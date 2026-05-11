TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Truiden vs Brann: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Brann còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 6 điểm. Trận gặp St. Truiden diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen.

St. Truiden 0 - 0 Brann Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Brann ép sân Cầm bóng: St. Truiden 36% - 64% Brann, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

25' Brann ép sân Cầm bóng: St. Truiden 38% - 62% Brann, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Brann ép sân Cầm bóng: St. Truiden 36% - 64% Brann; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu St. Truiden tiếp đón Brann.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức St. Truiden Sơ đồ 4-3-3 Brann Sơ đồ 4-3-3 16 Léo Kokubo 60 Robert-Jan Vanwesemael 5 Shogo Taniguchi 26 Visar Musliu 23 Joedrick Pupe 18 Nelson Ishiwatari 99 Shion Shinkawa 8 Abdoulaye Sissako 10 Ilias Sebaoui 19 Frederic Soelle Soelle 11 Nathanaël Mbuku 12 Simen Vidtun Nilsen 2 Leo Cornic 3 Fredrik Pallesen Knudsen 23 Thore Pedersen 15 Jonas Torsvik 10 Kristall Máni Ingason 21 Neraysho Kasanwirjo 25 Niklas Jensen Wassberg 14 Ulrik Mathisen 29 Noah Jean Holm 9 Niklas Castro Dự bị St. Truiden 21 Matt Lendfers 35 Yanis Ngoy 3 Taiga Hata 27 Jeremy Kandje Mbambi 22 Wolke Janssens 71 Ryotaro Araki 7 Arbnor Muja 14 Ryan Merlen 31 Ben Achour Ilyes Brann 36 Håkon Melås Hellesøy 1 Mathias Dyngeland 20 Vetle Dragsnes 17 Joachim Soltvedt 43 Brage Berg Haugen 37 Sondre Blumenfeldt Vindenes 16 Kristian Eriksen 11 Bård Finne 39 Julian Lægreid Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

St. Truiden Thống kê Brann 36% Kiểm soát bóng 64% 4 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Brann bước vào trận gặp St. Truiden với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đang đứng hạng 3 với 6 điểm và đang có phong độ tốt hơn đối thủ ở những vòng gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Daio Wasabi Stayen.

Brann nhắm cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Với 6 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Brann đang ở nhóm trên và nằm trong tầm ngắm của cuộc đua ngôi đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng giữ vững vị trí và duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên.

Phong độ cũng là điểm tựa cho Brann. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, đội vừa thắng 2 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó thua 1 trận rồi thắng 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Brann có sự hưng phấn đúng lúc, dù chưa thực sự ổn định.

St. Truiden cần dừng đà sa sút

St. Truiden đang xếp hạng 7 với 6 điểm, bằng điểm Brann nhưng thấp hơn 4 bậc trên bảng xếp hạng. Chủ nhà vì thế có động lực lớn để tận dụng lợi thế sân nhà, thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Tuy nhiên, phong độ của St. Truiden đang có dấu hiệu đi xuống. Đội thua 2 trận gần nhất, sau khi thắng 3 trận trước đó. Chuỗi thắng đã bị cắt đứt, và trận gặp Brann là phép thử cho khả năng lấy lại nhịp độ của đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có cùng 6 điểm nhưng đi vào trận với tâm thế khác nhau. Brann mang theo đà thắng 2 trận liên tiếp gần nhất, còn St. Truiden cần phản ứng sau hai thất bại liên tiếp. Đây là mâu thuẫn tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đối đầu.

Trong những trận đấu như vậy, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội thường quyết định cục diện. Đội nào giữ được sự tập trung trong những phút đầu và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế để kiểm soát trận đấu.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brann nhỉnh hơn về mặt tinh thần và có nhiều lý do để hướng đến một kết quả tích cực. Dù vậy, St. Truiden có lợi thế sân nhà và rất cần một chiến thắng để chặn đà trượt dài. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ quyết định cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Brann.

St. Truiden 5 trận gần nhất B B T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 0 Thủng lưới Brann 5 trận gần nhất T T B T B 8 Trận 5-2-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Trabzonspor 2 2 0 0 +4 6 T T … 6 Monaco 2 2 0 0 +4 6 T T 7 St. Truiden 2 2 0 0 +3 6 T T 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại