Trực tiếp St. Truiden vs FC Iberia 1999: Hiệp 2 bắt đầu, St. Truiden dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Truiden vs FC Iberia 1999: Hiệp 2 bắt đầu, St. Truiden dẫn 1-0

Văn Thể16/10/2026 00:44

St. Truiden đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng chuỗi phong độ gần đây của đội chủ nhà lại nhiều trăn trở. FC Iberia 1999 xếp hạng 34 song thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại sân Daio Wasabi Stayen.

St. Truiden1 - 0FC Iberia 1999Hiệp 2 — phút 88'
  • 88'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: St. Truiden 1 - 0 FC Iberia 1999.

  • 84'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 60% - 40% FC Iberia 1999, dứt điểm 19 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 22 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (St. Truiden): K. Matsuzawa vào sân thay N. Mbuku.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (FC Iberia 1999): G. Kobuladze vào sân thay P. Cancar.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (FC Iberia 1999): G. Kutsia vào sân thay N. Dadiani.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (FC Iberia 1999): A. Bartishvili vào sân thay A. Dzagania.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Truiden): F. Soelle vào sân thay S. Bazdar.

  • 72'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 59% - 41% FC Iberia 1999, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 20 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (FC Iberia 1999): S. Ende vào sân thay Z. Natchkebia.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (FC Iberia 1999): J. Tiboue vào sân thay Lucas Cafe.

  • 60'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 60% - 40% FC Iberia 1999, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 48'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 62% - 38% FC Iberia 1999, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 36'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 62% - 38% FC Iberia 1999, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': N. Ishiwatari (St. Truiden) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 24'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 62% - 38% FC Iberia 1999, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

  • 12'St. Truiden ép sân

    Cầm bóng: St. Truiden 71% - 29% FC Iberia 1999; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! St. Truiden (1-0)

    Phút 11': R. Vanwesemael (St. Truiden) lập công (kiến tạo: S. Bazdar). Tỷ số: 1 - 0.

  • 4'VAR

    Phút 4': Goal Disallowed - offside — N. Ishiwatari (St. Truiden).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Truiden tiếp đón FC Iberia 1999.

Cập nhật lúc 03:47 16/10/2026

Đội hình chính thức
St. Truiden
Sơ đồ 4-3-3
FC Iberia 1999
Sơ đồ 4-3-3
16
Léo Kokubo
60
Robert-Jan Vanwesemael
26
Visar Musliu
5
Shogo Taniguchi
23
Joedrick Pupe
14
Ryan Merlen
8
Abdoulaye Sissako
18
Nelson Ishiwatari
10
Ilias Sebaoui
9
Samed Baždar
11
Nathanaël Mbuku
31
Giorgi Makaridze
25
Aleksandre Amisulashvili
4
Vahid Selimović
3
Phillip Čančar
5
Jemali Giorgi Jinjolava
8
Bakar Kardava
6
Nikoloz Dadiani
19
Nika Sikharulashvili
18
Lucas Cafe
9
Amiran Dzagania
10
Zviad Natchkebia
Dự bị
St. Truiden
35 Yanis Ngoy21 Matt Lendfers27 Jeremy Kandje Mbambi4 Kota Takai33 Alouis Diriken3 Taiga Hata22 Wolke Janssens71 Ryotaro Araki99 Shion Shinkawa
FC Iberia 1999
16 Revaz Kurtanidze1 Tornike Megrelishvili22 Sebastián Figueredo30 Nikoloz Bochorishvili33 Jean-Marc Tiboue40 Giorgi Kobuladze11 Andria Bartishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan23 Eldar Kuliiev
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
St. TruidenThống kêFC Iberia 1999
60%
Kiểm soát bóng
40%
19
Dứt điểm
2
4
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
22
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
3

St. Truiden đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khi tiếp FC Iberia 1999 lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại sân Daio Wasabi Stayen, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

St. Truiden: vị trí cao nhưng phong độ chưa tương xứng

Thứ hạng của St. Truiden là điểm sáng đáng chú ý. Đứng thứ 6, đội bóng này vẫn nằm sát nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục và có nền tảng tốt để bám đuổi các đối thủ phía trên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây lại cho thấy một bức tranh khác. Trong 5 trận gần nhất, St. Truiden chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng lưu ý hơn, đội đã thua liên tiếp 3 trận mới nhất, nên áp lực phải chặn đà sa sút trên sân nhà là rất rõ ràng.

FC Iberia 1999: thứ hạng thấp, phong độ tốt

Ở chiều ngược lại, FC Iberia 1999 đang xếp hạng 34 trên bảng xếp hạng, khoảng cách rất xa so với đối thủ. Dù vậy, đây không phải một đội bóng thiếu tự tin.

Trong 5 trận gần nhất, FC Iberia 1999 thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội khách đang bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần phấn chấn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu này đặt ra một sự tương phản thú vị giữa vị trí và phong độ. St. Truiden có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, trong khi FC Iberia 1999 mang đến chuỗi kết quả tốt hơn hẳn trong thời gian gần đây.

Với St. Truiden, bài toán trước mắt là chấm dứt chuỗi thua liên tiếp để không bị tụt khỏi nhóm đầu. Với FC Iberia 1999, một kết quả tốt trên sân khách sẽ là cú hích tinh thần lớn, đồng thời củng cố mạch phong độ đang có.

Nhận định

Nhìn chung, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà giúp St. Truiden được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng. Nhưng phong độ sa sút của chủ nhà và đà thắng lợi của đội khách khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn những gì bảng xếp hạng phản ánh. Đội nào kiểm soát tốt tâm lý ngay từ đầu trận nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế.

St. Truiden
5 trận gần nhất
BBBTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
TBTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
5Gent000000
6St. Truiden000000
7SC Freiburg000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
33Universitatea Craiova000000
34FC Iberia 1999000000
35Lincoln Red Imps FC000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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