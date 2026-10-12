TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Los Angeles Galaxy: Los Angeles Galaxy rút ngắn cách biệt 3-1 St. Louis City đứng trước thời cơ lớn để bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón Los Angeles Galaxy trên sân nhà Citypark vào lúc 06:00 ngày 12/10/2026 tới đây.

St. Louis City 3 - 1 Los Angeles Galaxy Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: St. Louis City 3 - 1 Los Angeles Galaxy.

39' Thẻ vàng Phút 39': Christopher Durkin (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

36' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 61% - 39% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

31' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (3-1) Phút 31': Robert Taylor (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Erik Thommy). Tỷ số: 3 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 57% - 43% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

21' BÀN THẮNG! St. Louis City (3-0) Phút 21': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Christopher Durkin). Tỷ số: 3 - 0.

12' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 71% - 29% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

11' Thay người Phút 11' (Los Angeles Galaxy): Klauss vào sân thay Kyogo Furuhashi.

7' BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0) Phút 7': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 2 - 0.

2' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0) Phút 2': Carlo Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Rafael Navarro Leal). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Los Angeles Galaxy.

Cập nhật lúc 06:56 12/10/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney 1 R. Bürki 5 MacNaughton 32 T. Baumgartl 21 D. Polvara 6 C. Wallem 24 D. Edelman 8 C. Durkin 14 T. Totland 19 C. Holse 9 Rafael Navarro 23 A. Mățan 12 Marcinkowski 26 Harbor Miller 15 J. Haak 5 J. Glesnes 3 J. Aude 27 E. Thommy 6 Sergi Roberto 17 P. Ruiz 21 R. Taylor 7 K. Furuhashi 76 T. Elgersma Dự bị St. Louis City 28 M. Perez 20 Rafael Santos 11 S. Becher 42 D. Downs 27 F. Fall 77 Jeong Sang-Bin 39 B. Lundt 99 J. Orozco 7 T. Ostrák Los Angeles Galaxy 25 C. Garcés 1 N. Mićović 14 J. Nelson 28 J. Paintsil 18 M. Reus 8 L. Sanabria 4 M. Yoshida 2 Calegari 99 Klauss Cập nhật đội hình lúc 05:33 12/10/2026

St. Louis City Thống kê Los Angeles Galaxy 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 3 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 1 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc tiếp đón Los Angeles Galaxy vào lúc 06:00 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Citypark mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với St. Louis City. Đội chủ nhà hiện đang duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 47 điểm và nắm trong tay cơ hội rõ ràng để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu. Trong bối cảnh cuộc đua tích lũy điểm số bước vào giai đoạn then chốt, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp St. Louis City củng cố vững chắc tham vọng của mình.

Phong độ thăng hoa của St. Louis City

Đội chủ sân Citypark bước vào màn so tài này với hành trang là chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, St. Louis City duy trì mạch trận bất bại khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số tối đa để bám sát ngôi đầu với 47 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Bên cạnh đó, điểm tựa Citypark tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của St. Louis City. Việc duy trì được sự hưng phấn cùng nhịp độ thi đấu ổn định tạo tiền đề để đội chủ nhà chủ động áp đặt thế trận trước đối thủ.

Los Angeles Galaxy và thách thức tại Citypark

Ở phía bên kia chiến tuyến, Los Angeles Galaxy hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 với 36 điểm, kém đội chủ nhà 11 điểm trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của đội khách trong 5 trận đấu gần đây có phần thăng trầm hơn khi họ giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Dù vẫn sở hữu những trận đấu giành trọn điểm số, Los Angeles Galaxy lại tỏ ra lép vế hoàn toàn nếu nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Los Angeles Galaxy chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận tới 3 thất bại trước St. Louis City. Lịch sử đối đầu nghiêng rõ rệt về phía St. Louis City mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội chủ nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Xét trên mọi phương diện từ phong độ hiện tại đến thành tích đối đầu, St. Louis City đang nắm giữ nhiều ưu thế vượt trội. Với chuỗi bất bại 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất và khoảng cách điểm số vượt trội trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Citypark có đủ cơ sở để hướng đến thế trận chủ động nhằm giữ trọn vẹn điểm số trên sân nhà, qua đó tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 3 thắng 1 hòa Los Angeles Galaxy · 1 thắng Los Angeles Galaxy 1 - 3 St. Louis City SLC Los Angeles Galaxy 3 - 0 St. Louis City LAG St. Louis City 3 - 3 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 0 - 3 St. Louis City SLC St. Louis City 2 - 1 Los Angeles Galaxy SLC

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T T H 27 Trận 13-8-6 T-H-B 48 Ghi (TB 1.8) 36 Thủng lưới Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất T T H B T 28 Trận 9-9-10 T-H-B 37 Ghi (TB 1.3) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T … 8 Colorado Rapids 28 11 4 13 0 37 H B H T H 9 Los Angeles Galaxy 28 9 9 10 -7 36 T T H B T 10 Portland Timbers 28 9 6 13 -3 33 H B B B H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) Los Angeles Galaxy ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ Joao Klauss (Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ Joao Klauss (Injury)