TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting KC vs Houston Dynamo: Houston Dynamo nhân đôi cách biệt Sporting KC đối mặt Houston Dynamo tại Children's Mercy Park, trong trận đấu cho thấy khoảng cách rõ rệt trên bảng xếp hạng và sự cân bằng ở đối đầu gần đây.

Sporting KC 0 - 2 Houston Dynamo Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting KC 0 - 2 Houston Dynamo.

85' Thay người Phút 85' (): Jacob Bartlett vào sân thay Zorhan Bassong.

84' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Sporting KC 35 - 65 Houston Dynamo, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 2.

82' Thay người Phút 82' (): Duane Holmes vào sân thay Felipe Andrade.

82' Thay người Phút 82' (): Franco Negri vào sân thay Agustín Bouzat.

82' Thay người Phút 82' (): Shapi Suleymanov vào sân thay Capita.

72' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Sporting KC 38 - 62 Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 1.

71' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (0-2) Phút 71': Agustín Bouzat () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

65' Thay người Phút 65' (): Manu García vào sân thay Kwaku Agyabeng.

65' Thay người Phút 65' (): Duncan McGuire vào sân thay Ezequiel Ponce.

65' Thay người Phút 65' (): Wyatt Meyer vào sân thay Moisés Mosquera.

65' Thay người Phút 65' (): Jayden Reid vào sân thay Jake Davis.

60' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Sporting KC 38 - 62 Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 1.

55' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (0-1) Phút 55': Guilherme () lập công (kiến tạo: Jack McGlynn). Tỷ số: 0 - 1.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting KC 43 - 57 Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thẻ đỏ Phút 45': Lasse Berg Johnsen () nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

36' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Sporting KC 39 - 61 Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting KC 43 - 57 Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 1.

12' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Sporting KC 31 - 69 Houston Dynamo, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 0.

11' Thẻ vàng Phút 11': Lasse Berg Johnsen () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting KC tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 09:23 02/08/2026

Đội hình chính thức Sporting KC Sơ đồ 4-2-3-1 Houston Dynamo Sơ đồ 4-1-4-1 30 Stefan Cleveland 8 Jake Davis 5 Or Blorian 3 Moisés Mosquera 18 Emir Karic 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 7 Capita 20 Kwaku Agyabeng 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić 31 Jonathan Bond 36 Felipe Andrade 5 Lucas Halter 34 Agustin Resch 11 Lawrence Ennali 6 Artur 8 Jack McGlynn 30 Agustín Bouzat 16 Héctor Herrera 20 Guilherme 10 Ezequiel Ponce Dự bị Sporting KC 1 John Pulskamp 2 Ian James 6 Manu García 15 Jansen Miller 16 Jacob Bartlett 17 Stephen Afrifa 28 Wyatt Meyer 93 Shapi Suleymanov 99 Jayden Reid Houston Dynamo 9 Ondrej Lingr 14 Duane Holmes 18 Diadié Samassékou 21 Franco Negri 22 Matthew Arana 23 Duncan McGuire 24 Ibrahim Aliyu 26 Blake Gillingham 28 Erik Sviatchenko Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

Sporting KC Thống kê Houston Dynamo 35% Kiểm soát bóng 65% 4 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 4 1 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Sporting KC vs Houston Dynamo

Thời gian: 02/08/2026 07:30

Sân vận động: Children's Mercy Park

Khoảng cách đáng chú ý trên bảng xếp hạng

Sporting KC và Houston Dynamo bước vào cuộc đối đầu với vị thế khác biệt trên bảng xếp hạng. Houston Dynamo đang đứng hạng 6 với 26 điểm, trong khi Sporting KC xếp hạng 15 với 14 điểm. Khoảng cách này tạo ra bối cảnh rõ ràng cho trận đấu, dù những con số đối đầu gần đây cho thấy Houston Dynamo chưa tạo được ưu thế tuyệt đối.

Với Sporting KC, trận đấu trên sân Children's Mercy Park là cơ hội để thể hiện khả năng phản ứng trước một đối thủ đang đứng cao hơn đáng kể. Houston Dynamo sẽ hướng đến việc duy trì vị trí hiện tại bằng cách phát huy sự ổn định được thể hiện trong chuỗi trận gần nhất.

Phong độ Sporting KC thiếu ổn định

Sporting KC có chuỗi phong độ gần nhất gồm thắng 2 trận và thua 3 trận. Trình tự này phản ánh một đội bóng chưa duy trì được sự liền mạch trong kết quả, khi những trận thắng bị xen kẽ bởi các thất bại.

Điểm đáng chú ý là Sporting KC không bước vào trận đấu với nền tảng của một chuỗi bất bại liên tiếp. Vì vậy, màn trình diễn của đội chủ nhà sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hạn chế sai sót và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Khi phong độ chưa ổn định, việc nhập cuộc thận trọng và kiểm soát nhịp độ có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Houston Dynamo có tín hiệu tích cực hơn

Houston Dynamo sở hữu chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. So với Sporting KC, đội khách cho thấy kết quả cân bằng hơn, với số trận hòa giúp hạn chế thất bại và hai chiến thắng tạo thêm điểm tựa trước chuyến làm khách.

Chuỗi kết quả này không cho thấy Houston Dynamo đang hoàn toàn áp đảo, nhưng phản ánh khả năng duy trì sự ổn định tốt hơn đối thủ. Trong một trận đấu mà hai đội có khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng, sự khác biệt về tính nhất quán có thể ảnh hưởng đến cách mỗi bên lựa chọn nhịp chơi và mức độ mạo hiểm.

Đối đầu gần đây vẫn cân bằng

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Sporting KC thắng 1 trận, hai đội hòa 2 trận và Houston Dynamo thắng 1 trận. Cán cân này cho thấy Houston Dynamo không có ưu thế rõ rệt khi đối đầu Sporting KC, bất chấp khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng.

Hai trận hòa trong số 4 lần chạm trán gần nhất cũng cho thấy những cuộc đối đầu giữa hai đội thường khó được phân định một cách dễ dàng. Sporting KC có cơ sở để tin rằng họ có thể tạo ra thế trận cạnh tranh, còn Houston Dynamo cần chứng minh vị trí hạng 6 bằng màn trình diễn hiệu quả thay vì chỉ dựa vào lịch sử phong độ tổng thể.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Sporting KC nhiều khả năng phải ưu tiên sự cân bằng. Với phong độ gồm 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không nên để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, giảm khoảng trống và tận dụng những thời điểm có quyền kiểm soát bóng sẽ quyết định liệu Sporting KC có thể gây sức ép đủ lớn hay không.

Trong khi đó, Houston Dynamo có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ vị trí hạng 6 và chuỗi kết quả gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa cùng 1 thất bại. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng nhắc nhở đội khách rằng họ không thể xem nhẹ Sporting KC. Một cách tiếp cận quá an toàn có thể khiến Houston Dynamo đánh mất lợi thế về phong độ, còn sự chủ động đúng thời điểm sẽ giúp họ tận dụng tốt hơn vị thế hiện tại.

Cuộc đấu giữa sự ổn định và khả năng phản ứng

Trận đấu này đặt hai câu hỏi khác nhau cho hai đội. Sporting KC cần cho thấy họ có thể phản ứng sau chuỗi kết quả thiếu ổn định, trong khi Houston Dynamo phải duy trì phong độ đủ chắc chắn để bảo vệ vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng.

Yếu tố đối đầu khiến cuộc so tài trở nên khó đoán hơn so với khoảng cách 12 điểm giữa hai đội. Sporting KC có lợi thế được thi đấu tại Children's Mercy Park, nhưng Houston Dynamo lại sở hữu nền tảng kết quả gần đây tốt hơn. Vì thế, khả năng kiểm soát các giai đoạn quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn hơn những đánh giá đơn thuần dựa trên thứ hạng.

Nhận định trước trận

Houston Dynamo được đánh giá cao hơn về vị trí và phong độ gần đây, nhưng Sporting KC có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nhờ thành tích đối đầu không lép vế. Đội chủ nhà cần tránh để những thất bại gần đây ảnh hưởng đến sự tự tin, còn đội khách phải chứng minh sự ổn định của mình trước một đối thủ từng giành chiến thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Houston Dynamo có nền tảng tốt hơn, nhưng lịch sử đối đầu khiến cán cân không nghiêng hoàn toàn về một phía. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc Sporting KC có kiểm soát được những thời điểm bất lợi hay không, đồng thời Houston Dynamo có chuyển lợi thế trên bảng xếp hạng thành ưu thế trong cách vận hành trận đấu hay không.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Sporting KC · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 1 thắng Sporting KC 0 - 0 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 3 Sporting KC SK Sporting KC 1 - 2 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 1 - 1 Sporting KC Hòa

Sporting KC 5 trận gần nhất B T B B T 17 Trận 4-2-11 T-H-B 18 Ghi (TB 1.1) 44 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T H T H T 16 Trận 8-2-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B 6 Houston Dynamo 16 8 2 6 -1 26 B T H H T 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T … 14 Austin 17 4 5 8 -13 17 B B B T B 15 Sporting KC 17 4 2 11 -26 14 T B B T B

Tình hình lực lượng Sporting KC Không có thông tin Houston Dynamo ✚ Jack McGlynn (Called Up To National Team) ✚ Jimmy Maurer (Head Injury)