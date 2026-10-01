TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Truiden vs FC Iberia 1999: Hết hiệp 1, St. Truiden dẫn 1-0 St. Truiden đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng chuỗi phong độ gần đây của đội chủ nhà lại nhiều trăn trở. FC Iberia 1999 xếp hạng 34 song thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại sân Daio Wasabi Stayen.

St. Truiden 1 - 0 FC Iberia 1999 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' St. Truiden ép sân Cầm bóng: St. Truiden 62% - 38% FC Iberia 1999, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': N. Ishiwatari (St. Truiden) nhận thẻ vàng (Roughing).

24' St. Truiden ép sân Cầm bóng: St. Truiden 62% - 38% FC Iberia 1999, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

12' St. Truiden ép sân Cầm bóng: St. Truiden 71% - 29% FC Iberia 1999; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

11' BÀN THẮNG! St. Truiden (1-0) Phút 11': R. Vanwesemael (St. Truiden) lập công (kiến tạo: S. Bazdar). Tỷ số: 1 - 0.

4' VAR Phút 4': Goal Disallowed - offside — N. Ishiwatari (St. Truiden).

0' Trận đấu bắt đầu St. Truiden tiếp đón FC Iberia 1999.

Cập nhật lúc 02:49 16/10/2026

Đội hình chính thức St. Truiden Sơ đồ 4-3-3 FC Iberia 1999 Sơ đồ 4-3-3 16 Léo Kokubo 60 Robert-Jan Vanwesemael 26 Visar Musliu 5 Shogo Taniguchi 23 Joedrick Pupe 14 Ryan Merlen 8 Abdoulaye Sissako 18 Nelson Ishiwatari 10 Ilias Sebaoui 9 Samed Baždar 11 Nathanaël Mbuku 31 Giorgi Makaridze 25 Aleksandre Amisulashvili 4 Vahid Selimović 3 Phillip Čančar 5 Jemali Giorgi Jinjolava 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 19 Nika Sikharulashvili 18 Lucas Cafe 9 Amiran Dzagania 10 Zviad Natchkebia Dự bị St. Truiden 35 Yanis Ngoy 21 Matt Lendfers 27 Jeremy Kandje Mbambi 4 Kota Takai 33 Alouis Diriken 3 Taiga Hata 22 Wolke Janssens 71 Ryotaro Araki 99 Shion Shinkawa FC Iberia 1999 16 Revaz Kurtanidze 1 Tornike Megrelishvili 22 Sebastián Figueredo 30 Nikoloz Bochorishvili 33 Jean-Marc Tiboue 40 Giorgi Kobuladze 11 Andria Bartishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 23 Eldar Kuliiev Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

St. Truiden Thống kê FC Iberia 1999 62% Kiểm soát bóng 38% 7 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

St. Truiden đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khi tiếp FC Iberia 1999 lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại sân Daio Wasabi Stayen, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

St. Truiden: vị trí cao nhưng phong độ chưa tương xứng

Thứ hạng của St. Truiden là điểm sáng đáng chú ý. Đứng thứ 6, đội bóng này vẫn nằm sát nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục và có nền tảng tốt để bám đuổi các đối thủ phía trên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây lại cho thấy một bức tranh khác. Trong 5 trận gần nhất, St. Truiden chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng lưu ý hơn, đội đã thua liên tiếp 3 trận mới nhất, nên áp lực phải chặn đà sa sút trên sân nhà là rất rõ ràng.

FC Iberia 1999: thứ hạng thấp, phong độ tốt

Ở chiều ngược lại, FC Iberia 1999 đang xếp hạng 34 trên bảng xếp hạng, khoảng cách rất xa so với đối thủ. Dù vậy, đây không phải một đội bóng thiếu tự tin.

Trong 5 trận gần nhất, FC Iberia 1999 thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội khách đang bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần phấn chấn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu này đặt ra một sự tương phản thú vị giữa vị trí và phong độ. St. Truiden có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, trong khi FC Iberia 1999 mang đến chuỗi kết quả tốt hơn hẳn trong thời gian gần đây.

Với St. Truiden, bài toán trước mắt là chấm dứt chuỗi thua liên tiếp để không bị tụt khỏi nhóm đầu. Với FC Iberia 1999, một kết quả tốt trên sân khách sẽ là cú hích tinh thần lớn, đồng thời củng cố mạch phong độ đang có.

Nhận định

Nhìn chung, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà giúp St. Truiden được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng. Nhưng phong độ sa sút của chủ nhà và đà thắng lợi của đội khách khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn những gì bảng xếp hạng phản ánh. Đội nào kiểm soát tốt tâm lý ngay từ đầu trận nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế.

St. Truiden 5 trận gần nhất B B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Iberia 1999 5 trận gần nhất T B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 5 Gent 0 0 0 0 0 0 6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại