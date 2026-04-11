Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Slavia Praha vs Arsenal: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/11/2026 22:43

Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 7 điểm, trước chuyến làm khách của Slavia Praha tại Sinobo Stadium lúc 03:00 ngày 05/11/2026.

Slavia PrahavsArsenalSẮP BẮT ĐẦU • 03:00
  • 03:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Slavia Praha và Arsenal đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 05/11/2026

Đội hình chính thức
Slavia Praha
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta
29
N. Domchak
3
T. Holeš
4
D. Zima
27
T. Vlček
15
E. Suleiman
16
D. Moses
23
M. Sadílek
8
Oskar Kubiak
20
E. Ayaosi
10
D. Šturm
30
W. Nowak
1
David Raya
4
B. White
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
5
P. Hincapié
23
Mikel Merino
36
Martín Zubimendi
41
D. Rice
20
N. Madueke
14
V. Gyökeres
10
E. Eze
Dự bị
Slavia Praha
2 Š. Chaloupek47 D. Barcot13 M. Chytil22 T. Diakité39 D. Jurásek32 Pavel Kacor42 M. Konečný53 Matěj Kotrba35 J. Markovič
Arsenal
17 C. Tzolis12 J. Timber2 W. Saliba8 M. Ødegaard3 Cristhian Mosquera30 I. Meslier49 Lewis-Skelly29 K. Havertz56 M. Dowman
Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Slavia Praha với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng thành London đứng hạng 9 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Slavia Praha đang ở hạng 32 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Sinobo Stadium.

Arsenal bám sát nhóm dự cúp châu lục

Vị trí hạng 9 cho thấy Arsenal đang ở khá gần nhóm đầu bảng xếp hạng. Với 7 điểm, đội khách có nền tảng điểm số vững hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 6 điểm và 23 bậc.

Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với Arsenal. Một kết quả tích cực ở Praha sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm bám đuổi phía trên.

Phong độ gần đây: Arsenal ổn định hơn

Arsenal thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được sự ổn định cần thiết ở giai đoạn quan trọng.

Slavia Praha cũng không biết thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng. Bức tranh trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây của Slavia Praha vì thế chưa hoàn toàn đồng nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 2 trận và hòa 1 trận. Slavia Praha chưa thắng lần nào trong khoảng thời gian này. Xu hướng đó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước khi bước vào trận đấu.

Dù vậy, lợi thế lịch sử không đồng nghĩa với kết quả chắc chắn. Slavia Praha thi đấu trên sân nhà và có chuỗi không thua, đủ để tạo ra những khó khăn thực sự cho Arsenal.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Slavia Praha, bài toán là biến sự chắc chắn thành điểm số. Chuỗi hòa gần đây cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ sắc bén để kết thúc các trận đấu bằng chiến thắng. Đội chủ nhà đang ở cuối bảng xếp hạng với 1 điểm nên rất cần một kết quả để cải thiện tình hình.

Arsenal cần giữ sự điềm tĩnh và duy trì mạch phong độ không thua. Đội bóng đang đứng cao hơn đối thủ rất nhiều, nên việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tránh những sai lầm không đáng có sẽ là yếu tố quan trọng.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng, phong độ và thành tích đối đầu, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có vị trí cao hơn, chuỗi trận ổn định hơn và lợi thế trong các lần gặp gần đây. Tuy nhiên, Slavia Praha không phải đối thủ dễ bắt nạt trên sân nhà khi họ chưa thua trong 5 trận gần nhất. Một trận đấu giằng co là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra tại Sinobo Stadium.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Slavia Praha · 0 thắng1 hòaArsenal · 2 thắng
05/11/2025
Slavia Praha
0 - 3
Arsenal
ARS
16/04/2021
Tứ kết
Slavia Praha
0 - 4
Arsenal
ARS
09/04/2021
Tứ kết
Arsenal
1 - 1
Slavia Praha
Hòa
Slavia Praha
5 trận gần nhất
TTHHH
3
Trận
0-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
THTHT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
10VfB Stuttgart4211+37BHTT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
31Fenerbahçe3021-62HBH
32Slavia Praha3012-31HBB
33Viking3012-41BHB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Slavia Praha
T. Chory (Coach's decision)
H. Kante (Off the roster)
O. Kolar (Off the roster)
I. Ogbu (Achilles Tendon Injury)
A. Ouanda (Injury)
I. Schranz (Illness)
S. Isife (Illness)
E. Pitak (Health problems)
Arsenal
B. Saka (Thigh Injury)
B. Saka (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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