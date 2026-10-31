TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs San Diego: San Diego ép sân, chưa có bàn thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi St. Louis City tiếp San Diego tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026.

St. Louis City 0 - 0 San Diego Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' San Diego ép sân Cầm bóng: St. Louis City 38% - 62% San Diego, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

13' San Diego ép sân Cầm bóng: St. Louis City 39% - 61% San Diego, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 02:45 01/11/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 39 B. Lundt 5 MacNaughton 32 T. Baumgartl 21 D. Polvara 6 C. Wallem 8 C. Durkin 24 D. Edelman 14 T. Totland 77 Jeong Sang-Bin 9 Rafael Navarro 19 C. Holse 13 P. Sisniega 3 Þór­halls­son 97 C. McVey 32 I. Murphy 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 15 P. Soma 8 O. Valakari 10 A. Dreyer 7 M. Ingvartsen 14 B. B. Zamble Dự bị St. Louis City 18 C. Brunet 11 S. Becher 42 D. Downs 4 M. Fall 27 F. Fall 48 Riley Lynch 31 C. Olivares 99 J. Orozco 7 T. Ostrák San Diego 1 C. dos Santos 33 O. Verhoeven 26 M. Duah 6 J. Tverskov 20 A. Godoy 12 Gabriel Pirani 19 D. Vazquez 90 A. Pellegrino 36 David Mimbang Cập nhật đội hình lúc 01:32 01/11/2026

St. Louis City Thống kê San Diego 38% Kiểm soát bóng 62% 1 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 1

St. Louis City và San Diego bước vào trận đấu tại Citypark lúc 02:00 ngày 01/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên một kết quả tích cực lúc này có giá trị lớn về tinh thần.

St. Louis City: hạng 3 nhưng chưa thắng trong 5 trận

Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 51 điểm, vị trí cho thấy một mùa giải nhìn chung thành công. Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại là một câu chuyện khác.

Trong 5 trận gần nhất, St. Louis City hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có chiến thắng nào. Chuỗi kết quả này tạo ra sự tương phản rõ rệt với vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng cần chặn đà đi xuống trước khi nó ảnh hưởng đến những gì đã tích lũy.

San Diego: chuỗi trận bế tắc ở nửa dưới bảng

San Diego đang xếp hạng 13 với 35 điểm, kém chủ nhà 16 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích cả mùa giải giữa hai đội.

Phong độ gần đây của đội khách cũng không khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, San Diego hòa 3 trận và thua 2 trận, tương tự đối thủ là chưa biết thắng. Dù vậy, việc hòa tới 3 trận cho thấy họ không dễ bị đánh bại, và điều họ thiếu là khả năng chuyển những trận cân bằng thành 3 điểm.

Thế đối đầu nghiêng về San Diego

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, St. Louis City không thắng trận nào, hòa 1 trận và để San Diego thắng 2 trận. Xu hướng này khiến đội khách có thêm lý do để tự tin, dù họ đang kém xa về thứ hạng.

Ngược lại, chủ nhà có thêm một động lực để thay đổi cục diện đối đầu. Đây là cơ hội để họ chấm dứt chuỗi không thắng trước một đối thủ từng khiến họ gặp khó.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng nhưng gặp chung một vấn đề về phong độ. Vì vậy, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn cả chênh lệch điểm số.

St. Louis City có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng áp lực phải chặn đà sa sút lại đè nặng lên họ. San Diego có thể chơi thoải mái hơn, đồng thời được tiếp thêm niềm tin từ thành tích đối đầu gần đây. Chỉ một bàn thắng mở tỷ số cũng có thể thay đổi hoàn toàn diễn biến của cuộc đối đầu giữa hai đội đang khát chiến thắng.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai bên đều muốn kết thúc chuỗi trận không thắng. Chủ nhà hơn về thứ hạng và điểm số, còn đội khách hơn về thế đối đầu. Với phong độ tương đồng, một cuộc đối đầu giằng co, nhiều toan tính và ít sai lầm là kịch bản đáng chú ý nhất.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất St. Louis City · 0 thắng 1 hòa San Diego · 2 thắng San Diego 2 - 0 St. Louis City SD St. Louis City 1 - 2 San Diego SD San Diego 0 - 0 St. Louis City Hòa

St. Louis City 5 trận gần nhất B B H B H 32 Trận 14-9-9 T-H-B 58 Ghi (TB 1.8) 47 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất B H H H B 32 Trận 8-11-13 T-H-B 56 Ghi (TB 1.8) 62 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T 4 Houston Dynamo 32 14 9 9 +3 51 T H H H H … 12 Minnesota United FC 32 9 11 12 -6 38 T H T H H 13 San Diego 32 8 11 13 -6 35 B H H H B 14 Austin 32 8 10 14 -18 34 B T B B B …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ R. Burki (Concussion) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ A. Matan (Leg Injury) ✚ R. Burki (Concussion) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ A. Matan (Leg Injury) San Diego ✚ E. Achouri (Lower-Body Injury) ✚ E. Achouri (Lower-Body Injury)