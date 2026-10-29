TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Portland Timbers: Portland Timbers nới rộng cách biệt 0-3 St. Louis City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 51 điểm, tiếp đón Portland Timbers (hạng 11, 37 điểm) lúc 07:30 ngày 29/10/2026 tại Citypark.

St. Louis City 0 - 3 Portland Timbers Hiệp 2 — phút 58' 58' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: St. Louis City 0 - 3 Portland Timbers.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: St. Louis City 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 2.

48' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-3) Phút 48': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: David Da Costa). Tỷ số: 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+3' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-2) Phút 45+3': David Da Costa (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Jímer Fory). Tỷ số: 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (St. Louis City): Sang-bin Jung vào sân thay Damion Downs.

42' BÀN THẮNG! Portland Timbers (0-1) Phút 42': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Cole Bassett). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 57% - 43% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 52% - 48% Portland Timbers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: St. Louis City 44% - 56% Portland Timbers, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 08:59 29/10/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes 39 B. Lundt 32 T. Baumgartl 5 MacNaughton 21 D. Polvara 6 C. Wallem 8 C. Durkin 24 D. Edelman 14 T. Totland 19 C. Holse 9 Rafael Navarro 42 D. Downs 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 2 J. Waterman 4 K. Miller 27 J. Fory 80 J. Ortiz 21 D. Chará 17 C. Bassett 7 A. Lassiter 10 David Pereira da Costa 99 K. Velde Dự bị St. Louis City 28 M. Perez 18 C. Brunet 11 S. Becher 4 M. Fall 27 F. Fall 77 Jeong Sang-Bin 48 Riley Lynch 31 C. Olivares 99 J. Orozco Portland Timbers 22 O. Fernandez 73 Eric Izoita 14 V. Janssen 15 E. Miller 23 Ian Smith 26 H. Sulte 20 F. Surman 30 J. Caicedo 28 A. Aravena Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

St. Louis City Thống kê Portland Timbers 52% Kiểm soát bóng 48% 5 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

St. Louis City bước vào trận gặp Portland Timbers với một mục tiêu rõ ràng: giữ vững vị trí trong nhóm đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 51 điểm, trong khi đối thủ ở vị trí thứ 11 với 37 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Citypark.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Hai đội đang ở những vị trí khác biệt rõ rệt. St. Louis City có 51 điểm và nằm ở hạng 3, còn Portland Timbers đứng hạng 11 với 37 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm.

Với vị thế của một đội trong nhóm dẫn đầu, mỗi điểm số của St. Louis City đều có giá trị trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà tại Citypark là điều kiện thuận lợi để đội bóng này tìm kiếm kết quả tích cực.

Phong độ: cả hai đều chưa thực sự ổn định

Dù xếp trên, phong độ gần đây của St. Louis City chưa phản ánh đúng thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng gần nhất của họ nằm ở trận thứ năm tính ngược về trước, cho thấy đội bóng cần tìm lại sự ổn định ở thời điểm quan trọng.

Portland Timbers cũng có thành tích tương tự trong 5 trận gần nhất: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, đội khách vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, một tín hiệu đáng chú ý về mặt tinh thần trước chuyến làm khách này.

Như vậy, cả hai đội đều có chuỗi kết quả chưa ổn định. Điểm khác biệt nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nơi St. Louis City có lợi thế rõ ràng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong các lần đối đầu gần nhất, St. Louis City thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn Portland Timbers thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau không nghiêng hẳn về bên nào, nên lợi thế tâm lý của chủ nhà chủ yếu đến từ thứ hạng và yếu tố sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với St. Louis City, thách thức lớn nhất là biến lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể. Sau chuỗi trận có nhiều trận hòa và thua, đội bóng cần sự chắc chắn trong cách chơi để không bỏ lỡ cơ hội trước đối thủ đứng ở nửa dưới bảng.

Portland Timbers lại có lý do để thi đấu tự tin hơn nhờ chiến thắng mới nhất. Nếu duy trì được tinh thần đó, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, nhất là khi hai bên từng chia nhau những kết quả khác nhau trong các lần chạm trán gần đây.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, St. Louis City được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định và thế đối đầu cân bằng cho thấy đây chưa phải trận đấu dễ dàng. Kết quả tích cực sẽ giúp chủ nhà giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 1 hòa Portland Timbers · 1 thắng Portland Timbers 2 - 2 St. Louis City Hòa Portland Timbers - St. Louis City Hòa St. Louis City 2 - 1 Portland Timbers SLC Portland Timbers 2 - 1 St. Louis City PT St. Louis City - Portland Timbers Hòa

St. Louis City 5 trận gần nhất B H B H T 31 Trận 14-9-8 T-H-B 56 Ghi (TB 1.8) 44 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất T H B H B 31 Trận 10-7-14 T-H-B 54 Ghi (TB 1.7) 58 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T 4 San Jose Earthquakes 31 13 9 9 +7 48 B H H H T … 10 Real Salt Lake 31 11 6 14 0 39 T T H B T 11 Portland Timbers 31 10 7 14 -4 37 T H B H B 12 San Diego 31 8 11 12 -3 35 H H H B H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ R. Burki (Concussion) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ A. Matan (Leg Injury) ✚ T. Ostrak (Red Card) ✚ R. Burki (Concussion) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ A. Matan (Leg Injury) ✚ T. Ostrak (Red Card) Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ T. Muse (Concussion) ✚ Antony (Knee Injury) ✚ H. Sulte (Lower-Body Injury) ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury)