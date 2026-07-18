TRỰC TIẾP Trực tiếp SF Baumberg vs Bayer Leverkusen: Hết hiệp 1, Bayer Leverkusen dẫn 3-0 SF Baumberg đối đầu Bayer Leverkusen lúc 20:30 ngày 18/07/2026 trong trận giao hữu CLB. Bayer Leverkusen chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất, trong khi SF Baumberg có phong độ gồm 1 thắng và 1 thua.

SF Baumberg 0 - 3 Bayer Leverkusen Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

27' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-3) Phút 27': A. Moreira (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

22' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-2) Phút 22': E. Poku (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

21' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1) Phút 21': A. Moreira (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SF Baumberg tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 21:45 18/07/2026

Thông tin trận đấu

SF Baumberg sẽ đối đầu Bayer Leverkusen lúc 20:30 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài giữa hai đội có sự khác biệt rõ rệt về xu hướng kết quả được ghi nhận trước trận.

Phong độ SF Baumberg chưa tạo được sự ổn định

Hai kết quả gần nhất của SF Baumberg là 1 trận thắng và 1 trận thua. Diễn biến này cho thấy đội bóng chưa duy trì được mạch kết quả ổn định, đồng thời bước vào trận đấu với Bayer Leverkusen sau những màn thể hiện trái chiều.

Với dữ liệu phong độ hiện có, chưa thể đánh giá sâu hơn về khả năng tấn công, chất lượng phòng ngự hay cách SF Baumberg kiểm soát thế trận. Vì vậy, điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng đội bóng tận dụng trận giao hữu để tạo ra màn trình diễn cân bằng hơn so với kết quả gần đây.

Bayer Leverkusen có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Bayer Leverkusen giành chiến thắng trước SF Baumberg. Xu hướng này mang lại lợi thế nhất định về mặt tâm lý cho Bayer Leverkusen, dù dữ liệu không cung cấp tỷ số hay bối cảnh cụ thể của trận đấu đó.

Ngược lại, SF Baumberg sẽ cần tìm cách phá vỡ ưu thế đối đầu này bằng một cách tiếp cận chặt chẽ và chủ động hơn. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để xác định đội hình, sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi cách SF Baumberg phản ứng trước áp lực từ đối thủ đang có lợi thế trong lần gặp gần nhất. Nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế những thời điểm mất cân bằng, SF Baumberg có thể tạo ra thế trận cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen sẽ hướng đến việc tiếp tục phát huy ưu thế đã thể hiện ở lần đối đầu trước. Dù vậy, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định cụ thể về cách bố trí đội hình hay mức độ ưu tiên kết quả của mỗi bên.

Nhận định trận đấu

Bayer Leverkusen bước vào trận đấu với lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, còn SF Baumberg có phong độ gần đây chưa ổn định với 1 trận thắng và 1 trận thua. Những yếu tố này nghiêng cán cân nhận định về phía Bayer Leverkusen, nhưng diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc và điều chỉnh trong trận.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Bayer Leverkusen có cơ sở tâm lý tốt hơn, trong khi SF Baumberg cần thể hiện sự chắc chắn để thu hẹp khoảng cách. Không có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SF Baumberg · 0 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 1 thắng SF Baumberg 0 - 3 Bayer Leverkusen BL

SF Baumberg 5 trận gần nhất B B T T H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T H B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới