysson vào sân thay G. Hemmings.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Sevilla): F. Correia vào sân thay M. Bueno.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Sevilla): M. Sierra vào sân thay C. Ejuke.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Sevilla): J. Guridi vào sân thay A. Gonzalez.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Sevilla): M. Diaz vào sân thay Castrin.

  • 53'BÀN THẮNG! Sevilla (1-0)

    Phút 53': I. Romero (Sevilla) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Sevilla): Y. Fofana vào sân thay L. Agoume.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Aston Villa): B. Madjo vào sân thay T. Abraham.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Aston Villa): R. Barkley vào sân thay E. Buendia.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Aston Villa): T. Bloomfield vào sân thay B. Kamara.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Aston Villa): A. Wan-Bissaka vào sân thay R. Fortes.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Aston Villa): P. Torres vào sân thay T. Mings.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

  • 26'Thay người

    Phút 26' (Sevilla): J. Iglesias vào sân thay Marcao.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sevilla tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 03:10 03/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Sevilla và Aston Villa diễn ra lúc 01h30 ngày 03/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến đáng chú ý khi đại diện Tây Ban Nha được chơi trên thánh địa quen thuộc. Sân nhà luôn là điểm tựa vững chắc giúp Sevilla tạo dựng sự tự tin lẫn khả năng áp đặt nhịp độ thi đấu, đặc biệt trước các đối thủ đang gặp bất ổn về phong độ.

Sự đối lập rõ nét về mặt phong độ

Sevilla bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhờ chuỗi màn trình diễn tích cực trong giai đoạn vừa qua. Đội chủ nhà đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp vừa qua là minh chứng cho sự ổn định cũng như tính hiệu quả trong lối chơi mà họ đang duy trì.

Ngược lại, Aston Villa lại mang đến sự lo lắng nhất định trước chuyến làm khách này. Đội bóng chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng nhưng đã phải nhận tới 4 trận thua trong 5 trận đấu gần đây, bao gồm 2 thất bại liên tiếp ở những lần ra sân mới nhất. Việc liên tục sảy chân phản ánh những vấn đề chưa được tháo gỡ trong cách vận hành thế trận của đội khách.

Điểm tựa sân nhà định hình thế trận

Lợi thế sân bãi cùng tinh thần đang lên cao là yếu tố quan trọng giúp Sevilla làm chủ cục diện. Việc sở hữu cảm giác chiến thắng đều đặn sẽ giúp đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, tổ chức vây ráp và tạo sức ép liên tục lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên.

Về phía Aston Villa, chuỗi kết quả kém thuyết phục gần đây khiến họ nhiều khả năng phải nhập cuộc thận trọng và ưu tiên củng cố cự ly đội hình. Khi áp lực từ các khán đài dồn dập, sự chênh lệch về mặt phong độ sẽ là bài toán hóc búa đối với đội khách trong việc tìm kiếm một thế trận cân bằng.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Sevilla · 0 thắng0 hòaAston Villa · 0 thắng
07/08/2021
Aston Villa
-
Sevilla
Hòa
Sevilla
5 trận gần nhất
BTTHB
7
Trận
5-0-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
5
Thủng lưới
Aston Villa
5 trận gần nhất
TTBTH
7
Trận
2-0-5
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
13
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sevilla vs Aston Villa: Aston Villa gỡ hòa 1-1
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