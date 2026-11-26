TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Praha vs AZ Alkmaar: Đội hình xuất phát AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 6 điểm, đứng hạng 14, hơn Sparta Praha 2 điểm. Trận đấu tại Stadion Letná diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026.

Sparta Praha vs AZ Alkmaar SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sparta Praha và AZ Alkmaar đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Sparta Praha Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lukas Blaza AZ Alkmaar Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld 44 J. Surovčík 25 K. Hoever 22 L. Mbe Soh 30 J. Zelený 15 V. Vitályos 26 P. Vydra 20 S. Mannsverk 18 A. Irving 17 J. Mercado 14 Braut Brunes 7 J. Alcócer 28 J. De Busser 30 D. Kasius 3 W. Goes 29 W. Hoedt 34 M. de Wit 8 J. Clasie 17 V. Byskov 6 Koopmeiners 14 C. Stengs 18 B. Kovacs 27 Wassim bouziane Dự bị Sparta Praha 65 Stepan Dyntar 29 M. Vojta 5 Santiago Eneme 21 J. Grimaldo 47 K. Hegyi 31 M. Jurásek 3 P. Kadeřábek 28 R. Macek 4 J. Martinec AZ Alkmaar 12 H. Verhulst 1 Owusu-Oduro 24 A. Oufkir 20 A. Natali 2 S. Maikuma 21 D. Kwakman 31 R. Ichihara 11 R. Daal 5 M. Chávez Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 6 điểm. Sparta Praha xếp hạng 22 với 4 điểm, kém đối thủ 2 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Stadion Letná.

Khoảng cách nhỏ, áp lực lớn trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng lại cách nhau khá xa. AZ Alkmaar ở nhóm giữa bảng, còn Sparta Praha nằm sâu phía dưới ở hạng 22. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi đáng kể vị trí của cả hai.

Với AZ Alkmaar, một kết quả tích cực sẽ giúp đội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi. Sparta Praha thì cần điểm số để rút ngắn khoảng cách với những đội đang đứng trên mình.

Phong độ: AZ Alkmaar nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Sparta Praha chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả xen kẽ giữa hòa và thua cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự ổn định, dù vẫn chưa hoàn toàn sa sút.

Trong khi đó, AZ Alkmaar thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là 2 chiến thắng đến ở những trận mới nhất, sau 3 trận thua trước đó. Đội khách vì thế bước vào trận này với tâm lý tốt hơn.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về AZ Alkmaar

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, AZ Alkmaar thắng cả hai, còn Sparta Praha chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Số lần gặp nhau chưa nhiều để kết luận về xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, đây vẫn là yếu tố tâm lý khiến đội chủ nhà không thể chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Sparta Praha có lợi thế sân nhà tại Stadion Letná, nhưng phong độ gần đây chưa ủng hộ đội bóng. Nếu muốn thoát khỏi chuỗi trận không thắng, đội chủ nhà cần hạn chế sai sót và tận dụng tốt không khí trên sân.

AZ Alkmaar có thể dựa vào đà hồi phục từ hai chiến thắng gần nhất. Đội khách đang ở vị trí cao hơn và có thành tích gặp đối thủ tốt hơn, nên sẽ cố giữ nhịp độ trận đấu theo ý mình.

Nhận định

Xét trên phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần gặp gần nhất, AZ Alkmaar nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, khoảng cách điểm số không lớn và Sparta Praha được đá trên sân nhà, nên một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là khả năng đáng chú ý.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Sparta Praha · 0 thắng 0 hòa AZ Alkmaar · 2 thắng Sparta Praha 0 - 4 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 2 - 1 Sparta Praha AA

Sparta Praha 5 trận gần nhất B H B H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 13 Lyon 4 2 1 1 -1 7 H B T T 14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 +3 6 B T T B 15 Anderlecht 4 2 0 2 +3 6 T T B B … 21 Crystal Palace 4 1 2 1 +3 5 H H B T 22 Sparta Praha 4 1 1 2 0 4 B B H T 23 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 0 4 H T B B 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ E. Cobbaut (Off the roster) ✚ T. Guddal (Red Card) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ E. Uchenna (Groin Injury) ✚ S. Eneme (Health problems) AZ Alkmaar ✚ E. Dijkstra (Inactive) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ M. Meerdink (Inactive) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ L. Schouten (Injury) ✚ K. Smit (Groin Injury) ✚ Weslley Patati (Injury)