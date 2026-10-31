Trực tiếp Sporting Kansas City vs FC Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting Kansas City vs FC Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể31/10/2026 21:16

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 54 điểm, còn Sporting Kansas City thua 4 trận liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 01/11/2026.

Sporting Kansas City1 - 1FC DallasHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 1 - 1 FC Dallas.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (FC Dallas): Anderson Julio vào sân thay Joaquín Valiente Cioli.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Jacob Bartlett.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Samuel Sarver (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Osaze Urhoghide (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Emir Karic.

  • 79'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 57% - 43% FC Dallas, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 0 - 3.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Dallas): Samuel Sarver vào sân thay Daniel Job.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (FC Dallas): Bernard Kamungo vào sân thay Herman Johansson.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (FC Dallas): Christian Cappis vào sân thay Ramiro.

  • 67'Sporting Kansas City ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% FC Dallas, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 0 - 2.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Jacob Davis (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sporting Kansas City): Stephen Afrifa vào sân thay Ruben Ramos Jr.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sporting Kansas City): Calvin Harris vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sporting Kansas City): Lasse Berg Johnsen vào sân thay Owen Wolff.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Owen Wolff (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 55% - 45% FC Dallas, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Sebastien Ibeagha (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-1)

    Phút 45+2': Jansen Miller (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Owen Wolff). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FC Dallas): Petar Musa vào sân thay Santiago Moreno.

  • 42'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 55% - 45% FC Dallas, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 52% - 48% FC Dallas, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Lalas Abubakar (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 19'BÀN THẮNG! FC Dallas (0-1)

    Phút 19': Herman Johansson (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Ran Binyamin). Tỷ số: 0 - 1.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% FC Dallas; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting Kansas City tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 04:03 01/11/2026

Đội hình chính thức
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
FC Dallas
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Eric Quill
30
S. Cleveland
8
J. Davis
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
16
J. Bartlett
33
O. Wolff
7
Capita
19
T. Calheira
24
R. Ramos
40
J. Sirois
14
H. Johansson
3
O. Urhoghide
25
S. Ibeagha
5
L. Abubakar
21
J. Valiente
55
Kaick
17
Ramiro
6
R. Binyamin
7
D. Job
10
S. Moreno
Dự bị
Sporting Kansas City
17 S. Afrifa23 E. Bartlow14 C. Harris2 I. James4 L. Johnsen1 J. Pulskamp99 J. Reid93 M. Suleymanov42 Alexander Cunningham
FC Dallas
11 A. Julio77 B. Kamungo9 P. Musa28 Samuel Sarver27 Caleb Swann8 P. Delgado42 Daniel12 C. Cappis22 Alvaro Augusto
Cập nhật đội hình lúc 01:32 01/11/2026
Sporting Kansas CityThống kêFC Dallas
57%
Kiểm soát bóng
43%
7
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
1
3
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Sporting Kansas City tại Children's Mercy Park lúc 02:00 ngày 01/11/2026. Đội khách đang đứng thứ 2 với 54 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 15 với 22 điểm. Khoảng cách 32 điểm giữa hai đội phản ánh rõ vị thế trái ngược trước giờ bóng lăn.

FC Dallas mang lợi thế lớn về thứ hạng

Với 54 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, FC Dallas đang là một trong những đội thi đấu ổn định nhất. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội giữ vững vị thế của nhóm dẫn đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Ngược lại, Sporting Kansas City chỉ có 22 điểm và đứng thứ 15. Đội chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và cách đối thủ một khoảng cách rất xa về điểm số.

Phong độ: Dallas chập chờn, Kansas City sa sút

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thua ở trận đấu gần nhất, nhưng trước đó từng có chuỗi thắng, hòa, thắng xen kẽ. Phong độ này chưa thật ổn định, dù vị trí trên bảng xếp hạng vẫn rất tích cực.

Tình hình của Sporting Kansas City đáng lo ngại hơn nhiều. Đội chủ nhà thua 4 trận liên tiếp gần đây, và trận hòa duy nhất trong 5 trận gần nhất là kết quả cũ nhất của chuỗi này. Họ chưa giành chiến thắng nào trong giai đoạn đó.

Thế đối đầu nghiêng về FC Dallas

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 4 trận, còn Sporting Kansas City thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng khá rõ ràng, cho thấy đội khách thường xuyên chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để Sporting Kansas City tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà từng thắng đối thủ này một lần trong 5 lần gặp gần nhất, nên không phải là không có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với FC Dallas, yếu tố quan trọng là giữ sự tập trung để không để phong độ chập chờn kéo lùi tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đã thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, nên có thể tiếp cận trận đấu với tâm lý khá thoải mái.

Về phía Sporting Kansas City, bài toán lớn nhất là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cần thi đấu chắc chắn, hạn chế sai lầm và tận dụng sân nhà để cản bước một đối thủ đang xếp trên mình 13 bậc.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ và thành tích đối đầu, FC Dallas là bên được đánh giá cao hơn. Đội khách có vị trí thứ 2, 54 điểm và lịch sử đối đầu thuận lợi, trong khi Sporting Kansas City đang trải qua chuỗi kết quả kém.

Dù vậy, phong độ gần đây của FC Dallas chưa thật vững vàng, và trận đấu tại Children's Mercy Park vẫn có thể mang đến những bất ngờ. Nếu giữ được sự ổn định, FC Dallas hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 1 thắng0 hòaFC Dallas · 4 thắng
06/09/2026
FC Dallas
4 - 3
Sporting Kansas City
FD
15/06/2025
Sporting Kansas City
2 - 4
FC Dallas
FD
30/03/2025
FC Dallas
2 - 1
Sporting Kansas City
FD
20/10/2024
FC Dallas
2 - 1
Sporting Kansas City
FD
11/07/2024
Tứ kết
Sporting Kansas City
2 - 1
FC Dallas
SKC
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BBBBH
32
Trận
6-4-22
T-H-B
38
Ghi (TB 1.2)
80
Thủng lưới
FC Dallas
5 trận gần nhất
BTHTB
32
Trận
15-9-8
T-H-B
58
Ghi (TB 1.8)
49
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas321598+954BTHTB
3St. Louis City321499+1151BBBHT
14Austin3281014-1834BTBBB
15Sporting Kansas City326422-4222BBBBH
Tình hình lực lượng
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
M. Mosquera (Hamstring Injury)
S. Reid (Hamstring Injury)
J. Reynolds (Muscle Injury)
Z. Bassong (Hamstring Injury)
L. Johnsen (Hamstring Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
FC Dallas
S. Moore (Yellow Cards)
N. Norris (Yellow Cards)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)
S. Moore (Yellow Cards)
N. Norris (Yellow Cards)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sporting Kansas City vs FC Dallas: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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