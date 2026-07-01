TRỰC TIẾP Trực tiếp Shkendija vs Bravo: Shkendija vượt lên dẫn trước Shkendija có phong độ tốt hơn trước cuộc chạm trán Bravo tại UEFA Europa Conference League, nhưng đối đầu gần đây đang cân bằng với mỗi đội một chiến thắng.

Shkendija 2 - 1 Bravo Hiệp 2 — phút 72' 72' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Shkendija 2 - 1 Bravo.

66' Thay người Phút 66' (Shkendija): E. Krasniqi vào sân thay S. Spahiu.

65' Thay người Phút 65' (Bravo): L. Stravs vào sân thay D. Omoregie.

65' Thay người Phút 65' (Bravo): A. Jakupovic vào sân thay R. Kopatin.

50' BÀN THẮNG! Shkendija (2-1) Phút 50': A. Kryeziu (Shkendija) lập công (kiến tạo: F. Tamba). Tỷ số: 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Kryeziu (Shkendija) nhận thẻ vàng.

36' BÀN THẮNG! Shkendija (1-1) Phút 36': G. Jovan (Bravo) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': B. Dimoski (Shkendija) nhận thẻ vàng.

29' Thẻ vàng Phút 29': D. Islami (Shkendija) nhận thẻ vàng.

17' BÀN THẮNG! Bravo (0-1) Phút 17': J. Stankovic (Bravo) lập công (kiến tạo: J. Arinze). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Shkendija tiếp đón Bravo.

Cập nhật lúc 02:29 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Shkendija sẽ đối đầu Bravo tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026 trên sân Toše Proeski Arena.

Đây là màn so tài có sự khác biệt rõ về dữ liệu phong độ gần nhất, nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại không nghiêng hẳn về bên nào. Vì vậy, cuộc đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định và tận dụng tốt những thời điểm quan trọng.

Shkendija bước vào trận đấu với nền tảng ổn định hơn

Shkendija thắng 2 và thua 1 trong 3 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng tạo ra những màn trình diễn tích cực, dù sự ổn định chưa được duy trì hoàn toàn qua mọi trận đấu.

Việc giành chiến thắng ở 2 trong 3 lần ra sân gần nhất là cơ sở để Shkendija nhập cuộc với sự tự tin. Trên sân nhà, đội bóng cần biến ưu thế về tinh thần thành cách tổ chức chặt chẽ, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, khi đối thủ có thể chủ động thăm dò và chờ thời cơ phản công.

Bravo có ít dữ liệu phong độ nhưng đã tạo được điểm nhấn

Bravo có 1 chiến thắng trong trận gần nhất được ghi nhận. Mẫu dữ liệu này ngắn hơn Shkendija, do đó chưa đủ để đánh giá toàn diện về sự ổn định của đội bóng Slovenia.

Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất vẫn mang lại điểm tựa đáng kể cho Bravo. Đội khách có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tìm khoảng trống ở khu vực phía sau hàng thủ Shkendija. Nếu duy trì được sự tập trung, Bravo sẽ có cơ hội kéo trận đấu về thế giằng co.

Đối đầu cân bằng trong hai lần gần nhất

Hai lần chạm trán gần nhất chứng kiến mỗi đội giành 1 chiến thắng, không có trận hòa. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa Shkendija và Bravo không quá lớn khi đặt trong bối cảnh đối đầu trực tiếp.

Vì thế, kết quả trong quá khứ không tạo ra ưu thế rõ rệt cho đội chủ nhà. Shkendija có thể được đánh giá cao hơn nhờ phong độ gần đây, nhưng Bravo vẫn sở hữu cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh nếu giữ được cấu trúc phòng ngự và hạn chế sai lầm cá nhân.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở cuộc giằng co giữa khả năng kiểm soát thế trận của Shkendija và cách Bravo tổ chức phòng ngự phản công. Đội chủ nhà cần tránh đẩy đội hình lên quá cao khi chưa tạo được sức ép đủ lớn, bởi những khoảng trống phía sau có thể mở ra cơ hội cho đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Bravo cần duy trì tính kỷ luật trong khối phòng ngự và tận dụng nhanh các tình huống chuyển trạng thái. Khi đối đầu gần đây đang cân bằng, một khoảnh khắc mất tập trung có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, đánh giá trước trận nên tập trung vào phong độ và xu hướng đối đầu thay vì đưa ra nhận định chắc chắn về nhân sự.

Nhận định Shkendija vs Bravo

Shkendija có lợi thế về phong độ khi thắng 2 trong 3 trận gần nhất, trong khi Bravo mới được ghi nhận 1 chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy nhiên, hai lần đối đầu gần nhất chia đều chiến thắng cho mỗi đội, cho thấy Bravo có đủ cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh.

Nhìn chung, Shkendija là đội sở hữu nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, nhưng trận đấu được dự báo không dễ dàng. Khả năng kiểm soát rủi ro, duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quyết định trong cuộc chạm trán tại Toše Proeski Arena.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Shkendija · 1 thắng 0 hòa Bravo · 1 thắng Shkendija 2 - 1 Bravo SHK Bravo 2 - 1 Shkendija BRA

Shkendija 5 trận gần nhất T T B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới Bravo 5 trận gần nhất B B T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới