Trực tiếp Sparta Praha vs Lillestrom: Sparta Praha ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sparta Praha vs Lillestrom: Sparta Praha ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể15/10/2026 19:17

Sparta Praha còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 3 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu với Lillestrom diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Letná.

Sparta Praha0 - 0LillestromHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 39'Sparta Praha ép sân

    Cầm bóng: Sparta Praha 62% - 38% Lillestrom, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Ebrima Singhateh (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Gustav Kjolstad Nyheim (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Sparta Praha ép sân

    Cầm bóng: Sparta Praha 58% - 42% Lillestrom, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Martin Suchomel (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Sparta Praha ép sân

    Cầm bóng: Sparta Praha 60% - 40% Lillestrom, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sparta Praha tiếp đón Lillestrom.

Cập nhật lúc 00:29 16/10/2026

Đội hình chính thức
Sparta Praha
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske
Lillestrom
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard
44
J. Surovčík
2
M. Suchomel
19
A. Ševínský
6
T. Guddal
15
V. Vitályos
38
H. Sochurek
20
S. Mannsverk
18
A. Irving
31
M. Jurásek
14
Braut Brunes
27
E. Singhateh
12
P. Dahlberg
2
L. Ranger
28
R. Gabrielsen
47
Kristiansen
26
Y. Paintsil
29
Y. Ibrahimaj
21
F. Ottosson
14
G. Nyheim
22
D. Bassi
8
Gulbrandsen
20
Dự bị
Sparta Praha
30 J. Zelený26 P. Vydra47 K. Hegyi21 J. Grimaldo5 Santiago Eneme7 J. Alcócer25 K. Hoever3 P. Kadeřábek28 R. Macek
Lillestrom
7 L. Alperud17 E. Kitolano3 S. Ottesen15 G. Nordh16 H. Melland5 S. Foss10 Lehne Olsen18 K. Krygård1 S. Hagerup
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026
Sparta PrahaThống kêLillestrom
62%
Kiểm soát bóng
38%
6
Dứt điểm
0
3
Trúng đích
0
4
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

Sparta Praha bước vào trận tiếp đón Lillestrom với tâm thế của đội đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội chủ nhà hiện xếp hạng 3 với 3 điểm và đang giữ phong độ rất cao: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Letná.

Sparta Praha: chuỗi 5 trận thắng tạo đà hưng phấn

Điểm nổi bật nhất của Sparta Praha là sự ổn định. Đội bóng thủ đô Cộng hòa Séc không để rơi điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi kết quả giúp tinh thần thi đấu luôn ở mức cao.

Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 3 điểm, Sparta Praha đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội củng cố vị thế trong cuộc đua và giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Lillestrom: phong độ thất thường, đứng cuối bảng

Ở chiều ngược lại, Lillestrom có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, với chuỗi kết quả lên xuống đan xen.

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đang đứng hạng 24 với 0 điểm. Đội bóng đến Praha với nhu cầu cải thiện kết quả rõ rệt, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang thăng hoa.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí là yếu tố dễ thấy nhất. Sparta Praha có lợi thế sân nhà cùng mạch năm trận thắng liên tiếp, trong khi Lillestrom chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Nếu duy trì được nhịp độ và sự tập trung như những trận vừa qua, Sparta Praha hoàn toàn có thể tiếp tục chuỗi thắng để giữ vững tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Lillestrom sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả hơn để có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, Sparta Praha được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. Đội chủ nhà đang có đà thắng lợi và nhiều động lực để tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng, còn Lillestrom phải nỗ lực để đảo ngược xu hướng hiện tại.

Sparta Praha
5 trận gần nhất
TTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
1
Thủng lưới
Lillestrom
5 trận gần nhất
HTBBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
4Beşiktaş1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
23Anderlecht1001-10B
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sparta Praha
M. Andersen (Knee Injury)
E. Cobbaut (Groin Injury)
A. Karabec (Ankle Injury)
J. Martinec (Injury)
L. Mbe Soh (Health problems)
O. Penxa (Knee Injury)
M. Rynes (Ankle Injury)
E. Uchenna (Groin Injury)
Lillestrom
E. B. Garnas (Knee Injury)
C. Jebara (Injury)
L. Alperud (Injury)
E. B. Garnas (Knee Injury)
C. Jebara (Injury)
L. Alperud (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sparta Praha vs Lillestrom: Sparta Praha ép sân, chưa có bàn thắng
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