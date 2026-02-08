TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Real Salt Lake: St. Louis City gỡ hòa 1-1 St. Louis City có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, nhưng Real Salt Lake chiếm ưu thế đối đầu; khoảng cách một điểm khiến trận đấu tại MLS khó lường

St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake.

85' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68 - 32 Real Salt Lake, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 2.

84' Thay người Phút 84' (): Tomas Ostrák vào sân thay Sang-bin Jeong.

80' Thẻ vàng Phút 80': Sang-bin Jeong () nhận thẻ vàng.

78' Thay người Phút 78' (): Victor Olatunji vào sân thay Diego Luna.

73' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 69 - 31 Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

72' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-1) Phút 72': Marcel Hartel () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

65' Thay người Phút 65' (): Marcel Hartel vào sân thay Eduard Löwen.

65' Thay người Phút 65' (): Alexandru Mățan vào sân thay Chris Durkin.

61' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 67 - 33 Real Salt Lake, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 1.

60' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (0-1) Phút 60': Sergi Solans () lập công (kiến tạo: Saba Lobjanidze). Tỷ số: 0 - 1.

49' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68 - 32 Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 1.

46' Thay người Phút 46' (): Saba Lobjanidze vào sân thay Lineker Rodrigues dos Santos.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+1' Thay người Phút 45+1' (): Stijn Spierings vào sân thay Griffin Dillon.

43' Thẻ vàng Phút 43': Chris Durkin () nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': DeAndre Yedlin () nhận thẻ vàng.

37' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 69 - 31 Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Philip Quinton () nhận thẻ vàng.

28' Thẻ vàng Phút 28': Eduard Löwen () nhận thẻ vàng.

25' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 70 - 30 Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 70 - 30 Real Salt Lake; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

5' Thẻ vàng Phút 5': Zach Booth () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 09:23 02/08/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-2-1 Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-1-2 1 Roman Bürki 5 Lukas MacNaughton 32 Timo Baumgartl 21 Dante Polvara 6 Conrad Wallem 8 Chris Durkin 24 Daniel Ethan Edelman 14 Tomas Totland 77 Sang-bin Jeong 10 Eduard Löwen 11 Simon Becher 1 Rafael Cabral 2 DeAndre Yedlin 26 Philip Quinton 29 Sam Junqua 23 Zach Booth 92 Noel Caliskan 27 Griffin Dillon 8 Juan Manuel Sanabria 10 Diego Luna 70 Lineker Rodrigues dos Santos 22 Sergi Solans Dự bị St. Louis City 7 Tomas Ostrák 17 Marcel Hartel 20 Rafael Santos 23 Alexandru Mățan 27 Fallou Fall 28 Miguel Perez 29 Palmer Ault 39 Ben Lundt 59 MyKhi Joyner Real Salt Lake 4 Lukas Engel 6 Stijn Spierings 11 Dominik Marczuk 12 Saba Lobjanidze 17 Victor Olatunji 21 Juan Jose Arias 31 Mason Stajduhar 39 Aiden Hezarkhani 98 Alexandros Katranis Cập nhật đội hình lúc 06:53 02/08/2026

St. Louis City Thống kê Real Salt Lake 68% Kiểm soát bóng 32% 18 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 3 8 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

St. Louis City chạm trán Real Salt Lake tại Energizer Park lúc 07:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đấu đáng chú ý giữa hai đội đang đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng, với Real Salt Lake xếp hạng 5 có 26 điểm và St. Louis City đứng hạng 7 với 25 điểm.

Khoảng cách chỉ là một điểm khiến mỗi diễn biến trên sân đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. St. Louis City có lợi thế sân nhà, trong khi Real Salt Lake bước vào cuộc đối đầu với thành tích tốt hơn trong những lần chạm trán gần đây.

St. Louis City và đà tăng tốc đáng chú ý

Phong độ của St. Louis City đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và hòa 1 trận, không phải nhận thất bại nào. Đáng chú ý, chuỗi kết quả theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất là hòa rồi thắng 4 trận liên tiếp.

Đà bất bại đó tạo ra nền tảng quan trọng trước cuộc tiếp đón Real Salt Lake. St. Louis City có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, đặc biệt khi kết quả gần đây cho thấy đội duy trì được khả năng giành điểm ổn định qua nhiều trận liên tiếp.

Tuy nhiên, phong độ tốt không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Real Salt Lake là đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho St. Louis City trong 5 lần gặp gần nhất. Vì vậy, đội chủ nhà cần biến ưu thế sân Energizer Park thành sức ép thực tế thay vì chỉ dựa vào chuỗi kết quả trước đó.

Real Salt Lake có lợi thế trong đối đầu

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, St. Louis City chưa thắng trận nào. Hai đội hòa 3 trận, còn Real Salt Lake giành chiến thắng 2 trận. Xu hướng này cho thấy sự cân bằng nhất định, nhưng cán cân vẫn nghiêng về phía đội khách khi St. Louis City chưa thể tạo ra một kết quả thắng trong mẫu đối đầu được cung cấp.

Thành tích đối đầu cũng đặt ra bài toán về cách St. Louis City xử lý những thời điểm quan trọng. Dù đang có chuỗi phong độ tốt hơn, đội chủ nhà phải tránh để trận đấu bị kéo về thế giằng co, nơi Real Salt Lake từng có khả năng giành kết quả thuận lợi.

Ngược lại, Real Salt Lake có thể trông cậy vào sự tự tin từ những lần đối đầu trước. Dù phong độ gần đây không ổn định như đối thủ, đội khách vẫn có 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, bên cạnh 2 thất bại.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Real Salt Lake đang đứng hạng 5 với 26 điểm, chỉ hơn St. Louis City một điểm. Vị trí này phản ánh sự cạnh tranh chặt chẽ giữa hai đội trước giờ bóng lăn. Không có khoảng cách đủ lớn để một bên được đánh giá vượt trội hoàn toàn, trong khi phong độ hiện tại lại tạo ra sự tương phản rõ ràng.

St. Louis City sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, còn Real Salt Lake có thành tích thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong cùng khoảng thời gian. Vì thế, trận đấu sẽ là cuộc kiểm chứng giữa sức bật hiện tại của đội chủ nhà và kinh nghiệm đối đầu của đội khách.

Điểm then chốt về cách tiếp cận trận đấu

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, chưa thể xác định cụ thể cách bố trí nhân sự trên sân. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc St. Louis City có duy trì được nhịp độ tích cực từ chuỗi 4 chiến thắng hay không.

Đội chủ nhà cần kiểm soát tốt sức ép ngay từ đầu, đồng thời tránh để lợi thế sân nhà biến thành sự nóng vội. Một thế trận chủ động nhưng chặt chẽ sẽ giúp St. Louis City phát huy phong độ gần đây mà không trao quá nhiều khoảng trống cho đối thủ.

Với Real Salt Lake, ưu tiên có thể là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát và khai thác áp lực đang đặt lên đội chủ nhà. Lợi thế đối đầu trong 5 trận gần nhất là cơ sở tinh thần, nhưng hai thất bại trong 5 trận gần đây cho thấy đội khách vẫn cần cải thiện tính ổn định nếu muốn rời Energizer Park với kết quả tích cực.

Nhận định trước trận

St. Louis City có lợi thế rõ ràng về phong độ khi bất bại trong 5 trận gần nhất và thắng 4 trận liên tiếp trước đó. Real Salt Lake lại nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu. Sự đối lập này khiến cuộc chạm trán trở nên khó lường, khi mỗi đội đều có một nền tảng khác nhau để tạo niềm tin.

Nhìn chung, St. Louis City đang có động lực lớn để tiếp tục đà tăng tốc trên sân nhà, nhưng Real Salt Lake là đối thủ không dễ bị khuất phục. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng đội chủ nhà phá vỡ xu hướng đối đầu bất lợi, hoặc việc đội khách tận dụng kinh nghiệm từ những lần gặp nhau gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 0 thắng 3 hòa Real Salt Lake · 2 thắng St. Louis City 2 - 2 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 3 - 2 St. Louis City RSL Real Salt Lake 1 - 1 St. Louis City Hòa Real Salt Lake 3 - 1 St. Louis City RSL St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T T H 17 Trận 7-4-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 23 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B T H T 16 Trận 8-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.8) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H 4 Dallas 17 7 5 5 +7 26 B T T H B 5 Real Salt Lake 16 8 2 6 +4 26 T T H B B 6 Houston Dynamo 16 8 2 6 -1 26 B T H H T 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Sang-bin Jeong (Special Leave) ✚ Célio Pompeu (Cruciate Ligament Tear) Real Salt Lake ✚ Justen Glad (Adductor Injury) ✚ Emeka Eneli (Knee Injury) ✚ Aiden Hezarkhani (Toe Injury) ✚ Ariath Piol (Achilles tendon rupture)