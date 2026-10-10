TRỰC TIẾP Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Angers: Angers rút ngắn cách biệt 4-1 Stade Brestois 29 đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Angers trên sân Stade Francis-Le-Blé, quyết tâm nối dài chuỗi đối đầu thuận lợi.

Stade Brestois 29 4 - 1 Angers Hiệp 2 — phút 55' 55' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Stade Brestois 29 4 - 1 Angers.

54' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (5-1) Phút 54': Pathé Mboup (Stade Brestois 29) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 45% - 55% Angers, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

47' BÀN THẮNG! Angers (4-1) Phút 47': Prosper Peter (Angers) lập công (kiến tạo: Joseph Kalulu). Tỷ số: 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

45' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (4-0) Phút 45': Mama Baldé (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Pathé Mboup). Tỷ số: 4 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Marius Louer.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Stade Brestois 29 45% - 55% Angers, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 2.

34' Thay người Phút 34' (Angers): Emmanuel Biumla vào sân thay Ousmane Camara.

30' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (3-0) Phút 30': Kenny Lala (Stade Brestois 29) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

25' Angers ép sân Cầm bóng: Stade Brestois 29 38% - 62% Angers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (2-0) Phút 17': Lucas Tousart (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Joris Chotard). Tỷ số: 2 - 0.

15' Thẻ vàng Phút 15': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Stade Brestois 29 51% - 49% Angers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 0.

9' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0) Phút 9': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Hugo Magnetti). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Stade Brestois 29 tiếp đón Angers.

Cập nhật lúc 03:00 11/10/2026

Đội hình chính thức Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer Angers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli 1 E. Selvik 70 K. Lala 29 L. Tousart 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 17 Mama Baldé 23 K. Doumbia 9 P. Mboup 19 L. Ajorque 1 Anthony Lopes 20 Marius Louër 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 93 H. Belkebla 8 van den Boomen 18 J. Allevinah 14 Y. Belkhdim 10 A. Sbaï 9 P. Peter Dự bị Stade Brestois 29 11 N. Edjouma 6 M. Diambou 18 J. Bourgault 21 Ibrahim Yayiya Kante 34 E. Mailly 39 D. N´Guessan 7 Nonge Boende 30 M. Patouillet 20 L. Zogbe Angers 2 C. Arcus 26 A. Bermont 24 E. Biumla 11 Djibirin Harouna 19 El Ouazzani 34 M. Gernigon 6 L. Mouton 40 Oumar Pona 27 L. Rao-Lisoa Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026

Stade Brestois 29 Thống kê Angers 45% Kiểm soát bóng 55% 8 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 2 2 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Stade Brestois 29 đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc chạm trán Angers lúc 01h45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stade Francis-Le-Blé. Màn đọ sức giữa hai đội bóng mang ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập trật tự ở nửa trên bảng xếp hạng, nơi cách biệt giữa các câu lạc bộ vẫn đang rất sít sao.

Khoảng cách điểm số và phong độ trái ngược

Bước vào trận đấu này, Angers tạm thời chiếm ưu thế về mặt điểm số khi xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Stade Brestois 29 đang đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm, khiến cuộc so tài trực tiếp tại Stade Francis-Le-Blé trở thành tâm điểm đáng chú ý.

Về mặt phong độ, Stade Brestois 29 vừa trải qua hai trận hòa liên tiếp ở các vòng đấu gần nhất. Tính rộng ra trong 5 trận đấu đã qua, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định là điều mà thầy trò đội chủ nhà đang tìm kiếm nhằm duy trì vị thế bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Angers thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, kết quả các trận gần đây của Angers diễn ra theo chiều hướng xen kẽ, khi trận đấu gần nhất của họ khép lại bằng một thất bại sau khi vừa giành được trọn vẹn điểm số ở vòng đấu trước đó.

Điểm tựa đối đầu của Stade Brestois 29

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng rõ rệt về phía Stade Brestois 29. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Stade Brestois 29 đã giành chiến thắng tới 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để Angers đánh bại đúng 1 lần. Những kết quả tích cực trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ sân Stade Francis-Le-Blé.

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội là những cơ sở then chốt để Stade Brestois 29 chủ động áp đặt lối chơi. Dù Angers đang đứng trên ở bảng xếp hạng, sự chênh lệch 2 điểm hoàn toàn có thể bị san lấp nếu đội chủ nhà khai thác tốt các điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đối phương.

Thế trận toan tính tại Stade Francis-Le-Blé

Với tính chất quan trọng của khu vực giữa bảng xếp hạng, cả Stade Brestois 29 và Angers nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Đội chủ nhà cần điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, trong khi Angers cũng rất quyết tâm bảo vệ vị trí thứ 8 của mình.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng cơ hội từ các pha bóng cố định sẽ định đoạt kết quả màn so tài này. Điểm tựa sân bãi cùng tâm lý thoải mái từ chuỗi thành tích đối đầu tốt có thể giúp Stade Brestois 29 chiếm giữ thế chủ động trước một Angers đang thi đấu thiếu ổn định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stade Brestois 29 · 3 thắng 1 hòa Angers · 1 thắng Stade Brestois 29 1 - 1 Angers Hòa Angers 0 - 2 Stade Brestois 29 SB2 Stade Brestois 29 2 - 0 Angers SB2 Angers 2 - 0 Stade Brestois 29 ANG Stade Brestois 29 1 - 0 Angers SB2

Stade Brestois 29 5 trận gần nhất H B B T H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới Angers 5 trận gần nhất T H B T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H … 7 Lens 6 2 1 3 +1 7 T B H B B 8 Angers 5 2 1 2 +1 7 T H B T B 9 Strasbourg 5 2 1 2 0 7 B H T T B … 11 Auxerre 5 2 0 3 -5 6 T T B B B 12 Stade Brestois 29 5 1 2 2 -1 5 B B T H H 13 Lorient 5 1 2 2 -1 5 B H T B H …

Tình hình lực lượng Stade Brestois 29 ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury) ✚ M. Diambou (Ankle Injury) Angers ✚ U. Simbakoli (Muscle Injury) ✚ U. Simbakoli (Muscle Injury)