TRỰC TIẾP Trực tiếp Sevilla vs Barcelona: Đội hình xuất phát Barcelona dẫn đầu với 18 điểm cùng chuỗi toàn thắng, trong khi chủ nhà Sevilla cũng áp sát nhóm đầu với 13 điểm nhờ màn trình diễn vào phom cực kỳ thuyết phục.

Sevilla vs Barcelona SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sevilla và Barcelona đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 20/09/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 12 A. Sangante 5 Andrés Castrín 17 G. Suazo 6 L. Agoumé 8 Kochorashvili 30 M. Sierra 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 9 R. Ure 25 D. Livaković 24 Eric García 5 Pau Cubarsí Paredes 15 Christensen 2 João Cancelo 7 Fermín 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 11 Raphinha 17 A. Gordon Dự bị Sevilla 22 José Ángel Carmona 14 Manu Bueno 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 13 Fran González 7 Alfon González 18 Jon Guridi 23 Marcão 34 Iker Ortín Muñoz Barcelona 14 K. Adeyemi 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 12 X. Espart 9 Gabriel Jesus 6 Gavi 23 J. Koundé 18 Gerard Martín 20 Dani Olmo Cập nhật đội hình lúc 01:34 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Sevilla và Barcelona diễn ra vào lúc 02:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán mang ý nghĩa lớn khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu với phong độ rất cao. Điểm tựa sân bãi cùng sự hưng phấn từ các kết quả tích cực gần đây hứa hẹn tạo nên một màn so tài giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện ưu tú.

Phong độ thăng hoa của hai đội bóng

Bước vào trận đấu này, câu chuyện tâm điểm xoay quanh đà hưng phấn của cả hai phía. Đội khách Barcelona đang thể hiện sự ổn định tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng cũng như sự sắc bén trên mọi tuyến của đội bóng này.

Ở chiều ngược lại, Sevilla cũng không hề kém cạnh khi thể hiện một bộ mặt đầy tích cực trong thời gian qua. Đội chủ sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận đấu gần đây nhất cũng khép lại với niềm vui trọn vẹn. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp đại diện xứ Andalusia duy trì được trạng thái tâm lý hưng phấn trước khi bước vào thử thách lớn.

Vị thế cạnh tranh trên bảng xếp hạng

Cục diện trên bảng tổng sắp càng làm tăng thêm sức nóng cho màn đọ sức sắp tới. Hiện tại, Barcelona đang vững vàng ở vị trí số 1 với 18 điểm sau màn khởi đầu hoàn hảo. Việc ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng giúp đội bóng tự tin triển khai lối chơi chủ động và kiểm soát trận đấu theo ý đồ của mình.

Trong khi đó, Sevilla đang bám đuổi quyết liệt ở nhóm trên khi giữ vị trí thứ 5 với 13 điểm. Cách biệt 5 điểm giữa hai đội đặt ra một bài toán hấp dẫn về mặt chiến thuật: Sevilla có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà, còn Barcelona sẽ nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng việc củng cố mạch toàn thắng.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù cả hai câu lạc bộ đều đang đạt trạng thái thi đấu tích cực, lịch sử đối đầu gần đây lại đang ủng hộ các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt với 4 trận thắng, trong khi Sevilla chỉ giành được 1 thắng lợi và hai bên không có trận hòa nào.

Thành tích đối đầu vượt trội là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Barcelona trong chuyến làm khách lần này. Tuy nhiên, Sevilla trong giai đoạn phong độ đang lên và được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán chắc chắn sẽ mang đến một thế trận khác biệt so với những lần đối đầu trước đó.

Nhận định chung về cục diện trận đấu

Với việc cả Sevilla lẫn Barcelona đều đang vào phom, người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu tốc độ cao và cởi mở. Barcelona sở hữu sự ổn định cao độ nhờ chuỗi trận toàn thắng ấn tượng cùng thành tích đối đầu lấn lướt. Tuy nhiên, Sevilla với bản lĩnh trên sân nhà cùng phong độ thắng 3 trong 5 trận gần đây đủ khả năng tạo nên những khó khăn thực sự cho đội đầu bảng, biến cuộc so tài này thành một bài kiểm tra bản lĩnh thực thụ cho cả đôi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sevilla · 1 thắng 0 hòa Barcelona · 4 thắng Barcelona 5 - 2 Sevilla BAR Sevilla 4 - 1 Barcelona SEV Sevilla 1 - 4 Barcelona BAR Barcelona 5 - 1 Sevilla BAR Sevilla 1 - 2 Barcelona BAR

Sevilla 6 Trận 4-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 28 Ghi (TB 4.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T 4 Atletico Madrid 6 4 1 1 +8 13 T T B T H 5 Sevilla 6 4 1 1 +3 13 T T H B T 6 Alaves 6 3 1 2 +5 10 B B T T H …

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ L. Stassin (Muscle Injury) ✚ R. Vargas (Knee Injury) ✚ L. Stassin (Muscle Injury) ✚ R. Vargas (Knee Injury) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ J. Garcia (Knee Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ J. Garcia (Knee Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury)