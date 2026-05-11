TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Praha vs Bournemouth: Bournemouth gỡ hòa 1-1 Bournemouth đang thắng liên tiếp cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Sparta Praha lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Sparta Praha 1 - 1 Bournemouth Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sparta Praha 1 - 1 Bournemouth.

79' Thay người Phút 79' (Sparta Praha): Hugo Sochurek vào sân thay Josimar Alcocer.

78' Thay người Phút 78' (Sparta Praha): Santiago Eneme vào sân thay Ebrima Singhateh.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Praha 45% - 55% Bournemouth, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 5 - 2.

72' Thay người Phút 72' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay David Brooks.

68' Thay người Phút 68' (Sparta Praha): Matej Jurasek vào sân thay Andy Irving.

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Praha 48% - 52% Bournemouth, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Bournemouth): Adrien Truffert vào sân thay Julio Soler.

60' Thay người Phút 60' (Bournemouth): Marcus Tavernier vào sân thay Ben Gannon-Doak.

60' Thay người Phút 60' (Bournemouth): Francisco Evanilson vào sân thay Amine Adli.

57' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-1) Phút 57': Tyler Adams (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

55' Thẻ vàng Phút 55': Amine Adli (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Praha 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Sparta Praha): Jaroslav Zelený vào sân thay Jonatan Braut Brunes.

45' Thay người Phút 45' (Bournemouth): Tyler Adams vào sân thay Adam Smith.

40' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Praha 56% - 44% Bournemouth, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Thẻ đỏ Phút 37': Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta Praha) nhận thẻ đỏ.

35' BÀN THẮNG! Sparta Praha (1-0) Phút 35': Ebrima Singhateh (Sparta Praha) lập công (kiến tạo: Jakub Surovcik). Tỷ số: 1 - 0.

30' Hỏng phạt đền Phút 30': Lewis Cook (Bournemouth) sút hỏng phạt đền.

30' Thẻ vàng Phút 30': Ki-Jana Hoever (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).

27' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 62% - 38% Bournemouth, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Ryan Christie (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sparta Praha 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

6' Thẻ vàng Phút 6': Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Sparta Praha tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 02:25 06/11/2026

Đội hình chính thức Sparta Praha Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose 44 J. Surovčík 25 K. Hoever 22 L. Mbe Soh 6 T. Guddal 2 M. Suchomel 28 R. Macek 20 S. Mannsverk 18 A. Irving 27 E. Singhateh 14 Braut Brunes 7 J. Alcócer 20 Di Gregorio 15 A. Smith 5 J. Hill 18 B. Diakité 6 J. Soler 4 L. Cook 10 R. Christie 21 A. Adli 7 D. Brooks 11 B. Doak 30 Á. Rodríguez Dự bị Sparta Praha 65 Stepan Dyntar 30 J. Zelený 26 P. Vydra 5 Santiago Eneme 21 J. Grimaldo 47 K. Hegyi 31 M. Jurásek 3 P. Kadeřábek 4 J. Martinec Bournemouth 16 M. Tavernier 14 António Silva 37 Rayan 1 Đ. Petrović 19 J. Kluivert 9 Evanilson 55 M. Allan 12 T. Adams 3 A. Truffert Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Sparta Praha Thống kê Bournemouth 45% Kiểm soát bóng 55% 10 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 6 2 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Bournemouth đang có mạch thắng liên tiếp và muốn kéo dài nó trên sân của Sparta Praha. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chưa tìm được sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Bournemouth thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành của cả tập thể.

Đặc biệt, chuỗi thắng này giúp họ có tâm lý rất tốt trước chuyến làm khách. Một đội đã quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn trong các tình huống then chốt, và đó là lợi thế đáng kể ở môi trường sân khách nhiều áp lực.

Sparta Praha thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Sparta Praha có chuỗi 5 trận gần nhất khá thất thường: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là trận thua rồi một chiến thắng.

Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch trận ổn định. Họ vẫn có thể giành điểm, nhưng chưa thể biến những lần thắng thành một chuỗi liên tục như đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Vị trí hiện tại của hai đội phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ. Bournemouth đứng hạng 4 với 9 điểm, còn Sparta Praha đứng hạng 16 với 4 điểm.

Hai đội cách nhau 5 điểm và 12 bậc. Với Bournemouth, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với Sparta Praha, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để cải thiện số điểm đang khiêm tốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sparta Praha có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, nên nhiều khả năng sẽ tìm cách gây áp lực từ sớm để phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Nếu bàn thắng mở tỷ số đến sớm, trận đấu có thể diễn ra theo hướng có lợi cho họ.

Bournemouth lại đến với sự tự tin từ chuỗi thắng. Việc giữ vững sự tập trung trong những phút đầu và tận dụng cơ hội đầu tiên có thể là chìa khóa để họ khống chế thế trận. Ngược lại, nếu để chủ nhà lấy lại tinh thần, đội khách sẽ phải chịu nhiều thử thách hơn dự kiến.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bournemouth đang có lợi thế rõ rệt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng thứ hạng cao là những yếu tố nghiêng về phía đội khách.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Sparta Praha có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối thủ. Câu hỏi lớn nhất của đêm nay là liệu Bournemouth có tiếp tục kéo dài mạch thắng, hay chủ nhà sẽ ngăn chặn đà đi lên của đối thủ.

Sparta Praha 5 trận gần nhất H B T B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 4 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 15 Crystal Palace 3 1 1 1 +3 4 H B T 16 Sparta Praha 3 1 1 1 +2 4 B H T 17 Levski Sofia 3 1 1 1 0 4 T H B … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Mercado (Calf Injury) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ A. Sevinsky (Injury) ✚ E. Uchenna (Groin Injury) ✚ M. Andersen (Knee Injury) Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ V. Milosavljevic (Off the roster) ✚ J. Sanchez (Off the roster) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury)