TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting Kansas City vs Real Salt Lake: Real Salt Lake nới rộng cách biệt 1-3 Sporting Kansas City và Real Salt Lake cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026 tại Children's Mercy Park.

Sporting Kansas City 1 - 3 Real Salt Lake Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 1 - 3 Real Salt Lake.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 5 - 0.

87' Thay người Phút 87' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Calvin Harris.

85' Thay người Phút 85' (Real Salt Lake): Sam Junqua vào sân thay Luc De Fougerolles.

85' Thay người Phút 85' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Morgan Guilavogui.

77' Thay người Phút 77' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Saba Lobjanidze.

77' Thay người Phút 77' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Sergi Solans.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 0.

76' Thẻ vàng Phút 76': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thẻ vàng Phút 74': Calvin Harris (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Zorhan Bassong.

73' Thay người Phút 73' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Taylor Calheira.

72' Thẻ vàng Phút 72': Juan Sanabria (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 51% - 49% Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

62' Thay người Phút 62' (Sporting Kansas City): Jacob Davis vào sân thay Kwaku Agyabeng.

61' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-3) Phút 61': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 1 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Sporting Kansas City): Osvaldo Pedro Capemba vào sân thay Stephen Afrifa.

51' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Real Salt Lake, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 4 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sporting Kansas City 49% - 51% Real Salt Lake, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting Kansas City 49% - 51% Real Salt Lake, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

26' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-2) Phút 26': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 1 - 2.

14' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-2) Phút 14': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

13' Sporting Kansas City ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 58% - 42% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0.

11' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-1) Phút 11': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 09:29 18/10/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni 30 S. Cleveland 16 J. Bartlett 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 20 K. Agyabeng 22 Z. Bassong 14 C. Harris 19 T. Calheira 17 S. Afrifa 1 Rafael Cabral 11 D. Marczuk 3 K. Henry 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 8 J. Sanabria 9 M. Guilavogui 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 12 Lobzhanidze 22 S. Solans Dự bị Sporting Kansas City 93 M. Suleymanov 8 J. Davis 7 Capita 23 E. Bartlow 29 S. Reid 2 I. James 1 J. Pulskamp 24 R. Ramos 99 J. Reid Real Salt Lake 25 Colin Guske 39 A. Hezarkhani 29 S. Junqua 98 A. Katránis 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin 23 Chadwick Zachary Booth 28 Dušan Žagar Cập nhật đội hình lúc 07:02 18/10/2026

Sporting Kansas City Thống kê Real Salt Lake 47% Kiểm soát bóng 53% 7 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 8 7 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 0

Sporting Kansas City và Real Salt Lake bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026 trên sân Children's Mercy Park. Cả hai đều chỉ thắng một trong năm trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị về tinh thần.

Hai chuỗi phong độ chưa thuyết phục

Sporting Kansas City đang có phong độ đáng lo. Trong năm trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất gồm một trận thua và một trận hòa, rồi lại một trận thua ở lượt trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Real Salt Lake cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong năm lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với tỷ số hòa, sau đó là một trận thua, một trận thắng và hai trận thua ở những vòng trước. Dù vậy, việc đã giữ được một trận hòa gần đây có thể giúp họ có thêm chút tự tin.

Thế đối đầu nghiêng về Real Salt Lake

Ở năm lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Sporting Kansas City chưa có chiến thắng nào. Đây là áp lực tâm lý không nhỏ với đội chủ nhà, khi họ phải phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một phần của bức tranh. Khi cả hai đội đều đang chật vật về phong độ, những con số cũ có thể mất dần sức nặng so với trạng thái hiện tại trên sân.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Salt Lake đang đứng hạng 11 với 33 điểm. Sporting Kansas City xếp hạng 15 với 22 điểm, kém đối thủ 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh một mùa giải không thuận lợi của đội chủ nhà. Đồng thời, nó cho thấy Real Salt Lake dù đang ở vị trí cao hơn vẫn chưa thể yên tâm khi phong độ gần đây đi xuống.

Những điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là khả năng bước ra khỏi chuỗi trận thiếu ổn định. Được thi đấu trên sân Children's Mercy Park, Sporting Kansas City có lý do để chơi chủ động hơn, nhưng họ cần tránh để áp lực từ thành tích đối đầu ảnh hưởng đến cách thi đấu.

Với Real Salt Lake, thử thách nằm ở việc duy trì lợi thế tâm lý khi làm khách. Đội bóng này từng thắng phần lớn các lần gặp gần đây, nhưng phong độ hiện tại chưa đủ để tạo ra sự áp đảo. Một khởi đầu cẩn trọng và sự tập trung trong những giai đoạn then chốt có thể quyết định hướng đi của trận đấu.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc gặp của hai đội cùng đang tìm kiếm niềm tin. Real Salt Lake có lợi thế về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Ngược lại, Sporting Kansas City có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Với phong độ tương đồng của hai bên, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và được quyết định bởi sự bình tĩnh trong các tình huống then chốt. Đội nào tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn để kết thúc chuỗi ngày thiếu vắng niềm vui.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 0 thắng 1 hòa Real Salt Lake · 4 thắng Real Salt Lake 3 - 1 Sporting Kansas City RSL Real Salt Lake 2 - 1 Sporting Kansas City RSL Sporting Kansas City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa Sporting Kansas City 3 - 4 Real Salt Lake RSL Real Salt Lake 1 - 0 Sporting Kansas City RSL

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B H B T B 29 Trận 6-4-19 T-H-B 35 Ghi (TB 1.2) 72 Thủng lưới Real Salt Lake 29 Trận 9-6-14 T-H-B 42 Ghi (TB 1.4) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 10 Portland Timbers 29 9 6 14 -5 33 B H B B B 11 Real Salt Lake 29 9 6 14 -5 33 H B T B B 12 San Diego 29 8 9 12 -3 33 H B H H B … 14 Austin 29 7 10 12 -17 31 B B H H T 15 Sporting Kansas City 29 6 4 19 -37 22 B H B T B

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ L. De Fougerolles (Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury)