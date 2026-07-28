TRỰC TIẾP Trực tiếp Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia: Hiệp 2 bắt đầu, Shamrock Rovers dẫn 2-0 Shamrock Rovers tiếp Ararat-Armenia tại Tallaght Stadium trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt khi đại diện Armenia đang chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Shamrock Rovers 2 - 0 Ararat-Armenia Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Shamrock Rovers 2 - 0 Ararat-Armenia.

61' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 56 - 44 Ararat-Armenia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 2.

58' Thẻ vàng Phút 58': Roberto Lopes () nhận thẻ vàng.

50' Thẻ vàng Phút 50': Junior Julio () nhận thẻ vàng.

48' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 60 - 40 Ararat-Armenia, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 67 - 33 Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

36' BÀN THẮNG! Shamrock Rovers (2-0) Phút 36': Aaron Greene () lập công (kiến tạo: Jack Byrne). Tỷ số: 2 - 0.

24' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 72 - 28 Ararat-Armenia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

12' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 60 - 40 Ararat-Armenia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

11' BÀN THẮNG! Shamrock Rovers (1-0) Phút 11': Matthew Healy () lập công (kiến tạo: Aaron Greene). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 03:26 29/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 Ararat-Armenia Sơ đồ 3-4-3 1 Ed McGinty 11 Jake Mulraney 4 Roberto Lopes 5 Lee Grace 22 Tunmise Sobowale 7 Dylan Watts 8 Matthew Healy 29 Jack Byrne 19 Adam Brennan 9 Aaron Greene 10 Graham Burke 98 João Bravim 3 Junior Julio 43 Bruno Wilson 47 Alexandros Malis 2 Hugo Oliveira 17 Maxence Carlier 19 Karen Muradyan 16 Edgar Grigoryan 77 Artur Serobyan 91 Sandro Lima 11 Zidane Banjaqui Dự bị Shamrock Rovers 2 Adam Matthews 3 Enda Stevens 14 Daniel Mandroiu 17 Luke O'Regan 18 Jonathan Afolabi 26 John O'Sullivan 27 Cory O'Sullivan 28 Naj Razi 31 Michael Noonan Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luis Felipe 6 Michel Ayvazyan 7 Zhirayr Shaghoyan 9 Arayik Eloyan 14 Bruno Pereira 20 Alwyn Tera 25 Alioune Ndour 90 Paul Ayongo Cập nhật đội hình lúc 01:20 29/07/2026

Shamrock Rovers Thống kê Ararat-Armenia 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 8 4 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 29/07/2026 trên sân Tallaght Stadium. Đây là cuộc chạm trán được định hình bởi sự cân bằng về thông tin hiện có, trong đó điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Ararat-Armenia đang có lợi thế tâm lý khi giành chiến thắng trong lần gặp Shamrock Rovers gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về tỷ số, thời điểm diễn ra trận đấu đó, phong độ gần đây, lực lượng hay vị trí của hai đội. Vì vậy, mọi đánh giá trước trận cần được đặt trong phạm vi những dữ kiện đã được xác nhận.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Shamrock Rovers chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa, trong khi Ararat-Armenia là đội giành phần thắng. Xu hướng này mang lại cho đại diện Armenia một cơ sở tinh thần nhất định trước chuyến làm khách tại Tallaght Stadium.

Dù vậy, một lần đối đầu không đủ để hình thành bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội. Kết quả trước đó có thể tạo ảnh hưởng đến sự tự tin, nhưng không thể thay thế các dữ liệu về phong độ, chất lượng đội hình hoặc cách tiếp cận trận đấu hiện tại. Shamrock Rovers vì thế vẫn có cơ hội tạo ra một thế trận khác khi được thi đấu trên sân nhà.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Trong bối cảnh thông tin về sơ đồ chiến thuật và phong độ chưa được cung cấp, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng hoặc lựa chọn cách chơi thận trọng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể khiến Shamrock Rovers hướng đến một màn nhập cuộc tích cực hơn, đặc biệt khi đội bóng này cần tạo dấu ấn trước đối thủ từng đánh bại mình ở lần chạm trán gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Ararat-Armenia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ ưu thế đối đầu. Đội khách sẽ cần duy trì sự tập trung trước sức ép tại Tallaght Stadium, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm Shamrock Rovers đẩy cao đội hình. Khi dữ liệu về lực lượng và cách vận hành của hai bên không có sẵn, yếu tố kỷ luật chiến thuật và khả năng xử lý các tình huống then chốt sẽ trở nên quan trọng.

Nhận định trước trận

Shamrock Rovers có điểm tựa Tallaght Stadium, còn Ararat-Armenia sở hữu lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Sự khác biệt này khiến trận đấu có thể diễn ra giằng co, khi đội chủ nhà muốn thay đổi xu hướng bất lợi trong quá khứ còn đội khách tìm cách bảo vệ ưu thế tâm lý.

Chưa có đủ dữ liệu để xác định đội hình dự kiến, phong độ hiện tại hoặc một kịch bản tỷ số cụ thể. Vì thế, trọng tâm của cuộc đối đầu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc, tổ chức đội hình và tận dụng cơ hội của mỗi bên. Ararat-Armenia được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý, nhưng lợi thế sân nhà giúp Shamrock Rovers vẫn là đối thủ không dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Ararat-Armenia · 1 thắng Ararat-Armenia 2 - 0 Shamrock Rovers ARA

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T B T Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T H H

Tình hình lực lượng Shamrock Rovers ✚ Victor Ozhianvuna (Knock) ✚ Danny Grant (Muscle Injury) ✚ Rory Gaffney (Achilles tendon problems) ✚ Dan Cleary (Unknown Injury) ✚ Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury) Ararat-Armenia ✚ Balanta Jr. (Unknown Injury)