Trực tiếp Sparta Rotterdam vs Willem II: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sparta Rotterdam vs Willem II: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 00:16

Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sparta Rotterdam chưa thắng 5 trận gần nhất, Willem II thua 4. Giờ đấu 02:00 ngày 18/10/2026.

Sparta RotterdamvsWillem IISẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Sparta Rotterdam và Willem II đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 18/10/2026

Đội hình chính thức
Sparta Rotterdam
Sơ đồ 5-4-1 · HLV R. Meijer
Willem II
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Stegeman
1
M. Brouwer
2
L. Martes
3
M. Young
6
N. Verschuren
4
Martins Indi
5
B. Kuipers
7
Robin van Cruijsen
8
J. Toornstra
10
Cedric Hatenboer
11
I. Babadi
9
M. Zonneveld
26
M. Delanghe
5
H. ter Avest
3
F. Stam
23
M. Dekker
24
N. Tjoe-A-On
18
Anass Zarrouk
52
T. Vilhena
7
J. Slory
19
Uriel van Aalst
32
V. van Crooij
9
D. Haen
Dự bị
Sparta Rotterdam
16 J. Baas20 F. Bednarek19 Andrej Kostić14 Teo Quintero12 B. Reith18 A. Roaldsøy17 M. van Bergen15 G. Vianello
Willem II
2 A. Ciranni22 Per van Loon10 J. Schuurman17 O. Martin14 Jens Mathijsen15 A. Et-Taïbi31 K. de Leeuw8 K. Boogaard28 T. Verheydt
Cập nhật đội hình lúc 01:32 18/10/2026

Sparta Rotterdam và Willem II gặp nhau lúc 02:00 ngày 18/10/2026 trên sân Sparta Stadium Het Kasteel. Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, nên cuộc gặp này mang nhiều áp lực cho cả chủ nhà lẫn đội khách.

Hai chuỗi phong độ chưa có niềm vui chiến thắng

Sparta Rotterdam chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà hòa 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, một tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng đã ngừng chuỗi thua liên tiếp.

Tình hình của Willem II còn khó khăn hơn. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu mới nhất. Việc không thắng trận nào trong chuỗi này khiến họ càng cần một kết quả tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn chung

Sparta Rotterdam hiện đứng thứ 14 với 6 điểm. Đây là vị trí chưa mấy dễ chịu với một đội bóng được chơi trên sân nhà trong trận này.

Trong khi đó, Willem II xếp thứ 18 với 2 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nên một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể tâm lý của đội thắng cuộc. Ngược lại, đội nào tiếp tục đánh rơi điểm sẽ phải chịu thêm sức ép.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Willem II thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Sparta Rotterdam thường chiếm ưu thế khi hai đội gặp nhau, điều có thể giúp họ thêm tự tin trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Phong độ hiện tại của chủ nhà không thật sự ổn định, nên họ khó có thể dựa hoàn toàn vào thành tích cũ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với cả hai đội đều đang thiếu mạch chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Sparta Rotterdam được chơi trên sân nhà, có lợi thế đối đầu và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Willem II lại có động lực rõ ràng để phá vỡ chuỗi trận kém thuận lợi, vốn kéo dài qua nhiều vòng đấu.

Một trận đấu thận trọng, ít sai sót ở khâu phòng ngự có thể là kịch bản dễ xảy ra khi cả hai đều không muốn thêm một kết quả đáng thất vọng. Đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Xét tổng thể, Sparta Rotterdam nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, thế đối đầu thuận lợi và yếu tố sân nhà. Dù vậy, chuỗi 5 trận không thắng khiến chủ nhà chưa thể chắc chắn về kết quả. Willem II đang ở tình thế khó khăn hơn, nhưng áp lực phải có điểm số cũng có thể khiến họ chơi quyết tâm hơn. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều khát khao một chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sparta Rotterdam · 4 thắng0 hòaWillem II · 1 thắng
19/12/2025
Vòng 1/16
Willem II
1 - 5
Sparta Rotterdam
SR
26/07/2025
Willem II
3 - 1
Sparta Rotterdam
WI
02/03/2025
Sparta Rotterdam
4 - 0
Willem II
SR
01/09/2024
Willem II
1 - 2
Sparta Rotterdam
SR
27/07/2024
Willem II
2 - 4
Sparta Rotterdam
SR
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
HBBHB
8
Trận
1-3-4
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
20
Thủng lưới
Willem II
5 trận gần nhất
BBBHB
8
Trận
0-2-6
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord8620+2020TTTTH
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
13Utrecht8224-118TBTHB
14Sparta Rotterdam8134-76HBBHB
15Telstar8134-76HBHBH
17ADO Den Haag8035-103HHBBH
18Willem II8026-162BBBHB
Tình hình lực lượng
Sparta Rotterdam
S. Mito (Injury)
M. van Bergen (Inactive)
S. Mito (Injury)
M. van Bergen (Inactive)
Willem II
A. Culum (Foot Injury)
T. Didillon Hodl (Hamstring Injury)
J. Hoogma (Knee Injury)
A. Lachkar (Groin Injury)
K. Boogaard (Knock)
A. Culum (Foot Injury)
T. Didillon Hodl (Hamstring Injury)
J. Hoogma (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sparta Rotterdam vs Willem II: Đội hình xuất phát
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