Trực tiếp Sporting Kansas City vs Real Salt Lake: Real Salt Lake nới rộng cách biệt 1-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting Kansas City vs Real Salt Lake: Real Salt Lake nới rộng cách biệt 1-3

Văn Thể18/10/2026 02:43

Sporting Kansas City và Real Salt Lake cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026 tại Children's Mercy Park.

Sporting Kansas City1 - 3Real Salt LakeHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 1 - 3 Real Salt Lake.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 5 - 0.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Calvin Harris.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Real Salt Lake): Sam Junqua vào sân thay Luc De Fougerolles.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Morgan Guilavogui.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Saba Lobjanidze.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Sergi Solans.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 0.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Jacob Bartlett (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Calvin Harris (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Sporting Kansas City): Ian James vào sân thay Zorhan Bassong.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Taylor Calheira.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Juan Sanabria (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 51% - 49% Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 0.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sporting Kansas City): Jacob Davis vào sân thay Kwaku Agyabeng.

  • 61'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-3)

    Phút 61': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 1 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sporting Kansas City): Osvaldo Pedro Capemba vào sân thay Stephen Afrifa.

  • 51'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 47% - 53% Real Salt Lake, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 4 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 49% - 51% Real Salt Lake, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 49% - 51% Real Salt Lake, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-2)

    Phút 26': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 1 - 2.

  • 14'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-2)

    Phút 14': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 13'Sporting Kansas City ép sân

    Cầm bóng: Sporting Kansas City 58% - 42% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0.

  • 11'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-1)

    Phút 11': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting Kansas City tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 09:29 18/10/2026

Đội hình chính thức
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
Real Salt Lake
Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni
30
S. Cleveland
16
J. Bartlett
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
18
E. Karić
11
André Luiz
20
K. Agyabeng
22
Z. Bassong
14
C. Harris
19
T. Calheira
17
S. Afrifa
1
Rafael Cabral
11
D. Marczuk
3
K. Henry
44
De Fougerolles
26
P. Quinton
8
J. Sanabria
9
M. Guilavogui
6
S. Spierings
92
N. Caliskan
12
Lobzhanidze
22
S. Solans
Dự bị
Sporting Kansas City
93 M. Suleymanov8 J. Davis7 Capita23 E. Bartlow29 S. Reid2 I. James1 J. Pulskamp24 R. Ramos99 J. Reid
Real Salt Lake
25 Colin Guske39 A. Hezarkhani29 S. Junqua98 A. Katránis19 A. Piol31 M. Stajduhar2 D. Yedlin23 Chadwick Zachary Booth28 Dušan Žagar
Cập nhật đội hình lúc 07:02 18/10/2026
Sporting Kansas CityThống kêReal Salt Lake
47%
Kiểm soát bóng
53%
7
Dứt điểm
13
2
Trúng đích
8
7
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
0

Sporting Kansas City và Real Salt Lake bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026 trên sân Children's Mercy Park. Cả hai đều chỉ thắng một trong năm trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị về tinh thần.

Hai chuỗi phong độ chưa thuyết phục

Sporting Kansas City đang có phong độ đáng lo. Trong năm trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất gồm một trận thua và một trận hòa, rồi lại một trận thua ở lượt trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Real Salt Lake cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong năm lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với tỷ số hòa, sau đó là một trận thua, một trận thắng và hai trận thua ở những vòng trước. Dù vậy, việc đã giữ được một trận hòa gần đây có thể giúp họ có thêm chút tự tin.

Thế đối đầu nghiêng về Real Salt Lake

Ở năm lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Sporting Kansas City chưa có chiến thắng nào. Đây là áp lực tâm lý không nhỏ với đội chủ nhà, khi họ phải phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một phần của bức tranh. Khi cả hai đội đều đang chật vật về phong độ, những con số cũ có thể mất dần sức nặng so với trạng thái hiện tại trên sân.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Salt Lake đang đứng hạng 11 với 33 điểm. Sporting Kansas City xếp hạng 15 với 22 điểm, kém đối thủ 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh một mùa giải không thuận lợi của đội chủ nhà. Đồng thời, nó cho thấy Real Salt Lake dù đang ở vị trí cao hơn vẫn chưa thể yên tâm khi phong độ gần đây đi xuống.

Những điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là khả năng bước ra khỏi chuỗi trận thiếu ổn định. Được thi đấu trên sân Children's Mercy Park, Sporting Kansas City có lý do để chơi chủ động hơn, nhưng họ cần tránh để áp lực từ thành tích đối đầu ảnh hưởng đến cách thi đấu.

Với Real Salt Lake, thử thách nằm ở việc duy trì lợi thế tâm lý khi làm khách. Đội bóng này từng thắng phần lớn các lần gặp gần đây, nhưng phong độ hiện tại chưa đủ để tạo ra sự áp đảo. Một khởi đầu cẩn trọng và sự tập trung trong những giai đoạn then chốt có thể quyết định hướng đi của trận đấu.

Nhận định

Có thể thấy đây là cuộc gặp của hai đội cùng đang tìm kiếm niềm tin. Real Salt Lake có lợi thế về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Ngược lại, Sporting Kansas City có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Với phong độ tương đồng của hai bên, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và được quyết định bởi sự bình tĩnh trong các tình huống then chốt. Đội nào tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn để kết thúc chuỗi ngày thiếu vắng niềm vui.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 0 thắng1 hòaReal Salt Lake · 4 thắng
05/04/2026
Real Salt Lake
3 - 1
Sporting Kansas City
RSL
14/09/2025
Real Salt Lake
2 - 1
Sporting Kansas City
RSL
29/06/2025
Sporting Kansas City
1 - 1
Real Salt Lake
Hòa
20/06/2024
Sporting Kansas City
3 - 4
Real Salt Lake
RSL
05/05/2024
Real Salt Lake
1 - 0
Sporting Kansas City
RSL
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BHBTB
29
Trận
6-4-19
T-H-B
35
Ghi (TB 1.2)
72
Thủng lưới
Real Salt Lake
29
Trận
9-6-14
T-H-B
42
Ghi (TB 1.4)
47
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
10Portland Timbers299614-533BHBBB
11Real Salt Lake299614-533HBTBB
12San Diego298912-333HBHHB
14Austin2971012-1731BBHHT
15Sporting Kansas City296419-3722BHBTB
Tình hình lực lượng
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
L. Johnsen (Hamstring Injury)
M. Mosquera (Hamstring Injury)
O. Wolff (Muscle Injury)
J. Reynolds (Muscle Injury)
O. Blorian (Chest Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
Real Salt Lake
J. J. Arias (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
J. Glad (Groin Injury)
D. Luna (Knee Injury)
L. De Fougerolles (Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
J. J. Arias (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Sporting Kansas City vs Real Salt Lake: Real Salt Lake nới rộng cách biệt 1-3
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