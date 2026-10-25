Trực tiếp Sporting Kansas City vs Austin: Austin gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting Kansas City vs Austin: Austin gỡ hòa 1-1

Văn Thể25/10/2026 02:43

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 25/10/2026 tại Children's Mercy Park.

Sporting Kansas City1 - 1AustinHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 1 - 1 Austin.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Austin): Christian Ramirez vào sân thay Brandon Vazquez.

  • 75'Austin ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 40% - 60% Austin, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 4 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Zorhan Bassong.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay André Luiz.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Mikkel Desler.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Taylor Calheira.

  • 64'BÀN THẮNG! Austin (1-1)

    Phút 64': Myrto Uzuni (Austin) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 43% - 57% Austin, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 3.

  • 55'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0)

    Phút 55': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 1 - 0.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Zorhan Bassong (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Sporting Kansas City ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 43% - 57% Austin, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Ilie Sánchez (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Austin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Mikkel Desler (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Jacob Davis (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Austin): Besard Sabovic vào sân thay Ervin Torres.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Austin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Kwaku Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% Austin, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting Kansas City tiếp đón Austin.

Cập nhật lúc 09:25 25/10/2026

Đội hình chính thức
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
30
S. Cleveland
8
J. Davis
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
20
K. Agyabeng
22
Z. Bassong
7
Capita
19
T. Calheira
17
S. Afrifa
12
D. Las
3
M. Desler
30
J. Rosales
29
Guilherme Biro
24
Jorge Alastuey
38
Ervin Torres
6
Ilie Sánchez
17
J. Gallagher
11
F. Torres
9
B. Vázquez
10
M. Uzuni
Dự bị
Sporting Kansas City
93 M. Suleymanov99 J. Reid24 R. Ramos1 J. Pulskamp2 I. James23 E. Bartlow33 O. Wolff14 C. Harris16 J. Bartlett
Austin
21 C. Ramirez4 B. Hines-Ike14 B. Šabović1 B. Stuver5 O. Svatok77 P. Płacheta32 M. Burton35 M. Đorđević
Cập nhật đội hình lúc 07:02 25/10/2026
Sporting Kansas CityThống kêAustin
40%
Kiểm soát bóng
60%
12
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
6
2
Phạt góc
4
12
Phạm lỗi
9
4
Thủ môn cứu thua
3

Sporting Kansas City và Austin cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu tại Children's Mercy Park mang ý nghĩa lớn hơn một lượt trận thông thường. Với cả hai, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 07:30 ngày 25/10/2026.

Cuộc đua ở nhóm cuối bảng

Austin đang đứng thứ 14 với 31 điểm, còn Sporting Kansas City xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 15 với 22 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm, một con số không nhỏ trong cuộc đua cuối bảng.

Chính khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng khác nhau cho mỗi bên. Với đội chủ nhà, một kết quả tích cực có thể giúp họ rút ngắn chênh lệch với đối thủ trực tiếp. Với Austin, một chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách và tạo thêm khoảng đệm an toàn.

Phong độ đều đi xuống

Sporting Kansas City đang có chuỗi kết quả đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó họ thua cả hai trận mới nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, cho thấy họ chưa tìm lại được sự ổn định.

Tuy nhiên, phong độ của Austin còn kém hơn. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, 3 trận thua đều là những trận mới nhất của họ, nên Austin bước vào chuyến làm khách với tinh thần không mấy thoải mái.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong các lần gặp nhau gần nhất, Sporting Kansas City thắng 2 trận, Austin thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều đó cho thấy các cuộc đối đầu này thường có người thắng, người thua rõ ràng chứ ít khi kết thúc với tỷ số hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực. Sporting Kansas City có lợi thế sân nhà và cần chấm dứt mạch thua gần đây để tránh bị bỏ xa hơn. Ngược lại, Austin sở hữu thứ hạng và điểm số tốt hơn, nhưng đang mang theo chuỗi trận không thắng.

Khi cả hai đều thiếu mạch kết quả tốt, những tình huống cố định và việc hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự có thể tạo ra khác biệt. Đội nào sớm có bàn thắng sẽ có điều kiện giải tỏa áp lực, đồng thời buộc đối thủ phải thay đổi cách chơi.

Nhận định

Về mặt vị trí, Austin nhỉnh hơn với thứ hạng cao hơn và hơn 9 điểm. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận không thắng và thế đối đầu cân bằng khiến lợi thế này chưa thể coi là chắc chắn. Sporting Kansas City có động lực lớn để tận dụng sân nhà, nhưng chính họ cũng đang sa sút với 3 trận thua trong 5 trận gần nhất.

Có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần điểm số hơn là cần lối chơi đẹp mắt. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp và có thể được định đoạt bởi chi tiết nhỏ là kịch bản khả dĩ nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 2 thắng0 hòaAustin · 2 thắng
17/05/2026
Austin
1 - 2
Sporting Kansas City
SKC
15/02/2026
Sporting Kansas City
2 - 0
Austin
SKC
08/09/2025
Sporting Kansas City
1 - 2
Austin
AUS
23/02/2025
Austin
1 - 0
Sporting Kansas City
AUS
09/02/2025
Austin
-
Sporting Kansas City
Hòa
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BBHBT
30
Trận
6-4-20
T-H-B
36
Ghi (TB 1.2)
75
Thủng lưới
Austin
5 trận gần nhất
BBBHH
30
Trận
7-10-13
T-H-B
38
Ghi (TB 1.3)
56
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps301677+3255THHBH
2St. Louis City301497+1551BHTTT
3FC Dallas301497+851HTBTH
13Minnesota United FC3081012-834THHBB
14Austin3071013-1831BBBHH
15Sporting Kansas City306420-3922BBHBT
Tình hình lực lượng
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
M. Mosquera (Hamstring Injury)
J. Reynolds (Muscle Injury)
L. Johnsen (Hamstring Injury)
O. Wolff (Muscle Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
Austin
Z. Kolmanic (Thigh Injury)
Z. Kolmanic (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sporting Kansas City vs Austin: Austin gỡ hòa 1-1
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