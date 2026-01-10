TRỰC TIẾP Trực tiếp Slovakia U19 vs Switzerland U19: Slovakia U19 dẫn 2-1 Switzerland U19 tự tin phát huy bản lĩnh sân khách trước Slovakia U19, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn sau khi phải nhận liên tiếp 2 thất bại gần đây.

Slovakia U19 2 - 1 Switzerland U19 Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Slovakia U19 2 - 1 Switzerland U19.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

21' BÀN THẮNG! Slovakia U19 (1-1) Phút 21': (Slovakia U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! Switzerland U19 (0-1) Phút 7': (Switzerland U19) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Slovakia U19 tiếp đón Switzerland U19.

Cập nhật lúc 18:00 01/10/2026

Cuộc so tài giữa Slovakia U19 và Switzerland U19 diễn ra vào lúc 16h30 ngày 01/10/2026 hứa hẹn sẽ mang đến màn đọ sức hấp dẫn về mặt chiến thuật. Trong bối cảnh hai đội bước vào trận đấu với tâm thế trái ngược, bản lĩnh thi đấu xa nhà của Switzerland U19 sẽ trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất.

Áp lực đè nặng lên Slovakia U19

Slovakia U19 đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy suôn sẻ khi để thua cả 2 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu và sự tự tin của các cầu thủ trẻ.

Để tạo nên sự khác biệt ở màn chạm trán sắp tới, ban huấn luyện Slovakia U19 cần nhanh chóng chấn chỉnh hệ thống phòng ngự và cải thiện sự tập trung trong các thời khắc quyết định. Khả năng chịu áp lực và tính gắn kết lối chơi sẽ là yếu tố then chốt giúp đội bóng tìm lại cảm giác thi đấu tích cực.

Điểm tựa phong độ của Switzerland U19

Trái ngược với đối thủ, Switzerland U19 bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhờ chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Thành tích sân khách đáng nể trong thời gian qua chính là điểm tựa lớn giúp đại diện xứ sở đồng hồ duy trì sự tự tin khi hành quân xa nhà.

Lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự sắc sảo trong các tình huống chuyển đổi trạng thái tiếp tục là những điểm mạnh mà Switzerland U19 có thể khai thác. Việc sớm giành được lợi thế tinh thần sẽ giúp các cầu thủ khách triển khai thế trận theo đúng toan tính chiến thuật đã đề ra.

Nhận định xu hướng thế trận

Với phong độ trái ngược giữa đôi bên, Switzerland U19 nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt tốc độ và kiểm soát khu vực trung tuyến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự tự tin từ thành tích sân khách ấn tượng là cơ sở để họ tìm kiếm một thế trận lấn lướt.

Về phía Slovakia U19, sự thận trọng là điều bắt buộc để tránh lặp lại những sai số ở các thất bại trước đó. Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng thời cơ của hàng công Switzerland U19 trước một hàng thủ cần tìm lại sự chắc chắn bên phía Slovakia U19.

Slovakia U19 5 trận gần nhất B B B H T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Switzerland U19 5 trận gần nhất T B T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới