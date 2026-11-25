TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting CP vs Manchester United: Sporting CP bị VAR từ chối bàn thắng
Sporting CP đang có mạch 5 trận thắng liên tiếp trước khi tiếp Manchester United, đội đứng hạng 19, trên sân Estádio José Alvalade lúc 03:00 ngày 26/11/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Sporting CP 2 - 2 Manchester United.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Bruno Fernandes.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Manchester United): Andrey Santos vào sân thay Bryan Mbeumo.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Nestory Irankunda (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 86'Thay người
Phút 86' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Luis Suárez.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sporting CP 48% - 52% Manchester United, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 2.
- 82'VAR
Phút 82': Bàn thắng không được công nhận — Kaique Pereira Azarias (Sporting CP).
- 80'BÀN THẮNG! Sporting CP (2-2)
Phút 80': Luis Suárez (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (Manchester United): Shea Lacey vào sân thay Amad Diallo.
- 76'Thay người
Phút 76' (Sporting CP): Nestory Irankunda vào sân thay Issa Doumbia.
- 76'Thay người
Phút 76' (Sporting CP): Ibrahima Ba vào sân thay Eduardo Quaresma.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sporting CP 47% - 53% Manchester United, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Sporting CP): Rodrigo Zalazar vào sân thay Geny Catamo.
- 64'Thay người
Phút 64' (Manchester United): Patrick Dorgu vào sân thay Joshua Zirkzee.
- 64'Thay người
Phút 64' (Manchester United): Diogo Dalot vào sân thay Noussair Mazraoui.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sporting CP 43% - 57% Manchester United, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Eduardo Quaresma (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'BÀN THẮNG! Manchester United (1-2)
Phút 50': Bruno Fernandes (Manchester United) lập công (kiến tạo: Amad Diallo). Tỷ số: 1 - 2.
- 49'Manchester United ép sân
Cầm bóng: Sporting CP 38% - 62% Manchester United, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 48'BÀN THẮNG! Manchester United (1-1)
Phút 48': Bruno Fernandes (Manchester United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Youri Tielemans (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Manchester United ép sân
Cầm bóng: Sporting CP 39% - 61% Manchester United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 33'BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0)
Phút 33': Luis Suárez (Sporting CP) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Senne Lammens (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).
- 30'Hỏng phạt đền
Phút 30': Luis Suárez (Sporting CP) sút hỏng phạt đền.
- 24'Manchester United ép sân
Cầm bóng: Sporting CP 40% - 60% Manchester United, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 4.
- 12'Manchester United ép sân
Cầm bóng: Sporting CP 32% - 68% Manchester United; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sporting CP tiếp đón Manchester United.
Cập nhật lúc 04:51 26/11/2026
Sporting CP bước vào cuộc tiếp đón Manchester United với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có tinh thần hưng phấn, trong khi đối thủ đến Estádio José Alvalade với chuỗi kết quả chập chờn. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026.
Sporting CP đang ở đà thăng hoa
Chuỗi 5 trận toàn thắng là điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh phong độ của Sporting CP. Một mạch kết quả trọn vẹn như vậy thường phản ánh sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu và niềm tin của cả tập thể.
Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang đứng hạng 12 với 9 điểm. Đà thắng hiện tại cho thấy đội bóng này đang chơi tốt hơn so với vị trí hiện có của mình.
Manchester United gặp khó về phong độ
Ở chiều ngược lại, Manchester United thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của đội là một thất bại, sau một trận hòa trước đó.
Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này đến ở giữa quãng, nhưng chưa đủ để tạo thành mạch kết quả tích cực. Hiện Manchester United đứng hạng 19 với 6 điểm, kém Sporting CP 3 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng.
Điểm then chốt của trận đấu
Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Một bên đang thắng đều đặn và có lợi thế sân nhà, bên kia cần sớm tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận nhiều thất bại.
Với Sporting CP, thử thách là giữ nguyên sự tập trung và nhịp độ để kéo dài mạch thắng. Manchester United cần một màn trình diễn chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang chiếm ưu thế rõ rệt. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế chơi trên sân nhà khiến đội chủ nhà có nhiều lý do để tự tin. Tuy nhiên, Manchester United vẫn có thể tạo bất ngờ nếu sớm lấy lại sự cân bằng và hiệu quả trong từng pha bóng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)