Trực tiếp St. Louis City vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, San Diego dẫn 1-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Louis City vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, San Diego dẫn 1-0

Văn Thể31/10/2026 21:15

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi St. Louis City tiếp San Diego tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026.

St. Louis City0 - 1San DiegoHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: St. Louis City 0 - 1 San Diego.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (San Diego): Jeppe Tverskov vào sân thay Anders Dreyer.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Carlo Holse (St. Louis City) nhận thẻ vàng.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 48% - 52% San Diego, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 16 - 14, cứu thua 0 - 4.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Lukas MacNaughton.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Louis City): Riley Lynch vào sân thay Conrad Wallem.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Lukas MacNaughton (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 49% - 51% San Diego, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 0 - 3.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (San Diego): Manu Duah vào sân thay Ian Murphy.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (San Diego): Oscar Verhoeven vào sân thay kieran sargeant.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (San Diego): Gabriel Pirani vào sân thay Pedro soma.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (St. Louis City): Tomas Ostrak vào sân thay Sang-bin Jung.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Rafael Navarro Leal.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (St. Louis City): Fallou Fall vào sân thay Daniel Edelman.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 51% - 49% San Diego, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Alejandro Alvarado Jr (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: St. Louis City 51% - 49% San Diego, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (San Diego): David Vazquez vào sân thay Bryan Zamblé.

  • 39'BÀN THẮNG! San Diego (0-1)

    Phút 39': Anders Dreyer (San Diego) lập công (kiến tạo: Alejandro Alvarado Jr). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: St. Louis City 46% - 54% San Diego, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 8.

  • 25'San Diego ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 38% - 62% San Diego, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

  • 13'San Diego ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 39% - 61% San Diego, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Louis City tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 03:59 01/11/2026

Đội hình chính thức
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
39
B. Lundt
5
MacNaughton
32
T. Baumgartl
21
D. Polvara
6
C. Wallem
8
C. Durkin
24
D. Edelman
14
T. Totland
77
Jeong Sang-Bin
9
Rafael Navarro
19
C. Holse
13
P. Sisniega
3
Þór­halls­son
97
C. McVey
32
I. Murphy
5
Kieran Sargeant
70
A. Alvarado
15
P. Soma
8
O. Valakari
10
A. Dreyer
7
M. Ingvartsen
14
B. B. Zamble
Dự bị
St. Louis City
18 C. Brunet11 S. Becher42 D. Downs4 M. Fall27 F. Fall48 Riley Lynch31 C. Olivares99 J. Orozco7 T. Ostrák
San Diego
1 C. dos Santos33 O. Verhoeven26 M. Duah6 J. Tverskov20 A. Godoy12 Gabriel Pirani19 D. Vazquez90 A. Pellegrino36 David Mimbang
Cập nhật đội hình lúc 01:32 01/11/2026
St. Louis CityThống kêSan Diego
48%
Kiểm soát bóng
52%
13
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
1
3
Phạt góc
3
16
Phạm lỗi
14
4
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
4

St. Louis City và San Diego bước vào trận đấu tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên một kết quả tích cực lúc này có giá trị lớn về tinh thần.

St. Louis City: hạng 3 nhưng chưa thắng trong 5 trận

Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 51 điểm, vị trí cho thấy một mùa giải nhìn chung thành công. Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại là một câu chuyện khác.

Trong 5 trận gần nhất, St. Louis City hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này tạo ra sự tương phản rõ rệt với vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng cần chặn đà đi xuống trước khi nó ảnh hưởng đến những gì đã tích lũy.

San Diego: chuỗi trận bế tắc ở nửa dưới bảng

San Diego đang xếp hạng 13 với 35 điểm, kém chủ nhà 16 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích cả mùa giải giữa hai đội.

Phong độ gần đây của đội khách cũng không khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, San Diego hòa 3 trận và thua 2 trận, tương tự đối thủ là chưa biết thắng. Dù vậy, việc hòa tới 3 trận cho thấy họ không dễ bị đánh bại, và điều họ thiếu là khả năng chuyển những trận cân bằng thành 3 điểm.

Thế đối đầu nghiêng về San Diego

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, St. Louis City không thắng trận nào, hòa 1 trận và để San Diego thắng 2 trận. Xu hướng này khiến đội khách có thêm lý do để tự tin, dù họ đang kém xa về thứ hạng.

Ngược lại, chủ nhà có thêm một động lực để thay đổi cục diện đối đầu. Đây là cơ hội để họ chấm dứt chuỗi không thắng trước một đối thủ từng khiến họ gặp khó.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng nhưng gặp chung một vấn đề về phong độ. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn cả chênh lệch điểm số.

St. Louis City có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng áp lực phải chặn đà sa sút lại đè nặng lên họ. San Diego có thể chơi thoải mái hơn, đồng thời được tiếp thêm niềm tin từ thành tích đối đầu gần đây. Chỉ một bàn thắng mở tỷ số cũng có thể thay đổi hoàn toàn diễn biến của cuộc đối đầu giữa hai đội đang khát chiến thắng.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai bên đều muốn kết thúc chuỗi trận không thắng. Chủ nhà hơn về thứ hạng và điểm số, còn đội khách hơn về thế đối đầu. Với phong độ tương đồng, một cuộc đối đầu giằng co, nhiều toan tính và ít sai lầm là kịch bản đáng chú ý nhất.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
St. Louis City · 0 thắng1 hòaSan Diego · 2 thắng
02/03/2026
San Diego
2 - 0
St. Louis City
SD
11/05/2025
St. Louis City
1 - 2
San Diego
SD
02/03/2025
San Diego
0 - 0
St. Louis City
Hòa
St. Louis City
5 trận gần nhất
BBHBH
32
Trận
14-9-9
T-H-B
58
Ghi (TB 1.8)
47
Thủng lưới
San Diego
5 trận gần nhất
BHHHB
32
Trận
8-11-13
T-H-B
56
Ghi (TB 1.8)
62
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas321598+954BTHTB
3St. Louis City321499+1151BBBHT
4Houston Dynamo321499+351THHHH
12Minnesota United FC3291112-638THTHH
13San Diego3281113-635BHHHB
14Austin3281014-1834BTBBB
Tình hình lực lượng
St. Louis City
R. Burki (Concussion)
Celio Pompeu (Knee Injury)
A. Matan (Leg Injury)
R. Burki (Concussion)
Celio Pompeu (Knee Injury)
A. Matan (Leg Injury)
San Diego
E. Achouri (Lower-Body Injury)
E. Achouri (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp St. Louis City vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, San Diego dẫn 1-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO