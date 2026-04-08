Trực tiếp Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/08/2026 21:08

Shamrock Rovers tiếp Egnatia Rrogozhinë tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 05/08/2026, trong trận đấu chưa có đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng.

Shamrock RoversvsEgnatia RrogozhinëSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Shamrock Rovers và Egnatia Rrogozhinë đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:24 05/08/2026

Đội hình chính thức
Shamrock Rovers
Sơ đồ 3-5-2
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2
1
Ed McGinty
22
Tunmise Sobowale
4
Roberto Lopes
3
Enda Stevens
24
Will Fitzgerald
29
Jack Byrne
8
Matthew Healy
7
Dylan Watts
19
Adam Brennan
10
Graham Burke
9
Aaron Greene
98
Mario Dajsinani
28
Eljon Sota
33
Eneo Bitri
4
Zamiq Aliyev
22
Guillem Jaime
7
Fernando Medeiros
17
Altin Kryeziu
8
Ibrahim Diabaté
29
Andrey Yago
2
Daniel Adjessa
77
Ildi Gruda
Dự bị
Shamrock Rovers
5 Lee Grace11 Jake Mulraney14 Daniel Mandroiu15 Maleace Asamoah17 Luke O'Regan18 Jonathan Afolabi26 John O'Sullivan27 Cory O'Sullivan28 Naj Razi
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili6 Albano Aleksi10 Alessandro Albanese12 Bruno Puja13 Alessandro Kacbufi16 Edison Ndreca20 Karim Loukili24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli
Cập nhật đội hình lúc 01:24 05/08/2026

Thông tin trận đấu

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 05/08/2026 trên sân Tallaght Stadium.

Đây là cặp đấu mà bối cảnh sân nhà của Shamrock Rovers trở thành điểm đáng chú ý đầu tiên. Việc được thi đấu tại Tallaght Stadium có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách nhập cuộc, tổ chức thế trận và tạo sức ép lên đối thủ.

Shamrock Rovers có lợi thế sân nhà

Tallaght Stadium là địa điểm tổ chức trận đấu, đồng nghĩa Shamrock Rovers sẽ không phải di chuyển để thi đấu trên sân khách. Trong những trận đấu ở cấp độ châu lục, sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể hỗ trợ đội chủ nhà duy trì sự ổn định trong cách vận hành.

Tuy nhiên, lợi thế sân bãi chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải đấu, thành tích đối đầu, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chuyên môn của Shamrock Rovers hoặc Egnatia Rrogozhinë.

Những điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Với dữ liệu hiện có, trọng tâm nhận định nằm ở khả năng Shamrock Rovers tận dụng sân nhà và cách Egnatia Rrogozhinë thích nghi với môi trường thi đấu tại Tallaght Stadium. Cách hai đội bắt đầu trận đấu, kiểm soát nhịp độ và xử lý sức ép sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình thế trận.

Shamrock Rovers nhiều khả năng sẽ muốn sử dụng lợi thế sân nhà để nhập cuộc chủ động. Ở chiều ngược lại, Egnatia Rrogozhinë cần duy trì sự tập trung và tổ chức chặt chẽ nếu muốn hạn chế ảnh hưởng từ không gian thi đấu của đối thủ.

Nhận định trận đấu

Trận đấu giữa Shamrock Rovers và Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Europa League có địa điểm và thời gian rõ ràng, nhưng chưa đi kèm dữ liệu đủ rộng về phong độ, lực lượng và chiến thuật. Do đó, mọi đánh giá trước trận nên tập trung vào lợi thế sân nhà của Shamrock Rovers thay vì đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả.

Nhìn chung, Tallaght Stadium là yếu tố có thể tạo nền tảng thuận lợi cho Shamrock Rovers. Dù vậy, cục diện cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội khi trận đấu bắt đầu.

Shamrock Rovers
5 trận gần nhất
TBTB
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
HHTH
Tình hình lực lượng
Shamrock Rovers
Victor Ozhianvuna (Knock)
Danny Grant (Muscle Injury)
Rory Gaffney (Achilles tendon problems)
Dan Cleary (Unknown Injury)
Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury)
Egnatia Rrogozhinë
Jurguens Montenegro (Unknown Injury)
Soumaila Bakayoko (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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