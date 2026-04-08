Trực tiếp Sparta Praha vs Olympique Lyonnais: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sparta Praha vs Olympique Lyonnais: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể04/08/2026 20:09

Sparta Praha chưa thắng trong 5 lần gặp gần nhất, còn Olympique Lyonnais chiếm ưu thế với 4 chiến thắng; Epet Arena sẽ là điểm tựa của đội chủ nhà.

Sparta Praha0 - 0Olympique LyonnaisHiệp 1 — phút 31'
  • 31'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sparta Praha 56 - 44 Olympique Lyonnais, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 20'VAR

    Phút 20': VAR — Jonatan Braut Brunes ().

  • 13'Sparta Praha ép sân

    Cầm bóng: Sparta Praha 59 - 41 Olympique Lyonnais, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sparta Praha tiếp đón Olympique Lyonnais.

Cập nhật lúc 01:31 05/08/2026

Đội hình chính thức
Sparta Praha
Sơ đồ 4-3-3
Olympique Lyonnais
Sơ đồ 4-3-3
44
Jakub Surovcik
2
Martin Suchomel
19
Adam Sevinsky
25
Asger Sörensen
11
Matej Rynes
18
Andrew Irving
28
Roman Macek
10
Adam Karabec
17
John Mercado
14
Jonatan Braut Brunes
7
Josimar Alcócer
1
Dominik Greif
98
Ainsley Maitland-Niles
22
Clinton Mata
21
Ruben Kluivert
76
Mohamed Ouédraogo
23
Tyler Morton
6
Tanner Tessmann
39
Mathys de Carvalho
16
Abner
17
Loïs Openda
8
Corentin Tolisso
Dự bị
Sparta Praha
3 Pavel Kaderabek5 Santiago Eneme15 Viktor Vitályos21 Joao Grimaldo22 Lukas Haraslin24 Dominik Hollý27 Ebrima Singhateh29 Matyas Vojta30 Jaroslav Zelený
Olympique Lyonnais
5 Orel Mangala7 Ernest Nuamah11 Malick Fofana24 Julien Duranville26 Kaïl Boudache30 Yvann Konan37 Steeve Kango40 Rémy Descamps45 Rémi Himbert
Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026
Sparta PrahaThống kêOlympique Lyonnais
56%
Kiểm soát bóng
44%
2
Dứt điểm
1
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
0
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Sparta Praha vs Olympique Lyonnais

Thời gian: 05/08/2026 01:00

Sân vận động: Epet Arena

Thế đối đầu nghiêng về Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ rệt trong 5 lần gặp gần nhất. Sparta Praha chưa giành chiến thắng nào, trong khi hai đội có 1 trận hòa và Olympique Lyonnais thắng 4 trận.

Khoảng cách này tạo ra sức ép nhất định cho Sparta Praha, đặc biệt khi đội chủ nhà cần phá vỡ xu hướng bất lợi kéo dài qua những lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, việc trận đấu diễn ra tại Epet Arena mang đến cho đại diện Praha một điểm tựa quan trọng về bối cảnh thi đấu.

Sparta Praha cần giải bài toán tâm lý

Với thành tích đối đầu không thuận lợi, Sparta Praha không chỉ phải cạnh tranh về chuyên môn mà còn cần kiểm soát sức ép tâm lý. Một khởi đầu chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng, giúp đội chủ nhà tránh để đối thủ sớm tận dụng sự tự tin vốn được hình thành từ những lần gặp trước.

Sparta Praha cần duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những khoảng trống có thể trao cho Olympique Lyonnais. Khi không có dữ liệu về sơ đồ dự kiến, lực lượng hoặc cách vận hành cụ thể của hai đội, điểm then chốt có thể xác định là khả năng đội chủ nhà giữ được sự cân bằng giữa phòng ngự và tổ chức tấn công.

Olympique Lyonnais có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Bốn chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất giúp Olympique Lyonnais sở hữu lợi thế đáng kể về sự tự tin. Đội khách có thể bước vào trận đấu với tâm thế chủ động hơn, nhưng ưu thế quá khứ không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng tại Epet Arena.

Olympique Lyonnais sẽ cần biến lợi thế đối đầu thành khả năng kiểm soát thế trận thay vì chỉ dựa vào những kết quả trước đây. Sự tỉnh táo trong các thời điểm quan trọng sẽ đặc biệt cần thiết, bởi Sparta Praha có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một thế trận khác so với xu hướng trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà Olympique Lyonnais chiếm ưu thế rõ ràng nếu chỉ xét thành tích gặp nhau gần đây. Sparta Praha chưa thắng trong 5 trận, còn Olympique Lyonnais thắng 4 và hòa 1, vì vậy đội khách có cơ sở để được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý.

Dù vậy, Epet Arena có thể giúp cán cân trở nên cân bằng hơn. Sparta Praha cần thi đấu kiên nhẫn, giảm thiểu sai lầm và tận dụng tốt những thời điểm có thể chuyển trạng thái. Trong khi đó, Olympique Lyonnais phải chứng minh ưu thế đối đầu bằng màn trình diễn thực tế trên sân.

Nhìn chung, Olympique Lyonnais nắm lợi thế từ xu hướng đối đầu, nhưng Sparta Praha vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu bảo đảm được sự chặt chẽ và bản lĩnh trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sparta Praha · 0 thắng1 hòaOlympique Lyonnais · 4 thắng
05/11/2021
Olympique Lyonnais
3 - 0
Sparta Praha
OL
22/10/2021
Sparta Praha
3 - 4
Olympique Lyonnais
OL
23/11/2012
Sparta Praha
1 - 1
Olympique Lyonnais
Hòa
21/09/2012
Olympique Lyonnais
2 - 1
Sparta Praha
OL
08/12/2004
Olympique Lyonnais
5 - 0
Sparta Praha
OL
Sparta Praha
5 trận gần nhất
BB
Olympique Lyonnais
5 trận gần nhất
BBTTT
Tình hình lực lượng
Sparta Praha
Veljko Birmancevic (No Eligibility)
Ondrej Penxa (Cruciate Ligament Injury)
Magnus Kofod Andersen (Cruciate Ligament Injury)
Indrit Tuci (No Eligibility)
Jakub Martinec (No Eligibility)
Patrik Vydra (Ankle Injury)
Elias Cobbaut (Thigh Problems)
Emmanuel Uchenna (Unknown Injury)
Olympique Lyonnais
Mads Bidstrup (Calf Injury)
Tyler Morton (Pubalgia)
Tanner Tessmann (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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