TRỰC TIẾP Trực tiếp Shamrock Rovers vs Floriana: Shamrock Rovers dẫn 2-1 Shamrock Rovers tiếp Floriana tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 15/07/2026, trong bối cảnh đội khách đang nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Shamrock Rovers 2 - 1 Floriana Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Shamrock Rovers 2 - 1 Floriana.

25' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 71% - 29% Floriana, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0.

13' Shamrock Rovers ép sân Cầm bóng: Shamrock Rovers 77% - 23% Floriana, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0.

13' BÀN THẮNG! Floriana (1-1) Phút 13': Tomislav Gudelj (Floriana) lập công (kiến tạo: Mustapha Jah). Tỷ số: 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! Shamrock Rovers (1-0) Phút 7': Lee Grace (Shamrock Rovers) lập công (kiến tạo: Jack Byrne). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón Floriana.

Cập nhật lúc 02:32 15/07/2026

Đội hình chính thức Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley Floriana Sơ đồ 4-4-2 · HLV Daniel Portela 1 E. McGinty 5 L. Grace 4 Pico 27 O'Sullivan 11 J. Mulraney 7 D. Watts 26 John O'Sullivan 29 J. Byrne 19 A. Brennan 88 J. McGovern 10 G. Burke 23 Guilherme Cioletti 21 Zammit Lonardelli 4 Kauan 3 M. Beerman 11 R. Murić 16 Chapi Romano 22 T. Gudelj Dự bị Shamrock Rovers 18 J. Afolabi 25 L. Steacy 15 M. Asamoah 33 C. Barrett 38 Max Kovaleskis 23 C. Malley 41 Alex Noonan 31 M. Noonan 17 O'Regan Floriana 12 D. Vella 8 Z. Scerri 6 A. Drina Cập nhật đội hình lúc 01:31 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Shamrock Rovers sẽ đối đầu Floriana tại Tallaght Stadium lúc 02:00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý bởi hai đội bước vào trận với trạng thái trái ngược, đồng thời Floriana đang có kết quả tốt hơn ở lần đối đầu gần nhất.

Shamrock Rovers cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Shamrock Rovers bước vào trận đấu sau một thất bại. Với quãng phong độ được cung cấp chỉ ghi nhận kết quả gần nhất là thua, đội chủ nhà cần nhanh chóng ổn định cách nhập cuộc và duy trì sự chắc chắn trong từng giai đoạn của trận đấu.

Thi đấu tại Tallaght Stadium mang đến cho Shamrock Rovers điều kiện quen thuộc về không gian và nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội bóng kiểm soát tốt cảm xúc, tránh để kết quả trước đó tác động đến khả năng triển khai bóng và tổ chức phòng ngự.

Điểm quan trọng với Shamrock Rovers là không được biến trận đấu thành màn rượt đuổi thiếu kiểm soát. Khi đối thủ đang có lợi thế tâm lý từ lần gặp gần nhất, đội chủ nhà cần ưu tiên sự mạch lạc trong các pha phối hợp, đồng thời duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến.

Floriana có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn

Floriana đến trận đấu sau một chiến thắng. Kết quả này giúp đội khách có sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách tại Tallaght Stadium, đặc biệt khi lần đối đầu gần nhất cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Floriana.

Dù vậy, Floriana không thể chỉ dựa vào ưu thế tâm lý. Shamrock Rovers sẽ có động lực phản ứng trên sân nhà, vì thế đội khách cần giữ được sự tập trung trong những thời điểm đối phương đẩy cao cường độ. Khả năng duy trì cấu trúc thi đấu và hạn chế những khoảng trống không cần thiết sẽ là yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Floriana.

Thay vì chủ động đẩy trận đấu vào thế quá cởi mở, Floriana có thể ưu tiên cách tiếp cận thực dụng, chờ thời điểm phù hợp để chuyển trạng thái. Cách chơi này giúp đội khách tận dụng sự tự tin hiện có mà không phải đánh đổi quá nhiều về sự an toàn.

Thế đối đầu nghiêng về Floriana

Ở lần đối đầu gần nhất, Shamrock Rovers chưa có chiến thắng hay trận hòa nào, trong khi Floriana giành chiến thắng. Xu hướng này tạo cho đội khách một điểm tựa đáng kể về tâm lý, còn Shamrock Rovers phải chứng minh rằng trận đấu sắp tới có thể diễn ra theo kịch bản khác.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ là một phần của bối cảnh trước trận. Khi cuộc so tài diễn ra tại Tallaght Stadium, Shamrock Rovers sẽ có cơ hội chủ động hơn trong việc định hình nhịp độ. Ngược lại, Floriana cần thể hiện khả năng chịu áp lực và bảo vệ lợi thế tinh thần đã tạo dựng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Shamrock Rovers, ưu tiên đầu tiên là nhập cuộc tỉnh táo, kiểm soát bóng có mục đích và không để các đợt lên bóng bị đứt quãng. Đội chủ nhà cần tìm sự cân bằng giữa việc gây sức ép và duy trì an toàn phía sau, bởi một thế trận quá nóng vội có thể mở ra khoảng trống cho Floriana khai thác.

Trong khi đó, Floriana nhiều khả năng sẽ chú trọng khả năng tổ chức khi không có bóng và chờ cơ hội phản công. Đội khách cần giữ khoảng cách hợp lý giữa các vị trí, đặc biệt trong thời điểm Shamrock Rovers tăng tốc từ sân nhà. Những tình huống chuyển đổi trạng thái vì thế có thể trở thành điểm quyết định của trận đấu.

Nhìn chung, Shamrock Rovers có lợi thế sân bãi nhưng chịu sức ép phải phản ứng sau thất bại gần nhất. Floriana sở hữu nền tảng tâm lý tích cực hơn nhờ chiến thắng mới nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ, kỷ luật chiến thuật và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 0 hòa Floriana · 1 thắng Floriana 2 - 0 Shamrock Rovers FLO

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất B T T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Floriana 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Shamrock Rovers 0% Hòa 50% Floriana 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Winner : Floriana and -3.5 goals