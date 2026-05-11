Trực tiếp Sparta Praha vs Bournemouth: Bournemouth gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sparta Praha vs Bournemouth: Bournemouth gỡ hòa 1-1

Văn Thể05/11/2026 20:45

Bournemouth đang thắng liên tiếp cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Sparta Praha lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Sparta Praha1 - 1BournemouthHiệp 2 — phút 80'
  • 80'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sparta Praha 1 - 1 Bournemouth.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sparta Praha): Hugo Sochurek vào sân thay Josimar Alcocer.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Sparta Praha): Santiago Eneme vào sân thay Ebrima Singhateh.

  • 77'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sparta Praha 45% - 55% Bournemouth, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 5 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay David Brooks.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sparta Praha): Matej Jurasek vào sân thay Andy Irving.

  • 65'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sparta Praha 48% - 52% Bournemouth, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Bournemouth): Adrien Truffert vào sân thay Julio Soler.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Bournemouth): Marcus Tavernier vào sân thay Ben Gannon-Doak.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Bournemouth): Francisco Evanilson vào sân thay Amine Adli.

  • 57'BÀN THẮNG! Bournemouth (1-1)

    Phút 57': Tyler Adams (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Amine Adli (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 53'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sparta Praha 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Sparta Praha): Jaroslav Zelený vào sân thay Jonatan Braut Brunes.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Bournemouth): Tyler Adams vào sân thay Adam Smith.

  • 40'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sparta Praha 56% - 44% Bournemouth, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 37'Thẻ đỏ

    Phút 37': Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta Praha) nhận thẻ đỏ.

  • 35'BÀN THẮNG! Sparta Praha (1-0)

    Phút 35': Ebrima Singhateh (Sparta Praha) lập công (kiến tạo: Jakub Surovcik). Tỷ số: 1 - 0.

  • 30'Hỏng phạt đền

    Phút 30': Lewis Cook (Bournemouth) sút hỏng phạt đền.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Ki-Jana Hoever (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 27'Sparta Praha ép sân

    Cầm bóng: Sparta Praha 62% - 38% Bournemouth, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Ryan Christie (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sparta Praha 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sparta Praha tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 02:25 06/11/2026

Đội hình chính thức
Sparta Praha
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
44
J. Surovčík
25
K. Hoever
22
L. Mbe Soh
6
T. Guddal
2
M. Suchomel
28
R. Macek
20
S. Mannsverk
18
A. Irving
27
E. Singhateh
14
Braut Brunes
7
J. Alcócer
20
Di Gregorio
15
A. Smith
5
J. Hill
18
B. Diakité
6
J. Soler
4
L. Cook
10
R. Christie
21
A. Adli
7
D. Brooks
11
B. Doak
30
Á. Rodríguez
Dự bị
Sparta Praha
65 Stepan Dyntar30 J. Zelený26 P. Vydra5 Santiago Eneme21 J. Grimaldo47 K. Hegyi31 M. Jurásek3 P. Kadeřábek4 J. Martinec
Bournemouth
16 M. Tavernier14 António Silva37 Rayan1 Đ. Petrović19 J. Kluivert9 Evanilson55 M. Allan12 T. Adams3 A. Truffert
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
Sparta PrahaThống kêBournemouth
45%
Kiểm soát bóng
55%
10
Dứt điểm
16
3
Trúng đích
6
2
Phạt góc
6
8
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
2

Bournemouth đang có mạch thắng liên tiếp và muốn kéo dài nó trên sân của Sparta Praha. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chưa tìm được sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Bournemouth thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành của cả tập thể.

Đặc biệt, chuỗi thắng này giúp họ có tâm lý rất tốt trước chuyến làm khách. Một đội đã quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn trong các tình huống then chốt, và đó là lợi thế đáng kể ở môi trường sân khách nhiều áp lực.

Sparta Praha thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Sparta Praha có chuỗi 5 trận gần nhất khá thất thường: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là trận thua rồi một chiến thắng.

Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch trận ổn định. Họ vẫn có thể giành điểm, nhưng chưa thể biến những lần thắng thành một chuỗi liên tục như đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Vị trí hiện tại của hai đội phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ. Bournemouth đứng hạng 4 với 9 điểm, còn Sparta Praha đứng hạng 16 với 4 điểm.

Hai đội cách nhau 5 điểm và 12 bậc. Với Bournemouth, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với Sparta Praha, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để cải thiện số điểm đang khiêm tốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sparta Praha có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, nên nhiều khả năng sẽ tìm cách gây áp lực từ sớm để phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Nếu bàn thắng mở tỷ số đến sớm, trận đấu có thể diễn ra theo hướng có lợi cho họ.

Bournemouth lại đến với sự tự tin từ chuỗi thắng. Việc giữ vững sự tập trung trong những phút đầu và tận dụng cơ hội đầu tiên có thể là chìa khóa để họ khống chế thế trận. Ngược lại, nếu để chủ nhà lấy lại tinh thần, đội khách sẽ phải chịu nhiều thử thách hơn dự kiến.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bournemouth đang có lợi thế rõ rệt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng thứ hạng cao là những yếu tố nghiêng về phía đội khách.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Sparta Praha có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối thủ. Câu hỏi lớn nhất của đêm nay là liệu Bournemouth có tiếp tục kéo dài mạch thắng, hay chủ nhà sẽ ngăn chặn đà đi lên của đối thủ.

Sparta Praha
5 trận gần nhất
HBTBH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
3
Thủng lưới
Bournemouth
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
4Bournemouth3300+79TTT
5Ferencvarosi TC3300+69TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
15Crystal Palace3111+34HBT
16Sparta Praha3111+24BHT
17Levski Sofia311104THB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sparta Praha
M. Andersen (Knee Injury)
A. Karabec (Ankle Injury)
J. Mercado (Calf Injury)
O. Penxa (Knee Injury)
M. Rynes (Ankle Injury)
A. Sevinsky (Injury)
E. Uchenna (Groin Injury)
M. Andersen (Knee Injury)
Bournemouth
M. Aarons (Off the roster)
J. Araujo (Thigh Injury)
F. Forster (Off the roster)
D. Jebbison (Off the roster)
V. Milosavljevic (Off the roster)
J. Sanchez (Off the roster)
A. Scott (Thigh Injury)
A. Toth (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sparta Praha vs Bournemouth: Bournemouth gỡ hòa 1-1
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