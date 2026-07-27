TRỰC TIẾP Trực tiếp Singapore vs Đông Timor: Đội hình xuất phát Singapore có lợi thế trước Đông Timor nhờ vị trí cao hơn, phong độ tốt hơn và thành tích toàn thắng trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Singapore vs Đông Timor SẮP BẮT ĐẦU • 18:00 18:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Singapore và Đông Timor đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18:00.

Cập nhật lúc 17:20 27/07/2026

Đội hình chính thức Singapore Sơ đồ 3-5-2 Đông Timor Sơ đồ 5-3-2 1 Izwan Mahbud 17 Irfan Fandi 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 26 Nur Adam Abdullah 11 Glenn Kweh 19 Ilhan Fandi 1 Dylan Niski 3 Eric Tomás Tam Silva 17 Liam Fernando Farrugia de Olivei 2 Jackson Pereira Fowler 7 Luís Figo 16 Ryan Harris Jom 11 Zenivio Morientes Gostavo Concei 8 Claudio Osorio 13 Tristan Xavi Arrarte 9 Joao Rangel 14 Zion Plinio Daniel Bessie Cruz Dự bị Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 18 Jacob Mahler 20 Shawal Anuar Đông Timor 4 Anizo Correia 5 Juvito Moniz 6 João Manuel de Jesus Varudo Afon 12 Alexandre Oscar Lima Quintao 15 Palomito António Caffin Ribeiro 18 Olagar Malik 19 Corsino Lemos 20 Egidio Lurio 22 Vabio Canavaro Araújo Santos Pir Cập nhật đội hình lúc 17:20 27/07/2026

Thông tin trận đấu

Singapore chạm trán Đông Timor tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 18:00 ngày 27/07/2026 trên sân Jalan Besar Stadium. Đây là cuộc đấu mà sự khác biệt về phong độ, vị trí hiện tại và lịch sử đối đầu đang nghiêng về Singapore.

Singapore đứng hạng 2 với 3 điểm, trong khi Đông Timor xếp hạng 5 và chưa có điểm. Những con số này tạo ra bối cảnh rõ ràng trước giờ bóng lăn, dù diễn biến trên sân vẫn sẽ phụ thuộc vào cách hai đội triển khai thế trận.

Singapore bước vào trận đấu với nhiều tín hiệu tích cực

Phong độ gần nhất của Singapore là một chiến thắng. Kết quả này giúp đội chủ nhà có điểm tựa tinh thần trước cuộc đối đầu với Đông Timor, đội vừa nhận thất bại ở trận gần nhất.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng cho thấy Singapore đang có vị thế tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động và tránh để đối thủ tạo ra những thời điểm chuyển trạng thái nguy hiểm.

Đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore

Singapore đã thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất với Đông Timor, trong khi đối thủ chưa có chiến thắng nào và cũng không có trận hòa trong chuỗi này. Xu hướng đó mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Singapore trước lần gặp lại.

Ngược lại, Đông Timor cần tìm cách phá vỡ thế trận quen thuộc trong các cuộc đối đầu trước đây. Đội khách không thể chỉ trông chờ vào lịch sử, mà phải duy trì sự tập trung trong cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với vị trí hạng 2 và phong độ gần nhất tốt hơn, Singapore có cơ sở để hướng tới thế trận chủ động. Đội chủ nhà cần kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng lợi thế sân Jalan Besar Stadium để gây sức ép lên hàng phòng ngự Đông Timor.

Trong khi đó, Đông Timor nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn. Việc hạn chế khoảng trống giữa các tuyến sẽ đặc biệt quan trọng nếu đội khách muốn ngăn Singapore phát huy ưu thế về tâm lý và kết quả đối đầu.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Singapore cần tránh để việc được đánh giá cao hơn trở thành áp lực, còn Đông Timor phải duy trì tính kỷ luật và kiên nhẫn trong suốt trận đấu.

Nhận định Singapore vs Đông Timor

Singapore đang nắm lợi thế rõ rệt trước giờ thi đấu nhờ vị trí cao hơn, có 3 điểm, phong độ gần nhất là chiến thắng và thành tích thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất. Đông Timor bước vào trận với vị trí hạng 5, 0 điểm và thất bại ở trận gần nhất.

Nhìn chung, Singapore được đánh giá cao hơn về trạng thái hiện tại và sự tự tin. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn cần thể hiện sự tập trung trong cách vận hành trận đấu, trong khi Đông Timor sẽ tìm kiếm cơ hội từ khả năng phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Singapore · 3 thắng 0 hòa Đông Timor · 0 thắng Đông Timor 0 - 3 Singapore SIN Singapore 2 - 0 Đông Timor SIN Singapore 6 - 1 Đông Timor SIN

Singapore 5 trận gần nhất T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Đông Timor 5 trận gần nhất B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 2 Singapore 1 1 0 0 +1 3 T 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 1 0 0 1 -1 0 B 5 Đông Timor 1 0 0 1 -7 0 B 5 TBC 0 0 0 0 0 0