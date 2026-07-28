Trực tiếp Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia: Hiệp 2 bắt đầu, Shamrock Rovers dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia: Hiệp 2 bắt đầu, Shamrock Rovers dẫn 2-0

Văn Thể28/07/2026 20:57

Shamrock Rovers tiếp Ararat-Armenia tại Tallaght Stadium trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt khi đại diện Armenia đang chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Shamrock Rovers2 - 0Ararat-ArmeniaHiệp 2 — phút 65'
  • 65'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Shamrock Rovers 2 - 0 Ararat-Armenia.

  • 61'Shamrock Rovers ép sân

    Cầm bóng: Shamrock Rovers 56 - 44 Ararat-Armenia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Roberto Lopes  () nhận thẻ vàng.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Junior Julio () nhận thẻ vàng.

  • 48'Shamrock Rovers ép sân

    Cầm bóng: Shamrock Rovers 60 - 40 Ararat-Armenia, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 36'Shamrock Rovers ép sân

    Cầm bóng: Shamrock Rovers 67 - 33 Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 36'BÀN THẮNG! Shamrock Rovers (2-0)

    Phút 36': Aaron Greene () lập công (kiến tạo: Jack Byrne). Tỷ số: 2 - 0.

  • 24'Shamrock Rovers ép sân

    Cầm bóng: Shamrock Rovers 72 - 28 Ararat-Armenia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 12'Shamrock Rovers ép sân

    Cầm bóng: Shamrock Rovers 60 - 40 Ararat-Armenia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Shamrock Rovers (1-0)

    Phút 11': Matthew Healy () lập công (kiến tạo: Aaron Greene). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Shamrock Rovers tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 03:26 29/07/2026

Đội hình chính thức
Shamrock Rovers
Sơ đồ 3-5-2
Ararat-Armenia
Sơ đồ 3-4-3
1
Ed McGinty
11
Jake Mulraney
4
Roberto Lopes
5
Lee Grace
22
Tunmise Sobowale
7
Dylan Watts
8
Matthew Healy
29
Jack Byrne
19
Adam Brennan
9
Aaron Greene
10
Graham Burke
98
João Bravim
3
Junior Julio
43
Bruno Wilson
47
Alexandros Malis
2
Hugo Oliveira
17
Maxence Carlier
19
Karen Muradyan
16
Edgar Grigoryan
77
Artur Serobyan
91
Sandro Lima
11
Zidane Banjaqui
Dự bị
Shamrock Rovers
2 Adam Matthews3 Enda Stevens14 Daniel Mandroiu17 Luke O'Regan18 Jonathan Afolabi26 John O'Sullivan27 Cory O'Sullivan28 Naj Razi31 Michael Noonan
Ararat-Armenia
1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira20 Alwyn Tera25 Alioune Ndour90 Paul Ayongo
Cập nhật đội hình lúc 01:20 29/07/2026
Shamrock RoversThống kêArarat-Armenia
56%
Kiểm soát bóng
44%
8
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
0
2
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
8
4
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

Thông tin trận đấu

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 29/07/2026 trên sân Tallaght Stadium. Đây là cuộc chạm trán được định hình bởi sự cân bằng về thông tin hiện có, trong đó điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Ararat-Armenia đang có lợi thế tâm lý khi giành chiến thắng trong lần gặp Shamrock Rovers gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về tỷ số, thời điểm diễn ra trận đấu đó, phong độ gần đây, lực lượng hay vị trí của hai đội. Vì vậy, mọi đánh giá trước trận cần được đặt trong phạm vi những dữ kiện đã được xác nhận.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Shamrock Rovers chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Ararat-Armenia là đội giành phần thắng. Xu hướng này mang lại cho đại diện Armenia một cơ sở tinh thần nhất định trước chuyến làm khách tại Tallaght Stadium.

Dù vậy, một lần đối đầu không đủ để hình thành bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội. Kết quả trước đó có thể tạo ảnh hưởng đến sự tự tin, nhưng không thể thay thế các dữ liệu về phong độ, chất lượng đội hình hoặc cách tiếp cận trận đấu hiện tại. Shamrock Rovers vì thế vẫn có cơ hội tạo ra một thế trận khác khi được thi đấu trên sân nhà.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Trong bối cảnh thông tin về sơ đồ chiến thuật và phong độ chưa được cung cấp, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng hoặc lựa chọn cách chơi thận trọng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể khiến Shamrock Rovers hướng đến một màn nhập cuộc tích cực hơn, đặc biệt khi đội bóng này cần tạo dấu ấn trước đối thủ từng đánh bại mình ở lần chạm trán gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Ararat-Armenia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ ưu thế đối đầu. Đội khách sẽ cần duy trì sự tập trung trước sức ép tại Tallaght Stadium, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm Shamrock Rovers đẩy cao đội hình. Khi dữ liệu về lực lượng và cách vận hành của hai bên không có sẵn, yếu tố kỷ luật chiến thuật và khả năng xử lý các tình huống then chốt sẽ trở nên quan trọng.

Nhận định trước trận

Shamrock Rovers có điểm tựa Tallaght Stadium, còn Ararat-Armenia sở hữu lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Sự khác biệt này khiến trận đấu có thể diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà muốn thay đổi xu hướng bất lợi trong quá khứ còn đội khách tìm cách bảo vệ ưu thế tâm lý.

Chưa có đủ dữ liệu để xác định đội hình dự kiến, phong độ hiện tại hoặc một kịch bản tỷ số cụ thể. Vì thế, trọng tâm của cuộc đối đầu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc, tổ chức đội hình và tận dụng cơ hội của mỗi bên. Ararat-Armenia được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý, nhưng lợi thế sân nhà giúp Shamrock Rovers vẫn là đối thủ không dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Shamrock Rovers · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
21/07/2026
Ararat-Armenia
2 - 0
Shamrock Rovers
ARA
Shamrock Rovers
5 trận gần nhất
BTBT
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
TBTHH
Tình hình lực lượng
Shamrock Rovers
Victor Ozhianvuna (Knock)
Danny Grant (Muscle Injury)
Rory Gaffney (Achilles tendon problems)
Dan Cleary (Unknown Injury)
Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury)
Ararat-Armenia
Balanta Jr. (Unknown Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia: Hiệp 2 bắt đầu, Shamrock Rovers dẫn 2-0
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