Trực tiếp Sporting CP vs Academico Viseu: Academico Viseu mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting CP vs Academico Viseu: Academico Viseu mở tỷ số

Văn Thể25/10/2026 22:43

Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước giờ Sporting CP tiếp Academico Viseu lúc 03h30 ngày 26/10/2026, trong khi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ 4 điểm.

Sporting CP0 - 1Academico ViseuHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sporting CP 0 - 1 Academico Viseu.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Issa Doumbia (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Sporting CP 65% - 35% Academico Viseu, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Sporting CP 74% - 26% Academico Viseu, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 24'BÀN THẮNG! Academico Viseu (0-1)

    Phút 24': João Guilherme (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Robinho). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Sporting CP ép sân

    Cầm bóng: Sporting CP 79% - 21% Academico Viseu, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Cihan Kahraman (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Luis Silva (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting CP tiếp đón Academico Viseu.

Cập nhật lúc 04:21 26/10/2026

Đội hình chính thức
Sporting CP
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
Academico Viseu
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro
30
Kaique
22
Iván Fresneda
55
Ibrahima Ba
25
Gonçalo Inácio
20
M. Araújo
5
Sergi Altimira
77
I. Doumbia
31
Luis Guilherme
58
Flávio Gonçalves
19
N. Irankunda
97
L. Suárez
98
Ewerton
75
Robinho
41
A. Correia
2
N. Michelis
3
Miguel Brau
8
C. Kahraman
7
Luís Silva
31
João Guilherme
14
S. Messeguem
22
Nils Mortimer
33
André Clóvis
Dự bị
Sporting CP
73 Eduardo Felicíssimo10 Geny Catamo1 Rui Silva28 J. Derry9 Rafael Ferreira Nel7 F. Ioannidis21 Pedro Lima72 Eduardo Quaresma4 S. Andersen
Academico Viseu
47 L. Gohi5 Pedro Barcelos57 G. Costa9 M. Bouldini6 André Ceitil17 Valery18 C. Ferreira45 Alejandro Mestanza44 Rúben Pereira
Cập nhật đội hình lúc 03:02 26/10/2026
Sporting CPThống kêAcademico Viseu
65%
Kiểm soát bóng
35%
7
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
2
3
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Sporting CP và Academico Viseu cùng bước vào trận đấu với phong độ tốt. Trận đấu diễn ra lúc 03h30 ngày 26/10/2026 trên sân Estádio José Alvalade. Chủ nhà đang đứng thứ 3 với 18 điểm, còn đội khách xếp thứ 6 với 14 điểm.

Sporting CP giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng, trước đó họ có hai trận hòa liên tiếp rồi thắng tiếp hai trận ở quãng cũ hơn.

Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy Sporting CP vận hành đều tay và khó bị đánh bại. Hai trận hòa xen kẽ là điểm để chủ nhà cải thiện nếu muốn bám sát cuộc đua ở nhóm đầu. Với 18 điểm, đội đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Academico Viseu mang theo mạch thắng đáng chú ý

Academico Viseu cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm đáng lưu ý là trận thua duy nhất ấy lại là trận mới nhất, nên họ đến sân Estádio José Alvalade với nhu cầu chứng tỏ mình ngay sau cú vấp.

Trước trận thua đó, Academico Viseu từng có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này giải thích vì sao đội đang đứng thứ 6 với 14 điểm và có vị trí khá tốt trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 4 điểm và bài toán chiến thuật

Sporting CP hơn Academico Viseu 4 điểm và hơn 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa quá lớn nên kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của cả hai.

Ở góc độ chiến thuật, Sporting CP có lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng chuỗi bất bại. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Academico Viseu có tinh thần khá cao nhờ phần lớn kết quả gần đây là thắng lợi. Đội khách có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ cơ hội để tận dụng các tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tích cực. Sporting CP nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, chuỗi trận không thua và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Academico Viseu với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một trận đấu giằng co.

Điểm then chốt có thể nằm ở sự tập trung trong những phút đầu và khả năng giữ vững kỷ luật ở cả hai khu vực phòng ngự. Đội nào xử lý tốt hơn các khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội giành lợi thế trong một trận đấu hứa hẹn cân bằng.

Sporting CP
8
Trận
5-3-0
T-H-B
20
Ghi (TB 2.5)
9
Thủng lưới
Academico Viseu
5 trận gần nhất
BTTTT
8
Trận
4-2-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
4Santa Clara8530+818THTTH
5Arouca9522+517TTHBH
6Academico Viseu8422+114TTTTB
7GIL Vicente9423+114BTTHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sporting CP vs Academico Viseu: Academico Viseu mở tỷ số
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