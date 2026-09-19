TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Rotterdam vs Heerenveen: Đội hình xuất phát Cả Sparta Rotterdam và Heerenveen đều hướng tới mục tiêu giành trọn điểm số tại sân Het Kasteel nhằm nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận thiếu tích cực vừa qua.

Sparta Rotterdam vs Heerenveen SẮP BẮT ĐẦU • 23:45 23:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sparta Rotterdam và Heerenveen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:18 19/09/2026

Đội hình chính thức Sparta Rotterdam Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Meijer Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman 1 M. Brouwer 2 L. Martes 3 M. Young 4 Martins Indi 5 B. Kuipers 8 Cedric Hatenboer 6 J. Baas 7 C. Terho 10 I. Babadi 11 Joel Ideho 9 M. Zonneveld 22 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 36 N. Courtens 16 M. Linday 20 J. Trenskow 14 L. Smans 7 M. Rivera 9 D. Vente Dự bị Sparta Rotterdam 19 Andrej Kostić 30 P. Kuiper 16 Teo Quintero 12 B. Reith 18 A. Roaldsøy 21 J. Toornstra 14 N. Verschuren 22 G. Vianello 17 Robin van Cruijsen Heerenveen 17 R. Uldriķis 30 T. Schreuder 41 J. Scholten 11 L. Oyen 44 A. Noppert 10 R. Meerveld 29 L. Machine 28 H. Petrov 21 M. Farji Cập nhật đội hình lúc 23:18 19/09/2026

Cuộc so tài tại sân vận động Sparta Stadium Het Kasteel diễn ra vào lúc 23h45 ngày 19/09/2026 chứng kiến màn chạm trán giữa Sparta Rotterdam và Heerenveen. Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực, sau quãng thời gian trải qua chuỗi trận không như ý muốn.

Tình cảnh bám đuổi sít sao trên bảng xếp hạng

Cục diện hiện tại cho thấy sự tương đồng đáng kể giữa hai câu lạc bộ. Heerenveen đang tạm xếp ở vị trí thứ 11 với 6 điểm tích lũy được. Trong khi đó, đội chủ nhà Sparta Rotterdam bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 12 với 5 điểm.

Khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm khiến tính chất của màn so tài trên sân Het Kasteel trở nên đặc biệt căng thẳng. Một kết quả thuận lợi lúc này sẽ mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần cho cả hai bên trong giai đoạn hiện tại của mùa giải.

Phong độ bất ổn của đôi bên

Đội chủ nhà Sparta Rotterdam vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, tính trong 5 trận gần đây, phong độ của họ vẫn còn nhiều vết gợn với thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định khiến đoàn quân áo sọc trắng đỏ chưa thể duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch.

Bên kia chiến tuyến, Heerenveen thậm chí còn đang đối mặt với nhiều áp lực hơn. Đội khách chưa thể hưởng niềm vui trọn vẹn trong 5 trận gần nhất, với kết quả hòa 3 trận và thua 2 trận. Việc liên tục để mất điểm khiến Heerenveen rơi vào tình thế cần phải chấn chỉnh lại lối chơi và sớm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng ghi nhận ưu thế nhỉnh hơn dành cho Heerenveen. Đại diện vùng Friesland giành được 3 chiến thắng, trong khi Sparta Rotterdam thắng 2 trận và đôi bên không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Những con số này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường diễn ra cởi mở và luôn tìm ra đội thắng cuộc.

Được chơi trên sân nhà Sparta Stadium Het Kasteel sẽ là điểm tựa quan trọng cho Sparta Rotterdam. Dẫu vậy, trước một Heerenveen đang rất khao khát ngắt mạch không thắng, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra đầy chặt chẽ với những màn tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 2 thắng 0 hòa Heerenveen · 3 thắng Heerenveen 2 - 1 Sparta Rotterdam HEE Sparta Rotterdam 0 - 3 Heerenveen HEE Sparta Rotterdam 3 - 1 Heerenveen SR Heerenveen 2 - 0 Sparta Rotterdam HEE Sparta Rotterdam 2 - 1 Heerenveen SR

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B H B H T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 13 Thủng lưới Heerenveen 5 trận gần nhất H B H B H 6 Trận 1-3-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 10 NEC Nijmegen 6 2 1 3 -1 7 B H B T T 11 Heerenveen 6 1 3 2 -2 6 H B H B H 12 Sparta Rotterdam 6 1 2 3 -3 5 B H B H T 13 Telstar 6 1 2 3 -6 5 H B H B B …

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ S. Mito (Inactive) ✚ S. Mito (Inactive) Heerenveen ✚ M. Egbring (Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ D. Proper (Injury) ✚ M. Linday (Inactive) ✚ M. Egbring (Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ D. Proper (Injury) ✚ M. Linday (Inactive)