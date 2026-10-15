TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Praha vs Lillestrom: Sparta Praha mở tỷ số Sparta Praha còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 3 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu với Lillestrom diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Letná.

Sparta Praha 1 - 0 Lillestrom Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sparta Praha 1 - 0 Lillestrom.

88' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 53% - 47% Lillestrom, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 4.

85' Thay người Phút 85' (Sparta Praha): Santiago Eneme vào sân thay Andy Irving.

77' Thẻ vàng Phút 77': Roman Macek (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 57% - 43% Lillestrom, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 4.

73' Thay người Phút 73' (Lillestrom): Frederik Elkaer vào sân thay Winston Robin Yaw Paintsil.

73' Thay người Phút 73' (Lillestrom): Gustav Nordh vào sân thay Felix Vá.

70' Thay người Phút 70' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Gustav Kjolstad Nyheim.

65' Thay người Phút 65' (Lillestrom): Eric Kitolano vào sân thay Daniel Bassi.

65' Thay người Phút 65' (Lillestrom): Thomas Lehne Olsen vào sân thay Fredrik Gulbrandsen.

64' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 56% - 44% Lillestrom, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Sparta Praha): Roman Macek vào sân thay Sivert Heggheim Mannsverk.

61' Thay người Phút 61' (Sparta Praha): John Mercado vào sân thay Matej Jurasek.

61' Thay người Phút 61' (Sparta Praha): Ki-Jana Hoever vào sân thay Martin Suchomel.

56' BÀN THẮNG! Sparta Praha (1-0) Phút 56': Josimar Alcocer (Sparta Praha) lập công (kiến tạo: Jonatan Braut Brunes). Tỷ số: 1 - 0.

52' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 58% - 42% Lillestrom, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Sparta Praha): Josimar Alcocer vào sân thay Ebrima Singhateh.

39' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 62% - 38% Lillestrom, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Ebrima Singhateh (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).

28' Thẻ vàng Phút 28': Gustav Kjolstad Nyheim (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 58% - 42% Lillestrom, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

18' Thẻ vàng Phút 18': Martin Suchomel (Sparta Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 60% - 40% Lillestrom, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Sparta Praha tiếp đón Lillestrom.

Cập nhật lúc 01:31 16/10/2026

Đội hình chính thức Sparta Praha Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske Lillestrom Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard 44 J. Surovčík 2 M. Suchomel 19 A. Ševínský 6 T. Guddal 15 V. Vitályos 38 H. Sochurek 20 S. Mannsverk 18 A. Irving 31 M. Jurásek 14 Braut Brunes 27 E. Singhateh 12 P. Dahlberg 2 L. Ranger 28 R. Gabrielsen 47 Kristiansen 26 Y. Paintsil 29 Y. Ibrahimaj 21 F. Ottosson 14 G. Nyheim 22 D. Bassi 8 Gulbrandsen 20 Vá Dự bị Sparta Praha 30 J. Zelený 26 P. Vydra 47 K. Hegyi 21 J. Grimaldo 5 Santiago Eneme 7 J. Alcócer 25 K. Hoever 3 P. Kadeřábek 28 R. Macek Lillestrom 7 L. Alperud 17 E. Kitolano 3 S. Ottesen 15 G. Nordh 16 H. Melland 5 S. Foss 10 Lehne Olsen 18 K. Krygård 1 S. Hagerup Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Sparta Praha Thống kê Lillestrom 53% Kiểm soát bóng 47% 12 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 6 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Sparta Praha bước vào trận tiếp đón Lillestrom với tâm thế của đội đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội chủ nhà hiện xếp hạng 3 với 3 điểm và đang giữ phong độ rất cao: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Letná.

Sparta Praha: chuỗi 5 trận thắng tạo đà hưng phấn

Điểm nổi bật nhất của Sparta Praha là sự ổn định. Đội bóng thủ đô Cộng hòa Séc không để rơi điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi kết quả giúp tinh thần thi đấu luôn ở mức cao.

Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 3 điểm, Sparta Praha đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội củng cố vị thế trong cuộc đua và giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Lillestrom: phong độ thất thường, đứng cuối bảng

Ở chiều ngược lại, Lillestrom có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, với chuỗi kết quả lên xuống đan xen.

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đang đứng hạng 24 với 0 điểm. Đội bóng đến Praha với nhu cầu cải thiện kết quả rõ rệt, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang thăng hoa.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí là yếu tố dễ thấy nhất. Sparta Praha có lợi thế sân nhà cùng mạch năm trận thắng liên tiếp, trong khi Lillestrom chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Nếu duy trì được nhịp độ và sự tập trung như những trận vừa qua, Sparta Praha hoàn toàn có thể tiếp tục chuỗi thắng để giữ vững tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Lillestrom sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả hơn để có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, Sparta Praha được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. Đội chủ nhà đang có đà thắng lợi và nhiều động lực để tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng, còn Lillestrom phải nỗ lực để đảo ngược xu hướng hiện tại.

Sparta Praha 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Lillestrom 5 trận gần nhất H T B B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 4 Beşiktaş 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 23 Anderlecht 1 0 0 1 -1 0 B 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ E. Cobbaut (Groin Injury) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Martinec (Injury) ✚ L. Mbe Soh (Health problems) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ E. Uchenna (Groin Injury) Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Injury)