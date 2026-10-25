TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting Kansas City vs Austin: Austin gỡ hòa 1-1 Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 25/10/2026 tại Children's Mercy Park.

Sporting Kansas City 1 - 1 Austin Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 1 - 1 Austin.

76' Thay người Phút 76' (Austin): Christian Ramirez vào sân thay Brandon Vazquez.

75' Austin ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 40% - 60% Austin, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 4 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Zorhan Bassong.

74' Thay người Phút 74' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay André Luiz.

71' Thay người Phút 71' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Mikkel Desler.

68' Thay người Phút 68' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Taylor Calheira.

64' BÀN THẮNG! Austin (1-1) Phút 64': Myrto Uzuni (Austin) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 43% - 57% Austin, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 3.

55' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0) Phút 55': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 1 - 0.

52' Thẻ vàng Phút 52': Zorhan Bassong (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Sporting Kansas City ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 43% - 57% Austin, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 3.

51' Thẻ vàng Phút 51': Ilie Sánchez (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Thẻ vàng Phút 46': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Austin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Mikkel Desler (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thẻ vàng Phút 37': Jacob Davis (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thay người Phút 32' (Austin): Besard Sabovic vào sân thay Ervin Torres.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Austin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': Kwaku Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% Austin, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón Austin.

Cập nhật lúc 09:25 25/10/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud 30 S. Cleveland 8 J. Davis 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 20 K. Agyabeng 22 Z. Bassong 7 Capita 19 T. Calheira 17 S. Afrifa 12 D. Las 3 M. Desler 30 J. Rosales 29 Guilherme Biro 24 Jorge Alastuey 38 Ervin Torres 6 Ilie Sánchez 17 J. Gallagher 11 F. Torres 9 B. Vázquez 10 M. Uzuni Dự bị Sporting Kansas City 93 M. Suleymanov 99 J. Reid 24 R. Ramos 1 J. Pulskamp 2 I. James 23 E. Bartlow 33 O. Wolff 14 C. Harris 16 J. Bartlett Austin 21 C. Ramirez 4 B. Hines-Ike 14 B. Šabović 1 B. Stuver 5 O. Svatok 77 P. Płacheta 32 M. Burton 35 M. Đorđević Cập nhật đội hình lúc 07:02 25/10/2026

Sporting Kansas City Thống kê Austin 40% Kiểm soát bóng 60% 12 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 6 2 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 9 4 Thủ môn cứu thua 3

Sporting Kansas City và Austin cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu tại Children's Mercy Park mang ý nghĩa lớn hơn một lượt trận thông thường. Với cả hai, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 07:30 ngày 25/10/2026.

Cuộc đua ở nhóm cuối bảng

Austin đang đứng thứ 14 với 31 điểm, còn Sporting Kansas City xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 15 với 22 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm, một con số không nhỏ trong cuộc đua cuối bảng.

Chính khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng khác nhau cho mỗi bên. Với đội chủ nhà, một kết quả tích cực có thể giúp họ rút ngắn chênh lệch với đối thủ trực tiếp. Với Austin, một chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách và tạo thêm khoảng đệm an toàn.

Phong độ đều đi xuống

Sporting Kansas City đang có chuỗi kết quả đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó họ thua cả hai trận mới nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, cho thấy họ chưa tìm lại được sự ổn định.

Tuy nhiên, phong độ của Austin còn kém hơn. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, 3 trận thua đều là những trận mới nhất của họ, nên Austin bước vào chuyến làm khách với tinh thần không mấy thoải mái.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong các lần gặp nhau gần nhất, Sporting Kansas City thắng 2 trận, Austin thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều đó cho thấy các cuộc đối đầu này thường có người thắng, người thua rõ ràng chứ ít khi kết thúc với tỷ số hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực. Sporting Kansas City có lợi thế sân nhà và cần chấm dứt mạch thua gần đây để tránh bị bỏ xa hơn. Ngược lại, Austin sở hữu thứ hạng và điểm số tốt hơn, nhưng đang mang theo chuỗi trận không thắng.

Khi cả hai đều thiếu mạch kết quả tốt, những tình huống cố định và việc hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự có thể tạo ra khác biệt. Đội nào sớm có bàn thắng sẽ có điều kiện giải tỏa áp lực, đồng thời buộc đối thủ phải thay đổi cách chơi.

Nhận định

Về mặt vị trí, Austin nhỉnh hơn với thứ hạng cao hơn và hơn 9 điểm. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận không thắng và thế đối đầu cân bằng khiến lợi thế này chưa thể coi là chắc chắn. Sporting Kansas City có động lực lớn để tận dụng sân nhà, nhưng chính họ cũng đang sa sút với 3 trận thua trong 5 trận gần nhất.

Có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần điểm số hơn là cần lối chơi đẹp mắt. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp và có thể được định đoạt bởi chi tiết nhỏ là kịch bản khả dĩ nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 2 thắng 0 hòa Austin · 2 thắng Austin 1 - 2 Sporting Kansas City SKC Sporting Kansas City 2 - 0 Austin SKC Sporting Kansas City 1 - 2 Austin AUS Austin 1 - 0 Sporting Kansas City AUS Austin - Sporting Kansas City Hòa

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B H B T 30 Trận 6-4-20 T-H-B 36 Ghi (TB 1.2) 75 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất B B B H H 30 Trận 7-10-13 T-H-B 38 Ghi (TB 1.3) 56 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H … 13 Minnesota United FC 30 8 10 12 -8 34 T H H B B 14 Austin 30 7 10 13 -18 31 B B B H H 15 Sporting Kansas City 30 6 4 20 -39 22 B B H B T

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) Austin ✚ Z. Kolmanic (Thigh Injury) ✚ Z. Kolmanic (Thigh Injury)