TRỰC TIẾP Trực tiếp Shakhtar Donetsk vs AEK Athens FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Cả Shakhtar Donetsk lẫn AEK Athens FC đều bước vào trận đấu với phong độ cao: đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 và hòa 1. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stamford Bridge.

Shakhtar Donetsk 1 - 1 AEK Athens FC Hiệp 2 — phút 79' 79' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Shakhtar Donetsk 1 - 1 AEK Athens FC.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 53% - 47% AEK Athens FC, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 2 - 1.

71' Thay người Phút 71' (AEK Athens FC): João Mário vào sân thay Lovro Majer.

71' Thay người Phút 71' (AEK Athens FC): Mijat Gaćinović vào sân thay Ambrósini António Cabaça Salvador.

63' Thay người Phút 63' (Shakhtar Donetsk): Isaque vào sân thay Pedrinho.

63' Thay người Phút 63' (Shakhtar Donetsk): Gleiker Mendoza vào sân thay Newerton.

61' AEK Athens FC ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 54% - 46% AEK Athens FC, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': Răzvan Marin (AEK Athens FC) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thẻ vàng Phút 54': Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 56% - 44% AEK Athens FC, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': Harold Moukoudi (AEK Athens FC) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 54% - 46% AEK Athens FC, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

34' BÀN THẮNG! Shakhtar Donetsk (1-1) Phút 34': Pedrinho (Shakhtar Donetsk) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

31' VAR Phút 31': Phạt đền được công nhận — Alisson (Shakhtar Donetsk).

28' BÀN THẮNG! AEK Athens FC (0-1) Phút 28': Lovro Majer (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Stavros Pilios). Tỷ số: 0 - 1.

25' Shakhtar Donetsk ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 58% - 42% AEK Athens FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Lovro Majer (AEK Athens FC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Shakhtar Donetsk ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 72% - 28% AEK Athens FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Shakhtar Donetsk tiếp đón AEK Athens FC.

Cập nhật lúc 03:37 15/10/2026

Đội hình chính thức Shakhtar Donetsk Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV A. Turan AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić 31 D. Riznyk 17 Vinícius Tobias 5 V. Bondar 22 M. Matvienko 13 Pedrinho 6 Marlon Gomes 30 Alisson Santana 10 Pedrinho 27 O. Ocheretko 11 Newertton 9 Kauã Elias 91 A. Brignoli 12 L. Rota 2 H. Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 S. Pilios 14 L. Majer 27 M. Vitális 18 R. Marin 11 A. Koita 90 Zini 9 L. Jović Dự bị Shakhtar Donetsk 99 Bruninho 23 K. Fesyun 25 Gabriel Carvalho 14 Isaque 20 O. Karavaev 8 D. Kryskiv 49 Luca Meirelles 37 Lucas Ferreira 77 G. Mendoza AEK Athens FC 21 D. Vida 10 O. Zubkov 19 B. Varga 20 P. Mantalos 22 Lykogiannis 6 K. Kairinen 23 João Mário 8 M. Gaćinović 41 Marios Balamotis Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Shakhtar Donetsk Thống kê AEK Athens FC 53% Kiểm soát bóng 47% 10 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 3 5 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Shakhtar Donetsk và AEK Athens FC cùng đang trong chuỗi phong độ tốt khi gặp nhau lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk thắng cả 5 trận gần nhất, còn AEK Athens FC thắng 4 trận và hòa 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Shakhtar Donetsk: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Shakhtar Donetsk có phong độ trọn vẹn nhất trong hai đội. Họ thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không để mất điểm nào trong chuỗi này. Một chuỗi thắng dài như vậy thường tạo ra tâm lý tự tin và sự ổn định trong cách vận hành của cả tập thể.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng của Shakhtar Donetsk chưa phản ánh đà thăng tiến đó. Đội đang đứng thứ 23 với 1 điểm. Trận đấu này vì thế là cơ hội để họ biến phong độ tốt thành kết quả cụ thể hơn.

AEK Athens FC: bền bỉ và khó bị đánh bại

AEK Athens FC cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ có một trận hòa, tức là chưa thua trận nào trong giai đoạn này. Đây là dấu hiệu của một tập thể giữ được sự chắc chắn, khó bị đánh bại ngay cả khi không giành trọn 3 điểm.

Hiện AEK Athens FC xếp thứ 17 với 3 điểm, cao hơn Shakhtar Donetsk 6 bậc và hơn 2 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Thế cân bằng giữa hai đội đang vào phom

Hai đội bước vào trận với tinh thần khá giống nhau, nhưng điểm khác biệt nằm ở các chi tiết nhỏ. Shakhtar Donetsk có chuỗi thắng tuyệt đối. AEK Athens FC lại có thứ hạng nhỉnh hơn và từng giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất giữa hai bên, khi Shakhtar Donetsk chưa thắng và chưa hòa trận nào trong cuộc chạm trán đó.

Chỉ có một lần gặp nhau gần đây, nên con số này mang tính tham khảo hơn là cơ sở để kết luận. Điều đáng chú ý hơn là cả hai đội đều đang chơi với sự tự tin cao và đều có lý do để tin vào khả năng giành điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Shakhtar Donetsk muốn kéo dài chuỗi 5 trận thắng và cải thiện số điểm ít ỏi của mình.

AEK Athens FC muốn tiếp tục chuỗi trận không thua và củng cố vị trí cao hơn đối thủ.

Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt các khoảnh khắc quyết định sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Với phong độ của hai đội, đây là cuộc so tài khó đoán và có sức cạnh tranh cao. Shakhtar Donetsk có đà thắng hoàn hảo, trong khi AEK Athens FC sở hữu sự bền bỉ cùng lợi thế về thứ hạng. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và đòi hỏi sự tập trung từ đầu đến cuối là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shakhtar Donetsk · 0 thắng 0 hòa AEK Athens FC · 1 thắng AEK Athens FC 5 - 0 Shakhtar Donetsk AAF

Shakhtar Donetsk 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới AEK Athens FC 5 trận gần nhất T T T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 16 Real Madrid 1 1 0 0 +1 3 T 17 AEK Athens FC 1 1 0 0 +1 3 T 18 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B … 22 AS Roma 1 0 1 0 0 1 H 23 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1 H 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại