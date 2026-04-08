TRỰC TIẾP Trực tiếp Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë: Đội hình xuất phát Shamrock Rovers tiếp Egnatia Rrogozhinë tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 05/08/2026, trong trận đấu chưa có đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng.

Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Shamrock Rovers và Egnatia Rrogozhinë đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:24 05/08/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 3-5-2 1 Ed McGinty 22 Tunmise Sobowale 4 Roberto Lopes 3 Enda Stevens 24 Will Fitzgerald 29 Jack Byrne 8 Matthew Healy 7 Dylan Watts 19 Adam Brennan 10 Graham Burke 9 Aaron Greene 98 Mario Dajsinani 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 4 Zamiq Aliyev 22 Guillem Jaime 7 Fernando Medeiros 17 Altin Kryeziu 8 Ibrahim Diabaté 29 Andrey Yago 2 Daniel Adjessa 77 Ildi Gruda Dự bị Shamrock Rovers 5 Lee Grace 11 Jake Mulraney 14 Daniel Mandroiu 15 Maleace Asamoah 17 Luke O'Regan 18 Jonathan Afolabi 26 John O'Sullivan 27 Cory O'Sullivan 28 Naj Razi Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 6 Albano Aleksi 10 Alessandro Albanese 12 Bruno Puja 13 Alessandro Kacbufi 16 Edison Ndreca 20 Karim Loukili 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli Cập nhật đội hình lúc 01:24 05/08/2026

Thông tin trận đấu

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 05/08/2026 trên sân Tallaght Stadium.

Đây là cặp đấu mà bối cảnh sân nhà của Shamrock Rovers trở thành điểm đáng chú ý đầu tiên. Việc được thi đấu tại Tallaght Stadium có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách nhập cuộc, tổ chức thế trận và tạo sức ép lên đối thủ.

Shamrock Rovers có lợi thế sân nhà

Tallaght Stadium là địa điểm tổ chức trận đấu, đồng nghĩa Shamrock Rovers sẽ không phải di chuyển để thi đấu trên sân khách. Trong những trận đấu ở cấp độ châu lục, sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể hỗ trợ đội chủ nhà duy trì sự ổn định trong cách vận hành.

Tuy nhiên, lợi thế sân bãi chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải đấu, thành tích đối đầu, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chuyên môn của Shamrock Rovers hoặc Egnatia Rrogozhinë.

Những điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Với dữ liệu hiện có, trọng tâm nhận định nằm ở khả năng Shamrock Rovers tận dụng sân nhà và cách Egnatia Rrogozhinë thích nghi với môi trường thi đấu tại Tallaght Stadium. Cách hai đội bắt đầu trận đấu, kiểm soát nhịp độ và xử lý sức ép sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình thế trận.

Shamrock Rovers nhiều khả năng sẽ muốn sử dụng lợi thế sân nhà để nhập cuộc chủ động. Ở chiều ngược lại, Egnatia Rrogozhinë cần duy trì sự tập trung và tổ chức chặt chẽ nếu muốn hạn chế ảnh hưởng từ không gian thi đấu của đối thủ.

Nhận định trận đấu

Trận đấu giữa Shamrock Rovers và Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Europa League có địa điểm và thời gian rõ ràng, nhưng chưa đi kèm dữ liệu đủ rộng về phong độ, lực lượng và chiến thuật. Do đó, mọi đánh giá trước trận nên tập trung vào lợi thế sân nhà của Shamrock Rovers thay vì đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả.

Nhìn chung, Tallaght Stadium là yếu tố có thể tạo nền tảng thuận lợi cho Shamrock Rovers. Dù vậy, cục diện cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội khi trận đấu bắt đầu.

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất T B T B Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất H H T H

Tình hình lực lượng Shamrock Rovers ✚ Victor Ozhianvuna (Knock) ✚ Danny Grant (Muscle Injury) ✚ Rory Gaffney (Achilles tendon problems) ✚ Dan Cleary (Unknown Injury) ✚ Daniel Mandroiu (Cruciate Ligament Injury) Egnatia Rrogozhinë ✚ Jurguens Montenegro (Unknown Injury) ✚ Soumaila Bakayoko (Cruciate Ligament Tear)