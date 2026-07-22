TRỰC TIẾP Trực tiếp Spartak Trnava vs CSKA 1948: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Spartak Trnava tiếp CSKA 1948 tại City Arena Trnava lúc 01:30 ngày 23/07/2026, với kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà.

Spartak Trnava 0 - 0 CSKA 1948 Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

68' Thẻ vàng Phút 68': G. Rusev (CSKA 1948) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (CSKA 1948): Frederic vào sân thay B. Sobrero.

59' Thay người Phút 59' (Spartak Trnava): H. Gong vào sân thay F. Trello.

59' Thay người Phút 59' (Spartak Trnava): T. Kudlicka vào sân thay T. Wildeboer.

56' Thay người Phút 56' (CSKA 1948): J. Martines vào sân thay M. Diallo.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

34' Thẻ vàng Phút 34': M. Bajrami (Spartak Trnava) nhận thẻ vàng.

30' Thẻ vàng Phút 30': H. Cuellar (CSKA 1948) nhận thẻ vàng.

26' Thẻ vàng Phút 26': M. Zemzemi (CSKA 1948) nhận thẻ vàng.

22' Thẻ vàng Phút 22': D. Medina (CSKA 1948) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Spartak Trnava tiếp đón CSKA 1948.

Cập nhật lúc 03:03 23/07/2026

Đội hình chính thức Spartak Trnava Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Munoz CSKA 1948 Sơ đồ 4-4-1-1 72 Martin Vantruba 24 Kristián Koštrna 52 Erik Sabo 16 Melos Bajrami 29 Martin Mikovič 5 Roman Begala 91 Marin Laušić 20 Filip Trello 30 Luka Khorkheli 11 Philip Azango 14 Tijmen Wildeboer 1 Petar Marinov 2 Diego Medina 4 Andre Hoffmann 3 Lasha Dvali 22 Ognjen Gašević 20 Brian Sobrero 8 Moataz Zemzemi 33 Héctor Cuellar 11 Georgi Rusev 30 Jules Meyer 93 Mamadou Diallo Dự bị Spartak Trnava 31 Martin Janáček 40 Tomáš Jablonický 3 Juanmi Carrión 13 Marek Ujlaky 25 Ivan Anokye Mensah 27 Michal Tomič 6 Roman Procházka 12 Kristián Stručka 18 Hilary Gong CSKA 1948 13 Dimitar Sheytanov 15 Fourat Soltani 96 Dragan Grivić 10 Borislav Tsonev 14 Kaloyan Strinski 19 Marto Boychev 23 Florian Krebs 34 Petar Vitanov 67 Frédéric Maciel Cập nhật đội hình lúc 01:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Spartak Trnava sẽ đối đầu CSKA 1948 tại City Arena Trnava trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 23/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán mà những dữ liệu hiện có tập trung chủ yếu vào lịch sử đối đầu gần nhất. Vì vậy, việc đánh giá tương quan hai đội cần được thực hiện thận trọng, tránh suy diễn về phong độ, lực lượng hoặc mục tiêu giải đấu khi chưa có thêm thông tin cụ thể.

Thế đối đầu nghiêng về Spartak Trnava

Spartak Trnava và CSKA 1948 mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Spartak Trnava giành chiến thắng, trong khi CSKA 1948 không thắng và hai đội không hòa.

Kết quả này tạo ra một lợi thế nhất định về mặt tâm lý cho Spartak Trnava trước lần gặp lại. Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu chưa đủ để khẳng định sự chênh lệch lâu dài giữa hai đội. CSKA 1948 vẫn có cơ hội tạo ra một thế trận khác nếu tận dụng tốt những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu.

City Arena Trnava là điểm tựa của đội chủ nhà

Spartak Trnava sẽ thi đấu tại City Arena Trnava. Việc được chơi trên sân nhà có thể giúp đội bóng chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ và tổ chức các đợt lên bóng.

Ngược lại, CSKA 1948 cần duy trì sự tập trung trong giai đoạn đầu trận để hạn chế sức ép từ khán giả và không để thế trận sớm nghiêng về phía chủ nhà. Khi dữ liệu về phong độ gần đây và lực lượng không được cung cấp, yếu tố tổ chức và khả năng thích ứng trong trận sẽ trở nên đáng chú ý hơn.

Những điểm chờ đợi về chiến thuật

Chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định chính xác Spartak Trnava hay CSKA 1948 sẽ ưu tiên kiểm soát bóng, pressing tầm cao hoặc phòng ngự phản công.

Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý lợi thế và áp lực. Spartak Trnava có cơ sở để chơi chủ động hơn nhờ sân nhà cùng kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất. CSKA 1948 cần một màn trình diễn chặt chẽ, đồng thời tránh để đối thủ khai thác sự tự tin từ ưu thế tâm lý này.

Nhận định trận đấu

Spartak Trnava bước vào trận đấu với hai điểm tựa rõ ràng: sân nhà City Arena Trnava và chiến thắng trong lần gặp CSKA 1948 gần nhất. Tuy nhiên, khoảng dữ liệu hạn chế khiến chưa thể đưa ra đánh giá chắc chắn về phong độ hiện tại hoặc mức độ vượt trội của một trong hai đội.

Nhìn chung, Spartak Trnava có thể được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với sự tự tin hơn, trong khi CSKA 1948 cần ưu tiên sự cân bằng và tính kỷ luật. Kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào khả năng triển khai chiến thuật thực tế của hai đội trong ngày thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Spartak Trnava · 1 thắng 0 hòa CSKA 1948 · 0 thắng CSKA 1948 0 - 1 Spartak Trnava ST

Spartak Trnava 5 trận gần nhất T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới CSKA 1948 5 trận gần nhất H T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới