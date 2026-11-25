TRỰC TIẾP Trực tiếp Slavia Praha vs Villarreal: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Slavia Praha đang duy trì phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi Villarreal chỉ thắng 2. Hai đội gặp nhau lúc 00h45 ngày 26/11 tại Sinobo Stadium.

Slavia Praha 0 - 0 Villarreal Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' VAR Phút 45+1': Thẻ đỏ bị hủy — Renato Veiga (Villarreal).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slavia Praha 48% - 52% Villarreal, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': Ange N'Guessan (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slavia Praha 46% - 54% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Slavia Praha 46% - 54% Villarreal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': Sergi Cardona Bermúdez (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

4' Thẻ vàng Phút 4': Michal Sadílek (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Slavia Praha tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 01:33 26/11/2026

Đội hình chính thức Slavia Praha Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Trpišovský Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez 35 J. Markovič 27 T. Vlček 3 T. Holeš 4 D. Zima 6 N'Guessan 15 E. Suleiman 30 W. Nowak 23 M. Sadílek 39 D. Jurásek 13 M. Chytil 20 E. Ayaosi 1 Luíz Júnior 15 S. Mouriño 2 Logan Costa 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 17 T. Buchanan 16 C. Macia 18 P. Gueye 10 Alberto Moleiro 22 Ayoze Pérez 21 T. Oluwaseyi Dự bị Slavia Praha 47 D. Barcot 29 N. Domchak 14 S. Isife 32 Pavel Kacor 45 J. Kolísek 42 M. Konečný 53 Matěj Kotrba 43 Eliáš Piták 40 Adam Rezek Villarreal 14 Santi Comesaña 30 Tidiane Thiam 20 Carlos Romero 19 N. Pépé 6 Pau Navarro 9 G. Mikautadze 25 P. Gulácsi 13 Rubén Gómez 3 A. Freeman Cập nhật đội hình lúc 00:19 26/11/2026

Slavia Praha Thống kê Villarreal 48% Kiểm soát bóng 52% 2 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 7 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 0

Slavia Praha đang duy trì phong độ cao: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1. Đó là lý do chính để chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Villarreal lúc 00h45 ngày 26/11 trên sân Sinobo Stadium với tâm lý tích cực.

Slavia Praha giữ nhịp thắng đều đặn

Chuỗi 5 trận gần nhất của Slavia Praha gồm 4 chiến thắng và 1 trận thua. Đội chủ nhà thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 1 trận rồi thắng tiếp 2 trận nữa. Chuỗi kết quả này cho thấy họ giữ được sự ổn định và nhanh chóng lấy lại nhịp sau thất bại.

Đáng chú ý, chủ nhà bước vào trận với đà hưng phấn rõ rệt. Khi tâm lý thuận lợi, Slavia Praha có thể chơi tự tin hơn trên sân nhà và chủ động nhiều hơn trong cách triển khai trận đấu.

Villarreal chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Villarreal thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua trận mới nhất, sau đó thắng 1 trận rồi thua liên tiếp 2 trận, và thắng ở trận sớm nhất trong chuỗi này.

Chuỗi kết quả thất thường cho thấy Villarreal chưa giữ được mạch thắng liền nhau. Đây là điểm yếu mà Slavia Praha có thể tìm cách khai thác nếu duy trì được sức ép ngay từ đầu trận.

Hai lần chạm trán gần nhất cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Slavia Praha chưa thắng trận nào, hòa 1 và thua 1, còn Villarreal thắng 1 và hòa 1. Con số này nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng mẫu đối đầu quá ít để coi là yếu tố quyết định. Trận đấu tới nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi phong độ hiện tại của hai bên hơn là các lần gặp trước.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Villarreal đứng hạng 29 với 3 điểm, còn Slavia Praha xếp hạng 34 với 1 điểm. Dù phong độ gần đây tốt hơn, chủ nhà vẫn đang ở vị trí thấp hơn đối thủ. Vì thế, trận đấu này là cơ hội để Slavia Praha biến đà thăng hoa thành điểm số cụ thể.

Điểm then chốt của trận đấu

Slavia Praha sở hữu lợi thế về tinh thần và sân nhà, còn Villarreal cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Nếu chủ nhà tiếp tục tận dụng đà thắng, họ có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tích cực. Tuy vậy, Villarreal vẫn nhỉnh hơn về vị trí xếp hạng và có kết quả tốt hơn trong 2 lần gặp nhau gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn cân bằng và nhiều thử thách cho cả hai.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Slavia Praha có lợi thế rõ rệt hơn Villarreal. Chủ nhà đang chơi với mạch thắng ổn định, trong khi đội khách thiếu sự đều đặn. Dù vậy, khoảng cách trên bảng xếp hạng và thế cân bằng ở hai lần gặp gần nhất khiến Villarreal vẫn là đối thủ đáng gờm. Slavia Praha có nhiều lý do để tin vào một trận đấu theo ý muốn, nhưng cần sự tập trung cao độ để biến phong độ thành điểm số.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Slavia Praha · 0 thắng 1 hòa Villarreal · 1 thắng Slavia Praha 0 - 2 Villarreal VIL Villarreal 2 - 2 Slavia Praha Hòa

Slavia Praha 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 0-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Villarreal 5 trận gần nhất B T B B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … 28 PSV Eindhoven 5 1 1 3 -5 4 B B T B H 29 Villarreal 4 1 0 3 -6 3 B B T B 30 Sabah FA 4 1 0 3 -6 3 B B T B … 33 Lens 5 1 0 4 -14 3 B B B B T 34 Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1 B H B B 35 Lille 4 0 1 3 -6 1 H B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Slavia Praha ✚ S. Chaloupek (Muscle Injury) ✚ T. Chory (Coach's decision) ✚ H. Kante (Injury) ✚ O. Kolar (Off the roster) ✚ D. Moses (Hamstring Injury) ✚ I. Ogbu (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ouanda (Injury) ✚ E. Pitak (Ankle Injury) Villarreal ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ A. Diatta (Muscle Injury) ✚ J. Foyth (Muscle Injury) ✚ N. Saliba (Ankle Injury) ✚ G. Moreno (Muscle Injury)