Trực tiếp Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể03/11/2026 19:46

Shakhtar Donetsk đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Sporting CP 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 04/11/2026 trên sân Stamford Bridge.

Shakhtar Donetsk0 - 0Sporting CPNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 50% - 50% Sporting CP, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Shakhtar Donetsk tiếp đón Sporting CP.

Cập nhật lúc 01:33 04/11/2026

Đội hình chính thức
Shakhtar Donetsk
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV A. Turan
Sporting CP
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Rui Borges
31
D. Riznyk
17
Vinícius Tobias
5
V. Bondar
22
M. Matvienko
13
Pedrinho
29
E. Nazaryna
30
Alisson Santana
27
O. Ocheretko
6
Marlon Gomes
77
G. Mendoza
9
Kauã Elias
1
Rui Silva
72
Eduardo Quaresma
73
Eduardo Felicíssimo
25
Gonçalo Inácio
10
Geny Catamo
4
S. Andersen
5
Sergi Altimira
77
I. Doumbia
20
M. Araújo
97
L. Suárez
7
F. Ioannidis
Dự bị
Shakhtar Donetsk
23 K. Fesyun16 I. Azarovi25 Gabriel Carvalho18 A. Ghram14 Isaque20 O. Karavaev8 D. Kryskiv49 Luca Meirelles37 Lucas Ferreira
Sporting CP
17 R. Zalazar8 João Simões21 Pedro Lima9 Rafael Ferreira Nel31 Luis Guilherme30 Kaique19 N. Irankunda58 Flávio Gonçalves22 Iván Fresneda
Cập nhật đội hình lúc 00:17 04/11/2026
Shakhtar DonetskThống kêSporting CP
56%
Kiểm soát bóng
44%
2
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
2
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
9
0
Thủ môn cứu thua
1

Shakhtar Donetsk đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc gặp với Sporting CP là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên. Hiện đội bóng Ukraine đứng thứ 17 với 4 điểm, kém đối thủ 5 bậc và 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 04/11/2026 trên sân Stamford Bridge.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang xếp thứ 12 với 6 điểm. Shakhtar Donetsk đứng thứ 17 với 4 điểm. Chênh lệch chỉ là 2 điểm, nên một kết quả tích cực có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của cả hai đội.

Với Shakhtar Donetsk, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng. Với Sporting CP, giữ được khoảng cách an toàn với nhóm đang đuổi theo cũng quan trọng không kém.

Phong độ gần đây: Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về sự ổn định

Shakhtar Donetsk thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ đang có hai trận thắng liên tiếp, sau đó là một trận hòa và một trận thua, rồi đến một trận thắng ở thời điểm xa nhất trong chuỗi. Đây là chuỗi kết quả giúp họ giữ được sự tự tin trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Trong khi đó, Sporting CP cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ thắng hai trận mới nhất, nhưng trước đó đã để thua hai trận liên tiếp. Phong độ của đội khách vì thế có nhiều biến động hơn so với đối thủ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều đang có mạch hai trận thắng gần nhất. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội.

Shakhtar Donetsk có động lực rõ ràng là rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Sporting CP đang ở vị trí cao hơn nên cần thể hiện sự chắc chắn, tránh để chuỗi kết quả thiếu ổn định quay trở lại.

Một đội muốn bám đuổi và một đội cần giữ vị trí thường tạo nên trận đấu giàu cảm xúc. Ở những cuộc đối đầu như vậy, sai sót nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt.

Nhận định

Xét về vị trí, Sporting CP đang nhỉnh hơn với thứ hạng cao hơn và nhiều hơn 2 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này không lớn, còn phong độ gần đây của Shakhtar Donetsk cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự.

Trận đấu vì thế được kỳ vọng là cuộc cạnh tranh cân bằng, nơi chuỗi hai trận thắng gần nhất của cả hai đội sẽ được đặt lên bàn cân. Kết quả có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Shakhtar Donetsk
5 trận gần nhất
TTHBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Sporting CP
5 trận gần nhất
TTBBT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
11Club Brugge KV3201+36TTB
12Sporting CP3201+36BTT
13Borussia Dortmund3201+16TBT
16Atletico Madrid3111+14HTB
17Shakhtar Donetsk3111+14BTH
18PSV Eindhoven311104TBH
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Shakhtar Donetsk
Eguinaldo (Shoulder Injury)
V. Korniyenko (Off the roster)
Marlon (Muscle Injury)
Pedrinho (Muscle Injury)
T. Puzankov (Off the roster)
M. Shved (Off the roster)
D. Tvardovskyi (Off the roster)
Eguinaldo (Shoulder Injury)
Sporting CP
S. Alexandropoulos (Off the roster)
Z. Debast (Injury)
N. Santos (Knee Injury)
S. Alexandropoulos (Off the roster)
Z. Debast (Injury)
N. Santos (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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