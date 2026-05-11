Trực tiếp St. Truiden vs Brann: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Truiden vs Brann: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể05/11/2026 23:16

Brann còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 6 điểm. Trận gặp St. Truiden diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Daio Wasabi Stayen.

St. Truiden0 - 0BrannNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Brann ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 36% - 64% Brann, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Brann ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 38% - 62% Brann, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Brann ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 36% - 64% Brann; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Truiden tiếp đón Brann.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
St. Truiden
Sơ đồ 4-3-3
Brann
Sơ đồ 4-3-3
16
Léo Kokubo
60
Robert-Jan Vanwesemael
5
Shogo Taniguchi
26
Visar Musliu
23
Joedrick Pupe
18
Nelson Ishiwatari
99
Shion Shinkawa
8
Abdoulaye Sissako
10
Ilias Sebaoui
19
Frederic Soelle Soelle
11
Nathanaël Mbuku
12
Simen Vidtun Nilsen
2
Leo Cornic
3
Fredrik Pallesen Knudsen
23
Thore Pedersen
15
Jonas Torsvik
10
Kristall Máni Ingason
21
Neraysho Kasanwirjo
25
Niklas Jensen Wassberg
14
Ulrik Mathisen
29
Noah Jean Holm
9
Niklas Castro
Dự bị
St. Truiden
21 Matt Lendfers35 Yanis Ngoy3 Taiga Hata27 Jeremy Kandje Mbambi22 Wolke Janssens71 Ryotaro Araki7 Arbnor Muja14 Ryan Merlen31 Ben Achour Ilyes
Brann
36 Håkon Melås Hellesøy1 Mathias Dyngeland20 Vetle Dragsnes17 Joachim Soltvedt43 Brage Berg Haugen37 Sondre Blumenfeldt Vindenes16 Kristian Eriksen11 Bård Finne39 Julian Lægreid
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
St. TruidenThống kêBrann
36%
Kiểm soát bóng
64%
4
Dứt điểm
2
0
Trúng đích
1
2
Phạt góc
2
5
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Brann bước vào trận gặp St. Truiden với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đang đứng hạng 3 với 6 điểm và đang có phong độ tốt hơn đối thủ ở những vòng gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Daio Wasabi Stayen.

Brann nhắm cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Với 6 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Brann đang ở nhóm trên và nằm trong tầm ngắm của cuộc đua ngôi đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng giữ vững vị trí và duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên.

Phong độ cũng là điểm tựa cho Brann. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, đội vừa thắng 2 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó thua 1 trận rồi thắng 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Brann có sự hưng phấn đúng lúc, dù chưa thực sự ổn định.

St. Truiden cần dừng đà sa sút

St. Truiden đang xếp hạng 7 với 6 điểm, bằng điểm Brann nhưng thấp hơn 4 bậc trên bảng xếp hạng. Chủ nhà vì thế có động lực lớn để tận dụng lợi thế sân nhà, thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Tuy nhiên, phong độ của St. Truiden đang có dấu hiệu đi xuống. Đội thua 2 trận gần nhất, sau khi thắng 3 trận trước đó. Chuỗi thắng đã bị cắt đứt, và trận gặp Brann là phép thử cho khả năng lấy lại nhịp độ của đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có cùng 6 điểm nhưng đi vào trận với tâm thế khác nhau. Brann mang theo đà thắng 2 trận liên tiếp gần nhất, còn St. Truiden cần phản ứng sau hai thất bại liên tiếp. Đây là mâu thuẫn tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đối đầu.

Trong những trận đấu như vậy, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội thường quyết định cục diện. Đội nào giữ được sự tập trung trong những phút đầu và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế để kiểm soát trận đấu.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brann nhỉnh hơn về mặt tinh thần và có nhiều lý do để hướng đến một kết quả tích cực. Dù vậy, St. Truiden có lợi thế sân nhà và rất cần một chiến thắng để chặn đà trượt dài. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ quyết định cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Brann.

St. Truiden
5 trận gần nhất
BBTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
0
Thủng lưới
Brann
5 trận gần nhất
TTBTB
8
Trận
5-2-1
T-H-B
19
Ghi (TB 2.4)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
4Trabzonspor2200+46TT
6Monaco2200+46TT
7St. Truiden2200+36TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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