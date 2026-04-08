TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Praha vs Olympique Lyonnais: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Sparta Praha chưa thắng trong 5 lần gặp gần nhất, còn Olympique Lyonnais chiếm ưu thế với 4 chiến thắng; Epet Arena sẽ là điểm tựa của đội chủ nhà.

Sparta Praha 0 - 0 Olympique Lyonnais Hiệp 1 — phút 31' 31' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sparta Praha 56 - 44 Olympique Lyonnais, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

20' VAR Phút 20': VAR — Jonatan Braut Brunes ().

13' Sparta Praha ép sân Cầm bóng: Sparta Praha 59 - 41 Olympique Lyonnais, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sparta Praha tiếp đón Olympique Lyonnais.

Cập nhật lúc 01:31 05/08/2026

Đội hình chính thức Sparta Praha Sơ đồ 4-3-3 Olympique Lyonnais Sơ đồ 4-3-3 44 Jakub Surovcik 2 Martin Suchomel 19 Adam Sevinsky 25 Asger Sörensen 11 Matej Rynes 18 Andrew Irving 28 Roman Macek 10 Adam Karabec 17 John Mercado 14 Jonatan Braut Brunes 7 Josimar Alcócer 1 Dominik Greif 98 Ainsley Maitland-Niles 22 Clinton Mata 21 Ruben Kluivert 76 Mohamed Ouédraogo 23 Tyler Morton 6 Tanner Tessmann 39 Mathys de Carvalho 16 Abner 17 Loïs Openda 8 Corentin Tolisso Dự bị Sparta Praha 3 Pavel Kaderabek 5 Santiago Eneme 15 Viktor Vitályos 21 Joao Grimaldo 22 Lukas Haraslin 24 Dominik Hollý 27 Ebrima Singhateh 29 Matyas Vojta 30 Jaroslav Zelený Olympique Lyonnais 5 Orel Mangala 7 Ernest Nuamah 11 Malick Fofana 24 Julien Duranville 26 Kaïl Boudache 30 Yvann Konan 37 Steeve Kango 40 Rémy Descamps 45 Rémi Himbert Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026

Sparta Praha Thống kê Olympique Lyonnais 56% Kiểm soát bóng 44% 2 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 0 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Sparta Praha vs Olympique Lyonnais

Thời gian: 05/08/2026 01:00

Sân vận động: Epet Arena

Thế đối đầu nghiêng về Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ rệt trong 5 lần gặp gần nhất. Sparta Praha chưa giành chiến thắng nào, trong khi hai đội có 1 trận hòa và Olympique Lyonnais thắng 4 trận.

Khoảng cách này tạo ra sức ép nhất định cho Sparta Praha, đặc biệt khi đội chủ nhà cần phá vỡ xu hướng bất lợi kéo dài qua những lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, việc trận đấu diễn ra tại Epet Arena mang đến cho đại diện Praha một điểm tựa quan trọng về bối cảnh thi đấu.

Sparta Praha cần giải bài toán tâm lý

Với thành tích đối đầu không thuận lợi, Sparta Praha không chỉ phải cạnh tranh về chuyên môn mà còn cần kiểm soát sức ép tâm lý. Một khởi đầu chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng, giúp đội chủ nhà tránh để đối thủ sớm tận dụng sự tự tin vốn được hình thành từ những lần gặp trước.

Sparta Praha cần duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những khoảng trống có thể trao cho Olympique Lyonnais. Khi không có dữ liệu về sơ đồ dự kiến, lực lượng hoặc cách vận hành cụ thể của hai đội, điểm then chốt có thể xác định là khả năng đội chủ nhà giữ được sự cân bằng giữa phòng ngự và tổ chức tấn công.

Olympique Lyonnais có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Bốn chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất giúp Olympique Lyonnais sở hữu lợi thế đáng kể về sự tự tin. Đội khách có thể bước vào trận đấu với tâm thế chủ động hơn, nhưng ưu thế quá khứ không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng tại Epet Arena.

Olympique Lyonnais sẽ cần biến lợi thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thay vì chỉ dựa vào những kết quả trước đây. Sự tỉnh táo trong các thời điểm quan trọng sẽ đặc biệt cần thiết, bởi Sparta Praha có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một thế trận khác so với xu hướng trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà Olympique Lyonnais chiếm ưu thế rõ ràng nếu chỉ xét thành tích gặp nhau gần đây. Sparta Praha chưa thắng trong 5 trận, còn Olympique Lyonnais thắng 4 và hòa 1, vì vậy đội khách có cơ sở để được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý.

Dù vậy, Epet Arena có thể giúp cán cân trở nên cân bằng hơn. Sparta Praha cần thi đấu kiên nhẫn, giảm thiểu sai lầm và tận dụng tốt những thời điểm có thể chuyển trạng thái. Trong khi đó, Olympique Lyonnais phải chứng minh ưu thế đối đầu bằng màn trình diễn thực tế trên sân.

Nhìn chung, Olympique Lyonnais nắm lợi thế từ xu hướng đối đầu, nhưng Sparta Praha vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu bảo đảm được sự chặt chẽ và bản lĩnh trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Praha · 0 thắng 1 hòa Olympique Lyonnais · 4 thắng Olympique Lyonnais 3 - 0 Sparta Praha OL Sparta Praha 3 - 4 Olympique Lyonnais OL Sparta Praha 1 - 1 Olympique Lyonnais Hòa Olympique Lyonnais 2 - 1 Sparta Praha OL Olympique Lyonnais 5 - 0 Sparta Praha OL

Sparta Praha 5 trận gần nhất B B Olympique Lyonnais 5 trận gần nhất B B T T T

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ Veljko Birmancevic (No Eligibility) ✚ Ondrej Penxa (Cruciate Ligament Injury) ✚ Magnus Kofod Andersen (Cruciate Ligament Injury) ✚ Indrit Tuci (No Eligibility) ✚ Jakub Martinec (No Eligibility) ✚ Patrik Vydra (Ankle Injury) ✚ Elias Cobbaut (Thigh Problems) ✚ Emmanuel Uchenna (Unknown Injury) Olympique Lyonnais ✚ Mads Bidstrup (Calf Injury) ✚ Tyler Morton (Pubalgia) ✚ Tanner Tessmann (Muscle Injury)